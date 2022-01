للمرة الثانية في تاريخ جائزة "غولدن غلوب" (Golden Globes) أعلنت رابطة هوليود للصحافة الأجنبية (HFPA) المانحة للجائزة أسماء الفائزين لعام 2022 من دون حفل وتغطية إعلامية ومشاهير يسيرون على السجادة الحمراء، بل اكتفت بإعلان أسماء الفائزين عبر حسابها على موقع تويتر، وذلك بسبب الإجراءات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفاز فيلم "قوة الكلب" (The Power of the Dog) من بطولة البريطاني بنديكت كومبرباتش بجائزة أفضل فيلم دراما، وفاز فيلم "قصة الحي الغربي" (West Side Story) بجائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي.

أما الجوائز التلفزيونية، فقد فاز مسلسل "خلافة" (Succession) بجائزة أفضل مسلسل درامي، ونال "المأجورون" (Hacks) جائزة أفضل مسلسل موسيقي أو كوميدي، وكلاهما من إنتاج شبكة "إتش بي أو" (HBO).

إليكم القائمة الكاملة للفائزين بجائزة "غولدن غلوب" في نسختها رقم 79:

Congratulations to all of those nominated and all the 79th #GoldenGlobe winners! 👏 For a full list of our winners check out our website https://t.co/YNJdDhHQ7L pic.twitter.com/Wwoc0Rw4o1 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 10, 2022

أفضل مسلسل موسيقي أو كوميدي

فاز "المأجورون" من بطولة الأميركية ​​جين سمارت بجائزة أفضل مسلسل كوميدي، متفوقا على منافسيه في نفس الفئة: "العظيم" (The Great)، "فقط جرائم القتل في المبنى" (Only Murders in the Building)، "كلاب الحجز" (Reservation Dogs)، "تيد لاسو" (Ted Lasso).

أفضل ممثل بمسلسل درامي

فاز الأميركي جيرمي سترونغ بجائزة أفضل ممثل في مسلسل دراما عن دوره في مسلسل "خلافة" مقتنصا الجائزة من باقي المرشحين: وهم الأسكتلندي براين كوكس المرشح عن المسلسل نفسه، بالإضافة إلى لي جونغ جاي من "لعبة الحبار" (Squid Game)، "بيلي بورتر" من "بوز" (Pose)، الفرنسي عمر سي من "لوبين" (Lupin).

أفضل ممثلة بمسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني

توجت البريطانية كيت وينسليت بجائزة أفضل ممثلة بمسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني عن عملها "مير من إيست تاون" (Mare of Easttown) متقدمة على منافساتها جيسيكا شاستاين بطلة مسلسل "مشاهد من زواج" (Scenes From a Marriage)، سينثيا إيريفو من "العبقري" (Genius)، إليزابيث أولسن من "واندا فيجن" (WandaVision)، مارغريت كوالي من "خادمة" (Maid).

أفضل مخرج

نال فيلم "قوة الكلب" جائزته الثانية بالحفل بعد تتويج مخرجته جين كامبيون بجائزة أفضل مخرج، وتفوقت بذلك على مجموعة من كبار المخرجين: كينيث براناه عن مسلسل "بلفاست" (Belfast)، ماغي جيلنهال من "الابنة المفقودة" (The Lost Daughter)، ستيفن سبيلبيرغ من "قصة الحي الغربي"، ​​دينيس فيلنوف من "الكثبان الرملية" (Dune).

أفضل ممثلة بفيلم موسيقي أو كوميدي

فازت الممثلة الشابة راشيل زيغلر بجائزة أفضل ممثلة بفيلم موسيقي لدورها في "قصة الحي الغربي" الذي رشح لـ 4 جوائز ونال ثلاثا منها، وكان ضمن باقي المرشحات: الفرنسية ماريون كوتيار عن "أنيت" (Annette)، ألانا حاييم عن "​​بيتزا عرق السوس" (Licorice Pizza)، جينيفر لورانس من "لا تنظر للأعلى" (Don’t Look Up)‏، إيما ستون من "كرويلا" (Cruella).

أفضل ممثل

فاز ويل سميث بجائزة أفضل ممثل بفيلم درامي عن دوره في فيلم "الملك ريتشارد" (King Richard) وتفوق بذلك على ماهرشالا علي المرشح عن "أغنية البجعة" (Swan Song)، خافيير بارديم "كوني الريكاردوس" (Being the Ricardos)، كومبرباتش من (قوة الكلب)، دينزل واشنطن من "مأساة مكبث" (The Tragedy of Macbeth).

ويل سميث نال جائزة أفضل ممثل بفيلم درامي عن دوره في فيلم "الملك ريتشارد" (مواقع التواصل)

أفضل مسلسل تلفزيوني

فاز "خلافة" بجائزة أفضل مسلسل دراما، متفوقا على "لوبين"، "البرنامج الصباحي" (The Morning Show)، "بوز"، "لعبة الحبار".

