وجّه الفنان التونسي سجى رسالة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزيرتي الثقافة والتصدير في بلاده عبّر فيها عن رفضه استغلال لوحاته في رواق تونس في معرض إكسبو دبي، خلافا للاتفاق الأولي الشفهي مع مسؤولي دار المصدر التونسي.

وطالب الفنان بسحب لوحاته الفنية المعروضة بـ"إكسبو دبي"، وضمان جميع حقوقه المادية لقاء عرض أعماله.

الفنان التونسي "سجى" يهتم بإبراز فن الخط العربي (مواقع التواصل)

وقال سجى -في منشور على صفحته على إنستغرام- إنه وافق من دون شروط ومن دون مقابل مادي في سبتمبر/أيلول الماضي على توقيع عقد يضمن حقوق الطرفين، وعرض لوحاته على كامل الرواق وتأمينها.

وقال "أنتظر منذ 4 شهور ورغم محاولاتي العديدة فإنني لم أجد إلا التسويف والمماطلة".

وكشف الرسام -في رسالة نشرها على إنستغرام- أنه لم يوقع أي عقد، كما أن لوحاته عرضت بمكان مغلق غير مفتوح للزوار، فضلا عن تعرض بعض أعماله للتلف.

من لوحات الفنان "سجى" (مواقع التواصل)

وأضاف سجى في المنشور ذاته أنه انتظر 4 أشهر ولم يجد سوى التسويف والمماطلة، خاصة من قبل مركز النهوض بالصادرات الذي لم يمنحه مستحقاته التي يدين بها.

كما استنكر الفنان التونسي عدم توجيه دعوة له لحضور المعرض، وتجاهل صفحة الرواق التونسي بفيسبوك أعماله الفنية.

وختم الفنان التونسي رسالته بالقول "أطالبكم السيد رئيس الجمهورية، والسيدة وزيرة الثقافة، والسيدة وزيرة التصدير بمساعدتي على ضمان حقوقي ومستحقاتي كفنان تونسي، واسترجاع لوحاتي في أقرب وقت ممكن.

موجة تعاطف مع الفنان

وأثار منشور الفنان سجى موجة تعاطف كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتونس، إذ عبروا عن تضامنهم معه.

وتعاطف مدونون تونسيون مع الفنان التونسي سجى الذي طالب السلطات في بلده بإعادة لوحاته المعروضة في معرض إكسبو دبي في الإمارات بعد خرق الاتفاق الشفهي الذي أمضاه مع مسؤولي الجناح التونسي.

وأكد مدونون عبر فيسبوك أن ما حدث مع الفنان سجى بات أمرا عاديا في بلد يعاني فيه الموهوبون والمبدعون، ويتحكم فيه الانتهازيون.

وأكد آخرون أن اسم دار المصدّر أو مركز النهوض بالصادرات بات مرتبطا بالفضائح لأن قضية الفنان سجى ليست الأولى في سجل المؤسسة.