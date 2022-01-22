وفاة مخرج "باب الحارة" السوري بسام الملا

نعت نقابة الفنانين في سوريا اليوم السبت المخرج بسام الملا الذي يعدّ أحد أبرز المخرجين في تاريخ الدراما السورية.

ونشرت نقابة الفنانين في سوريا-فرع دمشق النعي على صفحتها بفيسبوك، وقالت "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا، وسنوافيكم لاحقا بمواعيد الدفن والعزاء".

وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها "إذاعة شام إف إم"، أن الملا توفي مع ساعات صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 66 عاما، في حين لم توضح تلك المصادر سبب الوفاة.

وبسام الملا من مواليد 13 فبراير/شباط عام 1956، مخرج سوري قام بإخراج مسلسل البيئة الشامية السوري الأكثر شهرة "باب الحارة" الذي امتد على 11 موسما. وينتمي الملا إلى عائلة فنية عريقة، فوالده الممثل أدهم الملا وأشقاؤه المخرجون مؤمن وبشار الملا والممثل مؤيد الملا، وولداه أدهم وشمس الملا، اللذان شاركا ممثلين في مسلسل "باب الحارة".

إلى جانب باب الحارة أخرج الملا مسلسلات أخرى شهيرة مثل ليالي الصالحية والعبابيد وقناديل رمضان (مواقع التواصل)

وأخرج الملا مسلسلات أخرى لاقت نجاحا مثل: ليالي الصالحية، وبوابة التاريخ، والعبابيد، وقناديل رمضان، وديوان العرب، وأعلام العرب، ولديه أعمال أيضًا في برامج المنوعات مثل: الليل والنجوم، وبساط الريح، وداود في هوليود.