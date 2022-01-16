التنوع هو السمة التي تميز مشوار الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الذي بدأه في خمسينيات القرن الماضي، حيث عمل مع كبار نجوم المسرح في عصره الذهبي، وحصل على البطولات بعدها، وشارك في السينما إلى جانب الدراما، والإذاعة والدوبلاج الصوتي، ليصبح صاحب رصيد متنوع وكبير، في مشوار امتد لأكثر من 60 عاما.

فهو العم "سكار" في فيلم ديزني "الأسد الملك" النسخة العربية من (Lion King)، والمعلم سردينة في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، وموسى في "أرض الخوف"، ليصل رصيده إلى أكثر من 300 عمل فني.

أفضل طالب ممثل

نجاح عبد الرحمن أبو زهرة في أن يحجز لنفسه مكانا مميزا كممثل مهم، لم يأت من فراغ، ففي طفولته التي قضاها بمحافظة دمياط، حيث ولد في 8 مارس/آذار 1943، كان طالبًا مجتهدًا، في مراحل الدراسة المختلفة، وعلى الرغم من أنه كان خجولاً، فإنه في هذه المرحلة كان يهوى التقليد، فكان يقلد المدرسين وسط زملائه، حتى التحق بمسرح المدرسة.

حصل على الميدالية الذهبية كأفضل طالب ممثل على مستوى الجمهورية، فقد نصحه أستاذه بالالتحاق بمعهد التمثيل، وهي النصيحة التي نفذها بالفعل، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1958، وعُيّن بعد تخرجه من المعهد بعام ممثلا في المسرح القومي.

العصر الذهبي

حقق عبد الرحمن أبو زهرة نجاحا على المسرح الذي بدأه بمسرحية للكاتب توفيق الحكيم "عودة الشباب"، ليشارك بعدها في العديد من المسرحيات منها "أقوى من الزمن" و"قريب وغريب"، حيث منحه الحظ فرصة التتلمذ على يد كبار نجوم المسرح في الخمسينيات، ويعيش في العصر الذهبي للمسرح.

كان أبو زهرة مميزا بين زملاء جيله في هذا الوقت ومنهم أبو بكر عزت ويوسف شعبان ورجاء حسين ورشوان توفيق، وكان معروفًا بالانضباط والحفظ السريع، وهو ما أتاح له فرصة الحصول على أول بطولة مطلقة حين اعتذر الفنان عمر الحريري عن بطولة مسرحية "بداية ونهاية" ليقدمها أبو زهرة بدلا منه، وتكرر الأمر بعدها ليحصل على البطولة الثانية في مسرحية "المحروسة" لوفاة بطل المسرحية صلاح سرحان فتم إسناد البطولة له.

أفلام الرسوم المتحركة

أجاد عبد الرحمن أبو زهرة اللغة العربية، كما كانت لديه القدرة على التلوين الصوتي، وهو ما جعله بجانب مشاركته في العديد من الأعمال الإذاعية المأخوذة عن الأدب العالمي، مميزا في عالم الأداء الصوتي لأفلام الرسوم المتحركة وعالم ديزني.

شارك أبو زهرة بفيلم "علاء الدين" في عام 1992، وبعدها بعامين شارك أيضا في الجزء الثاني، والشخصية الأشهر له في عالم الرسوم المتحركة هي الأسد سكار الذي قتل موفاسا ليستولي على حكم الغابة، في فيلم "الأسد الملك" إنتاج ديزني 1994، وعلى الرغم من الشر الذي بداخل سكار فإنه نجح في تقديمه بخفة ظل.

وفي أحد لقاءاته، صرح أبو زهرة بأنه عقب تقديمه للشخصية قامت شركة ديزني بمكافأته بألفي دولار وقتها، وبعثت إليه خطابا قالت فيه إنه أفضل من أدى شخصية "سكار" في جميع النسخ المترجمة للفيلم، وعُرض له في عام 2020 فيلم "الفارس والأميرة" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

شخصيات درامية وسينمائية

لم يحصل عبد الرحمن أبو زهرة في السينما والدراما على بطولات مثل المسرح والإذاعة، ولكنه استطاع أن يجعل الشخصيات التي يقدمها رغم صغر مساحتها، تحمل قيمة وتأثيرا بداخل العمل.

