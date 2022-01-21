"ون بيس" أسطورة حية تدل على قوة الخيال الياباني الذي غزا العالم، وذلك بأكثر من 400 مليون مجلد منشور حتى الآن، إذ حافظت هذه المانجا (القصص المصورة اليابانية) والأنمي (الرسوم المتحركة اليابانية) المقتبس منها على اهتمام المعجبين على مدار نحو 25 عاما.

وتكمن جاذبية قصة "ون بيس" (One Piece) في عالم القراصنة المعقد بأساطيره وقواعده وشخصياته المتعددة، وقدرتها على الجمع بين الكوميديا والإثارة والمغامرات، ليعيش القراء والمشاهدون رحلة البحث الطويلة التي يقوم بها "لوفي" البطل لإيجاد الكنز الأسطوري ويصبح ملك القراصنة.

"مانجا ون بيس"

"مانجا ون بيس" سلسلة قصص مصورة يابانية يكتبها ويرسمها إيشيرو أودا منذ عام 1997، وتم تجميع فصولها الفردية في 101 مجلد حتى الآن، وتتبع القصة مغامرات مونكي لوفي، الصبي الذي اكتسب جسده خصائص المطاط بعد تناوله "فاكهة الشيطان" من دون قصد، ويذهب لوفي مع فريقه من قراصنة "قبعة القش" في رحلة للبحث عن الكنز الشهير المعروف باسم "ون بيس" من أجل أن يصبح ملك القراصنة.

تحولت "مانجا ون بيس" إلى مسلسل أنمي، بالإضافة إلى 14 فيلمًا طويلًا من الرسوم المتحركة، و13 مسلسلا تلفزيونيا، والعديد من المنتجات التي يتهافت عليها محبو "المانجا" مثل البطاقات المرسومة وألعاب الفيديو.

حصلت "مانجا ون بيس" على العديد من الجوائز، وصنفها القراء والنقاد على أنها واحدة من أفضل المانجا على الإطلاق، وحطمت العديد من مجلدات "مانجا ون بيس" الأرقام القياسية، بما في ذلك أعلى نسخة مطبوعة من أي كتاب في اليابان.

وفي عام 2015، دخلت موسوعة غينيس بأكبر عدد من النسخ المنشورة لنفس سلسلة القصص المصورة لنفس المؤلف، وكانت المانجا الأكثر مبيعًا لمدة 11 عامًا في الفترة بين عامي 2008 و2018، وكذلك المانجا الوحيدة التي بيع منها أكثر من مليون نسخة من مجلداتها التي تعدى عددها 100 مجلد.

"أنمي ون بيس"

أنمي ون بيس مسلسل رسوم متحركة تلفزيوني مبني على سلسلة المانجا، ويتتبع القصة نفسها تقريبًا، وبدأ إنتاجه عام 1999 وبُثت منه حتى الآن نحو 1000 حلقة عبر 20 موسمًا تمت ترجمتها ودبلجتها لأغلب اللغات.

وفي اليابان، احتل "أنمي ون بيس" على الدوام مكانة بين أفضل 5 مسلسلات رسوم متحركة في تصنيفات مشاهدي التلفزيون، وعام 2016 حصل المسلسل على 1.9 مليون مشاهدة على المنصات الإلكترونية؛ مما جعله أشهر مسلسل أنمي في هذا العام، تبعًا لموقع بينزيس إنسايدر.

أركات ون بيس

أحد أكبر عوائق مشاهدة "أنمي ون بيس" هو عدد الحلقات الكبير للغاية، ولذلك قام محبو الأنمي بتجميع الحلقات في ما يسمى "أركات ون بيس"، حيث تجمع كل واحدة من أركات ون بيس مجموعة معينة من الحلقات التي تشمل موضوعًا أو فصلًا من مغامرة الأبطال، وتمت تسمية الأركات بأسماء جزر أو مواقع تدور بها معارك الشخصيات، مثل ملاحم الأزرق الشرقي وأراباستا وجزيرة السماء، وتحت كل واحدة منها مجموعة معينة من الحلقات، مما يسهل عملية المشاهدة.

