إن كنت تبحث عن طريقة للقضاء على الملل لبضع ساعات، فإليك منصات بث منزلية مجانية لعرض الأفلام.

إذا كنت تبحث عن أفلام لمشاهدتها فقد تُدهش من عدد الأفلام والعروض المتاحة مجانا على بعض المنصات.

وفي تقرير نشرته مجلة "بوبيولار ساينس" (Popular Science) الأميركية، يستعرض الكاتب ويتسون جوردون 11 منصة مجانية قانونية توفر مجموعة واسعة من الأفلام والعروض التلفزيونية المجانية التي تكون في معظمها أعمالا من الدرجة الثانية أو مسلسلات كلاسيكية كوميدية، إلى جانب القليل من الأفلام الحديثة المميزة.

كراكيل

تعرض قناة "كراكيل" (Crackle) التابعة لشركة "سوني" مجموعة ضخمة من الأفلام المتنوعة المجانية. وسواء كنت من محبّي أفلام الرعب أو أفلام الحركة أو الأفلام الكوميدية، قد تجد ما يناسبك هنا.

تتوفر على هذه المنصة العديد من الأفلام التي لاقت استحسانا كبيرا مثل "فيوري" و"الشبكة الاجتماعية"، إلى جانب الأفلام القديمة مثل "إيس فنتورا" و"ميدنايت إن باريس". كما أن لديها كثيرا من المسلسلات الكوميدية الكلاسيكية، بالإضافة إلى عدد قليل من الأفلام الحديثة الجيدة التي لم تلق رواجا، مثل "ماري مي" و "مستر صنشاين".

فودو

إن "فودو" (Vudu) في الأساس متجر لشراء الأفلام وخدمات التلفزيون، مع اشتراكات ومشتريات مماثلة لـ"آي تيونز" أو متجر "غوغل بلاي".

توفر هذه المنصة مجموعة كبيرة من الأفلام المجانية التي يمكنك مشاهدتها مع الإعلانات، مع وجود عدد قليل من البرامج التلفزيونية. لكن الغالب عليها الأفلام الطويلة، لذا إن كنت تبحث عن طريقة للقضاء على الملل لبضع ساعات، فقد تكون هذه المنصة الخيار الأنسب.

منصة فودو توفر مجموعة كبيرة من الأفلام المجانية التي يمكنك مشاهدتها مع الإعلانات (الألمانية)

قناة روكو

على قناة "روكو" (Roku) العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية المجانية، وهي تعرض أفلامًا أقدم قليلًا مثل فيلم "هوك"، إلى جانب مجموعة من البرامج التلفزيونية مثل "ويذاوت تريس" ومجموعة من المسلسلات الكوميدية الكلاسيكية مثل "بيوتشد"، مع كثير من برامج تلفزيون الواقع.

توبي

قد تبدو منصة "توبي" (Tubi) غير مألوفة، لكنها توفر بدورها مجموعة كبيرة من الأفلام الكلاسيكية وكذلك الأفلام الحديثة، مثل "تقرير الأقلية" و"سلاحف النينجا المراهقون المتحولون".

وعلى عكس بعض القنوات الأخرى، توفر هذه القناة كثيرا من الفئات المحددة التي يسهل تصفحها مثل الأفلام العائلية والسينما السوداء، وتتميز بسهولة تصفحها.

فيلم رايز

تعد منصة "فيلم رايز" (Filmrise) من بين القنوات القليلة التي تقدم قائمة كبيرة من الأفلام في واجهة أساسية يسهل تصفحها، إلى جانب مشاركة كثير من المحتوى مع القنوات المجانية الأخرى. لديها عدد قليل من البرامج التلفزيونية الأقل شهرة، إلى جانب عدد قليل من الأفلام الكبرى مثل "ثيرد روك فروم ذا صن"، التي ستجدها في مكان آخر أيضًا. لكن ما يميز "فيلم رايز" هو أن بها قسما خاصا بالحفلات الموسيقية المباشرة.

إذا كنت ترغب في مشاهدة عرض من فرقة رولينغ ستونز، أو "ذا هو"، فإن قناة "فيلم رايز" تتيح لك بعضًا منها.

بوب كورن فليكس

على غرار قناة "فيلم رايز"، يمتلك موقع "بوب كورن فليكس" (Popcornflix) قاعدة بيانات بسيطة تتيح تصفح مجموعة واسعة من الأفلام والعروض المجانية، مثل الأفلام الكلاسيكية والأفلام الكوميدية الحديثة المسلية مثل "يانغ أدلت"، وبعض الخيارات الجيدة.

بلوتو تي في

تختلف "بلوتو تي في" (Pluto TV) قليلًا عن قنوات البث الأخرى. فبدلًا من توفير مجموعة مختارة من الأفلام والعروض المتاحة بشكل دائم، تشبه "بلوتو تي في" إلى حد كبير البث التلفزيوني المباشر، مع "قنوات" مثل "بيت" و"كوميدي سنترال" وقناة "007" التي تعرض أفلام "بوند" الكلاسيكية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

كرانشي رول

إذا كنت من محبّي الرسوم المتحركة، فمن المحتمل أنك سمعت بالفعل عن "كرانشي رول" (Crunchyroll)، وإذا لم تكن من محبّي الرسوم المتحركة، أو لم تتابعها في الماضي، فهناك الكثير لإعادة اكتشافه هنا.

وتوجد مجموعة ضخمة ومتنوعة معظمها متاح بالمجان، باستثناء أحدث الإصدارات الجديدة، ولكن عيبها الوحيد هو كثرة الإعلانات.

هناك عدد كبير من المنصات المجانية البديلة لنتفليكس (مواقع التواصل الاجتماعي)

بلكس

في البداية، كانت منصة "بلكس" (Plex) تبث البرامج الخاصة عبر الشبكة المنزلية، ثم توسعت لتشمل كثيرا من المحتوى الضخم، بما في ذلك الأخبار ومسلسلات الويب والأفلام والعروض التلفزيونية.

تشبه بلكس إلى حد كبير المنصات الأخرى، حيث تقسم مكتبتها الكبيرة إلى فئات أكثر تحديدًا لسهولة التصفح، لكنها تطلب منك إنشاء حساب مجاني.

هوبلا

منصة "هوبلا" (Hoopla) ليست متاحة للجميع، لكنها تتميز بعرض عناوين مميزة قد لا تجدها على القنوات الأخرى مثل "وات وي دو إن ذا شادوز"، إلى جانب العناوين المتداولة بين بقية المنصات، كما تتميز بتشكيلة ضخمة من الأفلام العائلية مثل "13 أصبحت 30″، لكنك ستحتاج إلى إنشاء حساب مجاني فيها.

سلينغ تي في

إذا كنت قد استغنيت عن التلفاز التقليدي، فمن المحتمل أنك تعرف كل شيء عن "سلينغ" (Sling TV)، البديل التلفزيوني للبث المباشر حسب الطلب.

ولكن إلى جانب قنواته المباشرة، يمتلك "سلينغ" مجموعة مختارة من محتوى البث المجاني الذي يمكنك مشاهدته دون حساب. أما عيوبه، فتتمثل في تدنّي جودة المحتوى المجاني مقارنة بالمنصات السابقة، لكنه يستحق التصفح.