ففي مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" قدم شخصية المعلم إبراهيم سردينة، وعلى الرغم من المَشاهد القليلة فإن الجمهور تعلق بالشخصية، حيث أبدع أبو زهرة في تقمص شخصية تاجر الخردة غير المتعلم.

كذلك لم تكن مساحة دوره كبيرة في فيلم "أرض الخوف" مع المخرج داود عبد السيد، إلا أنه قدم واحدا من أهم الأدوار في الفيلم لموظف البريد، فكان ندا في التمثيل أمام بطل الفيلم أحمد زكي، في مشهد يكتشف فيه البطل أنه ظل طوال 15 عاما يبعث خطابات تحتوي على أسرار خطيرة لموظف بريد "موسى".

ومن أشهر الشخصيات التي قدّمها أيضا هي شخصية الحجّاج بن يوسف الثقفي في المسلسل التاريخي "عمر بن عبد العزيز"، لبراعته في اللغة العربية الفصحى ونطقها بالطريقة السليمة، وامتلاك المفاتيح الخاصة بالشخصية، فمنحها تعاطف الجمهور، رغم اتفاق المؤرخين على أن الحجاج كان سفّاكا للدماء.

كما قدم أدوارا مهمة في أعمال درامية مثل "الملك فاروق" و"من أطلق الرصاص على هند علام" و"العميل 1001″، وكذلك "حجا المصري" و"نحن لا نزرع الشوك"، ومؤخرا قدم شخصية أبو عز الجبلاوي في "كلبش 2".

وفي السينما، شارك أبو زهرة "بئر الحرمان" و"الجزيرة" و"الحاسة السابعة" و"حب البنات"، بجانب تقديمه لشخصية الرئيس المصري الراحل محمد نجيب في فيلم "ناصر".

استقرار عائلي

النجاح الذي حققه في التمثيل، كان بجانبه استقرار على المستوى الأسري، حيث تزوج الفنانة الكاتبة سلوى الرافعي، في بداية مشواره الفني حيث تعرف عليها في المسرح لكنه طلب منها أن تترك التمثيل وتتفرغ للكتابة، لغيرته الشديدة عليها، وتمت الزيجة بعد حصوله على 8 جنيهات مكافأة عن تقديمه لأحد الأدوار في المسرح.

وقد توفيت زوجته في عام 2019. وله 3 أبناء الكبرى سحر ومتزوجة من الفنان مفيد عاشور، وابنته مي وتقوم بالتدريس في جامعات بكندا، وابنه أحمد عازف البيانو الذي يشارك في أوركسترا برلين العالمي، حيث يقيم في النمسا.

رسالة حزينة

في عام 2020، أطلق الفنان عبد الرحمن أبو زهرة رسالة مؤثرة خلال أحد لقاءاته حين عبّر عن رغبته في العمل، وشعوره بأنه مهمش من المخرجين والمؤلفين، وقال "أنا اشتغلت في الفن لمدة 60 عاما، حققت فيها جميع الأدوار، اعتبروني وجها جديدا وجربوه، يمكن أنفع".

وهو ما أثار حالة من الحزن بين جمهوره، مطالبين بإسناد أدوار مهمة إليه نظرا للقيمة الكبيرة التي يتمتع بها، وبالفعل شارك بعدها أبو زهرة في العديد من الأعمال منها "هجمة مرتدة" و"موضوع عائلي".

جراحة عاجلة

إلا أن الفنان أبو زهرة تعرض لوعكة صحية في العام الماضي 2021 بعد أن أصيب بكسر وشرخ في مفصل الحوض، وترتب عليه خضوعه لعملية جراحية عاجلة، وتلقى بعدها جلسات العلاج الطبيعي ليسترد قدرته على المشي.

الإصابة بكورونا والتماثل للشفاء

شارك للفنان عبد الرحمن أبو زهرة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في الدورة الثالثة والأربعين، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بجانب أبرز نجوم وصناع السينما في مصر والوطن العربي.

وبعدها بأسابيع قليلة خضع أبو زهرة للعلاج من فيروس كورونا بالمستشفى للعلاج، ليعلن نجله أحمد بعدها بأيام تماثل والده للشفاء وعودته إلى منزله سالما.