مسلسل ون بيس

عام 2017 تم الإعلان عن مسلسل ون بيس الأميركي من 10 حلقات من بطولة ممثلين حقيقيين بعيدًا عن "أنمي ون بيس"؛ وذلك كجزء من الاحتفالات بالذكرى العشرين للمسلسل، ويعمل المؤلف أيشيرو أودا منتجا تنفيذيا للمسلسل، الذي سيبدأ بأركات ون بيس الشرق الأزرق.

ورغم تحديد التصوير في أغسطس/آب 2020 فإنه بسبب فيروس كوفيد-19 تم تأجيله، وفي مارس/آذار 2021 أعلن عن العمل عليه مرة أخرى تحت اسم "مشروع روجر"، ثم في 2021 أعلنت الشركة المنتجة أسماء بعض الممثلين الذين سيقومون بالأدوار الرئيسية فيه.

شخصيات ون بيس

يتميز "ون بيس" -سواء مانجا أو أنمي- بمجموعة كبيرة من الشخصيات، حيث تدور الأحداث في عالم خيالي تتقاتل فيه أعداد كبيرة من القراصنة والجنود والثوار والمغامرين الآخرين، وذلك باستخدام قدرات خارقة للطبيعة.

أغلب شخصيات "ون بيس" من البشر، ولكنها تشمل كذلك الأقزام والعمالقة وحوريات البحر وناس السماء، واكتسبت نسبة كبيرة منها القدرات الخارقة من فاكهة الشيطان، وكلهم يتتبعون كنز "ون بيس" الأسطوري.

ومن أشهر شخصيات ون بيس:

مونكي دي لوفي ون بيس

مونكي دي لوفي هو بطل المانجا والمسلسل، بدأت قصته في سن السابعة عندما كان معجبًا كبيرًا بالقرصان شانكس ذي الشعر الأحمر وعصابته، ويحاول الانضمام إليهم، لكنهم سخروا منه ورفضوه، وعن غير قصد تناول فاكهة الشيطان التي منحت جسده خصائص المطاط، وتخلى بعد ذلك لوفي عن فكرة الانضمام لشانكس، وقرر بدل ذلك أن يكوّن فريقا خاصًّا به باسم قراصنة "قبعة القش"، ويصبح ملك القراصنة.

رورونوا زورو ون بيس

مبارز يستخدم ما يصل إلى 3 سيوف في وقت واحد، ويمسك واحدًا في كل يد والثالث في فمه. للوفاء بوعده لكوينا صديق طفولته المتوفى ومنافسه، يهدف إلى هزيمة "عين الصقر" (ميهوك)، وأن يصبح المبارز الأعظم في العالم، وسافر في البحار بحثًا عن ميهوك وكسب لقمة العيش على أنه صياد جوائز، واشتهر باسم زورو "صائد القراصنة".

نامي ون بيس

تم تبنيها وتربيتها من قبل ملاحي البحرية، وتشهد مقتل والدتها على يد آرلونج سيئ السمعة، وتحتل عصابته من القراصنة جزيرتها وتنتزع الجزية من السكان، بعد إبرام صفقة معه.

تنضم نامي -التي لا تزال طفلة لكنها بالفعل رسامة خرائط بارعة تحلم برسم خريطة كاملة للعالم- إلى القراصنة، على أمل شراء الحرية لقريتها في نهاية المطاف.

نشأت قرصانة تكره القراصنة، وتصبح نامي لصة ممتازة وملاحة تتمتع بقدرة استثنائية على التنبؤ بالطقس، بعد أن خانها أرلونج، وهُزم هو وعصابته على يد قراصنة قبعة القش، انضمت نامي إليهم في السعي لتحقيق حلمها.

