استيقظ العالم بالأمس على خبر فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع شمالي إسرائيل عبر نفق حفروه، وذلك وفقا لتصريحات مصلحة سجون الاحتلال، وهو الخبر الذي أثار مزيجا من الفخر والسعادة على منصات التواصل.

وشبه محبو الدراما ما جرى بالملحمات الدرامية في العالم العربي وكذلك أفلام هوليود التي تمحورت أحداثها حول هروب المساجين، معلنين تفوقهم على عيون الحراس وجبروت السجانين. وهذه قائمة ببعض من أشهر الأعمال الفنية الناجحة التي دارت بالأساس حول فكرة الهروب من السجن.

