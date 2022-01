أعلنت هيئة الترفيه السعودية عبر حسابها على تويتر اليوم السبت عن تأجيل حفل "ليلة المعازيم" -الذي كانت مقررة إقامته اليوم ضمن فاعليات موسم الرياض ويشارك فيه الفنان محمد عبده- إلى الغد 16 يناير/كانون الثاني.

ويعد هذا التأجيل هو الثاني خلال يومين، حيث تم إلغاء حفل الفنان السعودي محمد عبده أمس الجمعة 14 يناير/كانون الثاني، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تطرأ على المملكة.

فيما نشرت شركة روتانا -وهي الشركة المنظمة للحفل- عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" بيانا قصيرا أعلنت من خلاله عن تأجيل حفل "ليلة المعازيم"، جاء فيه أنه "نظرا للأحوال الجوية وحرصا على سلامة الحضور، تم تأجيل حفل ليلة المعازيم،‏ الحظ الليلة كريم مع أمطار الخير".

كما أعلن حساب موسم الرياض عبر تويتر عن تأجيل حفلة فرقة "ستراي كيدز" والنجمة "تشونغ ها" في بوليفارد بلس نظرا للأحوال الجوية، حتى إشعار آخر.

لسلامتكم، ونظرًا للأحوال الجوية ⛈

تم تأجيل حفلة فرقة ستراي كيدز والنجمة تشونغها في #بوليفارد_بلس حتى إشعار آخر 🙏❤️#موسم_الرياض

For everyone's safety, Stray Kids & Chungha's concert has been postponed until further notice due to weather conditions ☔ #RiyadhSeason pic.twitter.com/8Xd7bPkaIN

— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 14, 2022