يوسوب ون بيس

خلال طفولته المبكرة، هجر والد يوسوب عائلته، وغادر للانضمام إلى قراصنة الشعر الأحمر. عندما تمرض والدته يأمل يوسوب أن يعود والده ويساعدهم، ولكن رغم أنه لم يفعل، ووفاة والدته فإنه لا يلوم والده على المغادرة، ويسعى لأن يصبح كذلك قرصانًا عظيمًا.

يُعرف يوسوب بأنفه الطويل، في إشارة إلى حقيقة أنه يميل إلى الكذب كثيرًا. إنه مخترع ورسام ونحات موهوب، وفي القتال يعتمد بشكل أساسي على المقلاع لإطلاق أنواع مختلفة من الذخيرة بدقة كبيرة.

نيكو روبن ون بيس

نشأت في أوهارا موطن أقدم وأكبر مكتبة في العالم، وأصبحت عالمة آثار في سن الثامنة. مثل لوفي اكتسبت قوة خارقة تسمح لها بصنع نسخ من أجزاء من جسدها، بما في ذلك عيناها وأذناها، التي تنبت على الأسطح القريبة منها.

وتعلمت المعرفة المحظورة حول كيفية ترجمة الأحجار القديمة المنتشرة في جميع أنحاء العالم، واكتشفت الحكومة العالمية ذلك وأرسلت قوات لوقفها.

تنجو روبن فقط من الهجوم المدمر الذي أودى بحياة سكان الجزيرة بالكامل، بما في ذلك والدتها.

تعيش لاحقا هاربة، غير قادرة على الوثوق بأي شخص، وللبقاء على قيد الحياة تتعاون مع العديد من القراصنة وغيرهم من الخارجين عن القانون.

روجر ون بيس

روجر بايرتس هو طاقم قراصنة لملك القراصنة الراحل جول دي روجر، وكانوا الفريق الوحيد المعروف الذي وصل إلى لوف تيل. الأعضاء الآخرون في الفريق هم سيلفرز رايلي الرفيق الأول وشانكس وباجي، الذي بدأ قرصانا متدربا، وسوكوبا جيابان، الذي عدّه روجر أحد أفضل رجاله.

كايدو ون بيس

كايدو المعروف أيضًا باسم "كايدو، ملك الوحوش" هو القائد الأعلى لقراصنة مملكة الحيوان. إنه أحد الأباطرة الأربعة، وهو أيضًا عضو سابق في روكس بايرتس. كان على وشك أن يُعدم عدة مرات في الماضي لكنه أمره ينتهي دائما سالمًا، وعُرف باسم "أقوى مخلوق في العالم" في الماضي. واجه كوزوكي أودين، الذي كان الشخص الوحيد القادر على إيذائه، تاركًا ندبة على صدره.

سانجي ون بيس

وُلد سانجي أميرا من مملكة جيرما، وسخر منه بشكل دائم أشقاؤه المحسنون وراثيًا وحبسه والده القاضي لكونه عارًا. بمساعدة أخته روجيو يهرب سانجي. أثناء عمله طاهيا مبتدئا على متن سفينة ركاب يواجه سانجي (9 سنوات) مجموعة من القراصنة بقيادة زيف "ريد فوت" سيئ السمعة.

ماركو ون بيس

ماركو -الذي يطلق عليه ماركو العنقاء الذي يمكنه التحول إلى طائر الفينيق أو عنقاء- إنسان هجين، وأحد أقوى قراصنة اللحية البيضاء، تناول ماركو فاكهة الشيطان التي أعطته القدرة على الطيران، وكذلك القوة اللازمة للتصدي لهجمات الخصوم، واختراق أشعة كيزارو بسهولة.

هانكوك ون بيس

عضوة في قبيلة كوجا الأنثوية بالكامل من جزيرة أمازون ليلي، تم بيعها إلى التنانين السماوية أثناء الطفولة، وتغذت قسرًا بفاكهة الشيطان، وأُطلق سراحها مع أخواتها في النهاية من قبل فيشر تايجر، وعاد الثلاثة إلى شعبهم. قادت قراصنة كوجا، وسرعان ما اكتسبت شهرة كبيرة.