أفضل ممثلة بمسلسل دراما

حازت ميكايلا جايه رودريغيز على جائزة أفضل ممثلة بمسلسل دراما عن دورها في "بوز" واختطفته من منافساتها أوزو أدوبا من "قيد المعالجة" (In Treatment)، جنيفر أنيستون من البرنامج الصباحي"، كريستين بارانسكي من "القتال الجيد" (The Good Fight)، إليزابيث موس من "قصة الخادمة" (The handmaid’s tale).

أفضل ممثل بمسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني

فاز مايكل كيتون بجائزة أفضل ممثل عن فيلمه "دوبسيك" (Dopesick) متفوقا على بول بيتاني من "واندا فيجن"، أوسكار إسحاق من "مشاهد من زواج"، إيوان مكريغور من "هالستون" (Halston)، طاهر رحيم من "الثعبان" (The Serpent).

أفضل ممثل بفيلم موسيقي أو كوميدي

فاز أندرو غارفيلد بجائزة أفضل ممثل بفيلم موسيقي أو كوميدي عن دوره في "‎تيك تيك… بوم!" (Tick Tick… Boom!) واستحوذ على الجائزة من منافسيه: ليوناردو دي كابريو عن "لا تنظر للأعلى"، بيتر دينكلاج من "سيرانو" (Cyrano)، كوبر هوفمان "بيتزا عرق السوس"، أنتوني راموس "في المرتفعات" (In the Heights).

.. وأفضل ممثلة

حازت جان سمارت من مسلسل "المأجورون" على جائزة أفضل ممثلة بمسلسل موسيقي أو كوميدي، وكانت ضمن المرشحات هانا إينبيندر عن المسلسل نفسه، بجانب إيل فانينغ من "العظيم" (The Great)، عيسى راي عن "غير آمن" (Insecure)، تريسي إليس روس عن "بلاك-يش" (Black-ish).

أفضل مسلسل قصير أو فيلم سينمائي

فاز مسلسل "قطار الأنفاق" (The Underground Railroad) بجائزة أفضل مسلسل قصير أو فيلم سينمائي، متفوقا على "دوبسيك"، "الإقالة: قصة الجريمة الأميركية" (Impeachment: American Crime Story)، "خادمة"، "مير من إيست تاون".

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

فاز "قصة الحي الغربي" بجائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، مقتنصا الجائزة من "سيرانو"، "لا تنظر لأعلى"، "بيتزا عرق السوس"، "‎تيك تيك… بوم!".

Congratulations to the cast and crew of Steven Spielberg's #WestSideStory for their 3 #GoldenGlobe Wins including: •Best Motion Picture, Musical or Comedy

•Best Actress, Musical or Comedy for Rachel Zegler

•Best Supporting Actress for Ariana DeBose pic.twitter.com/IH8gRx4u8z — West Side Story (@WestSideMovie) January 10, 2022

أفضل ممثلة بفيلم درامي

فازت نيكول كيدمان بجائزة أفضل ممثلة بفيلم دراما عن "كوني الريكاردوس" بعد منافسة شرسة مع ليدي غاغا عن "بيت غوتشي" (House of Gucci)، أوليفيا كولمان عن "الابنة المفقودة"، جيسيكا شاستاين "عيون تامي فاي" (The Eyes of Tammy Faye)، كريستين ستيوارت عن "سبنسر" (Spencer).

.. وأفضل فيلم دراما

ومن بين "بلفاست"، "كودا" (CODA)، "الكثبان الرملية"، "الملك ريتشارد" المرشحة لأفضل فيلم دراما، فاز "قوة الكلب" بالجائزة.

أفضل ممثل بمسلسل موسيقي أو كوميدي

نال جيسون سوديكس جائزة أفضل ممثل بمسلسل موسيقي أو كوميدي عن دوره في "تيد لاسو" متفوقا على أنتوني أندرسون من "بلاك-يش"، نيكولاس هولت من "العظيم"، ستيف مارتن ومارتن شورت من "فقط جرائم القتل في المبنى".

ونالت أريانا ديبوس جائزة أفضل ممثلة مساعدة بفيلم عن "قصة الحي الغربي" وفاز الأسترالي كودي سميت ماكفي بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "قوة الكلب". وعن أفضل ممثل وممثلة مساعدة بمسلسل، فازت سارة سنوك عن مسلسل "خلافة"، ويا يونغ سو عن "لعبة الحبار".

كما فاز المتألق دائما هانز زيمر بجائزة أفضل موسيقى تصويرية أصلية عن فيلم "الكثبان الرملية" وحصل كينيث براناه على جائزة أفضل سيناريو لفيلم عن "بلفاست" وتوج فيلم "إنكانتو" (Encanto) بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.