عندما تمت دعوتها للمشاركة في حرب الحكومة ضد قراصنة اللحية البيضاء رفضت في البداية وأعادت النظر فقط بعد وقوعها في حب لوفي.

أيس ون بيس

المعروف أيضًا باسم "قبضة النار" هو قائد الفرقة الثانية لقراصنة اللحية البيضاء وشقيق لوفي الأكبر. بعد أكل الفاكهة السحرية أصبح أيس قادرًا على التلاعب بالنار.

سابو ون بيس

هو رئيس أركان الجيش الثوري الحليف للوفي وأيس وتم تقديمه بوصفه نبيلًا من مملكة جوا قبل سنوات من حاضر المسلسل، ويترك سابو منزله وعائلته للعيش في المحطة الرمادية.

رغم أنه يُعتقد أنه قُتل في الهجوم، فإن سابو نجا وأنقذه مونكي دي دراجون، وفي مرحلة ما انضم إلى الجيش الثوري وأصبح رئيس أركانه.

لاو ون بيس

لاو ترافالجار "جراح الموت" هو قبطان قرصان أصله من وايت تاون هرب من مرض الرصاص الأبيض وأصبح عضوًا في قراصنة دون كيشوت.

جوي بوي ون بيس

جوي بوي من أكثر الشخصيات غموضًا في ون بيس، حيث لم يظهر سوى عبر رسالة اعتذار خاصة به، وعلى لسان بعض الشخصيات فقط، وتبعًا لما قيل لعب جوي بوي دورًا مهمًا في تاريخ جزيرة "فيش مان"، ولا يوجد شيء معروف عن شخصيته، ولكن وفقًا لرسالة اعتذاره، كان يشعر بالندم الشديد لعدم وفائه بوعده في جزيرة "فيش مان".

كوبي ون بيس

هو قائد بحري تدرب مع هيلمبو تحت إشراف نائب الأدميرال جارب. وهو عضو في وحدة القوات الخاصة البحرية، وكان في السابق حارسًا لسفن القراصنة بشكل إجباري حتى تم تحريره من قبل لوفي، وكان أول شخص يصادق لوفي في رحلاته.

تيتش ون بيس

مارشال دي تيتش المعروف باسم بلاكبيرد أو ذي اللحية السوداء، هو أميرال قراصنة اللحية السوداء، قتل زميله ثاتش للحصول على فاكهة الشيطان التي سعى إليها لعدة عقود ومنحته القدرة على إنشاء الثقوب السوداء والتحكم فيها، عبر تدفق الظلام، وكذلك القدرة على تعطيل قوى فاكهة الشيطان للآخرين ما دام أنه يلامس الشخص.

دراغون ون بيس

مونكي دي دراغون المعروف باسم "التنين الثوري"، هو والد مونكي دي لوفي وابن البطل البحري مونكي دي جارب. إنه الزعيم ومؤسس الجيش الثوري الذي كان يحاول الإطاحة بالحكومة العالمية.

لا يُعرف كثير عن أنشطته أو خلفيته أو تاريخه أو قوته، لكنه العدو الأكبر لحكومة العالم، وهو أخطر رجل مطلوب في العالم.

كيد ون بيس

يوستاس هو قائد قراصنة الأطفال. من بين طاقمه صديق طفولته كيلر، أكل فاكهة الشيطان من نوع سمح له بجذب الأشياء المعدنية والتحكم فيها، فقد ذراعه بعد مواجهة مع شانكس.

لازالت أسطورة "ون بيس" مستمرة حتى اليوم، وتتصدر حلقات الأنمي بشكل مستمر، محافظة على ملايين المشاهدين الذين تقلل متعتهم الاختلافات الثقافية أو تعقد هذا العالم الساحر.