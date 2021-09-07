تداولت مواقع التواصل لقطات من مسلسل "الروح" الذي أنتج في غزة عام 2014، ويحاكي أحد مشاهده عملية حفر أسرى داخل زنزانة للاحتلال، نفقا والعبور من خلاله لتحرير أنفسهم من السجن.

استيقظ العالم بالأمس على خبر فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع شمالي إسرائيل عبر نفق حفروه، وذلك وفقا لتصريحات مصلحة سجون الاحتلال، وهو الخبر الذي أثار مزيجا من الفخر والسعادة على منصات التواصل.

عاجل | هيئة الإذاعة الإسرائيلية تبث صورا لما قالت إنه نفق حفره 6 أسرى فلسطينيين أسفل #سجن_جلبوع بمنطقة بيسان وفروا من خلاله pic.twitter.com/JVwluchYjC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 6, 2021

وشبه محبو الدراما ما جرى بالملحمات الدرامية في العالم العربي وكذلك أفلام هوليود التي تمحورت أحداثها حول هروب المساجين، معلنين تفوقهم على عيون الحراس وجبروت السجانين. وهذه قائمة ببعض من أشهر الأعمال الفنية الناجحة التي دارت بالأساس حول فكرة الهروب من السجن.

مسلسل الروح

تداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات لمشهد من مسلسل "الروح" الذي أنتج في قطاع غزة عام 2014، ويحاكي أحد مشاهده عملية حفر أسرى داخل زنزانة للاحتلال، نفقا والعبور من خلاله لتحرير أنفسهم من السجن.

ونقل مغردون عن شاحر غليك من إذاعة جيش الاحتلال قوله "لاحظوا هذا.. مشهد من مسلسل الروح التلفزيوني الذي بث عام 2014 على فضائية الأقصى التابعة لحركة حماس، يهرب 6 أسرى من السجن الإسرائيلي، عبر نفق يبدأ في غرفة الزنزانة وينتهي في الحقول، يبدو أن أحدهم قد أُلهم".

الأفضل على الإطلاق

بسبع ترشيحات للأوسكار وتقييم جماهيري بلغ 9.8 نقاط بالإضافة إلى التربع على عرش قائمة أفضل 250 فيلما سينمائيا بتاريخ السينما العالمية -حسب ما نشر بالموقع الفني "آي إم دي بي" (IMDb)- ظل فيلم "الخلاص من شاوشانك" (The Shawshank Redemption) أحد أكثر الأعمال الفنية إلهاما للجمهور واستحسانا من قِبَل النقاد.

صدر العمل في 1994 وجاء من بطولة مورغان فريمان وتيم روبنز، أما التأليف والإخراج فقام بهما فرانك دارابونت الذي استند خلال الكتابة إلى رواية قصيرة وهي "ريتا هيوارث والخلاص من شاوشانك" لستيفن كينغ.

أحداث العمل دارت حول آندي المصرفي الذي اتهم ظلما بقتل زوجته وعشيقها، مما أدى إلى الحكم عليه بالسجن المؤبد. وهناك يقرر المأمور استغلال إمكانيات السجين الجديد بالمحاسبة وتكلفته بضبط كشوفاته الضريبية وبعض الأعمال غير القانونية المتعلقة بغسيل الأموال.

ما لم يحسب المأمور حسابه أن يبوح أحد السجناء -بعد سنوات طويلة- بمعلومة تشير للمجرم الحقيقي بقضية قتل الزوجة، الأمر الذي يجعل الإفراج عن آندي قاب قوسين أو أدنى. لكن المأمور يحول دون ذلك خوفا من انكشاف سره من جهة، ومن جهة أخرى خسارة الخدمات التي يمنحه إياها البطل، وهنا يقرر آندي التخطيط للفرار مهما كلفه الأمر من وقت وصبر، سلاحه الوحيد مطرقة صغيرة تقوده إلى الحرية عبر نفق مظلم على أمل أن ينتهي بالنور.

سيناريو مماثل للفيلم الشهير "ذا شاوشانك"

لكنه هذه المرة حقيقي وليس تمثيل، من بطولة 6 فلسطينين the shawshank redemption 🇵🇸🇵🇸#نفق_الحريه pic.twitter.com/CkfDSwOs2c — alaobaid (@alaobaida) September 6, 2021

الهروب الأكبر بتاريخ السجون

بدأ تاريخ "إلكتراز" في 1859 كسجن حربي حمل لقب "الصخرة" كونه مبنى شاهق يقع على جزيرة مقابلة لسواحل سان فرانسيسكو مما يجعله معزولا والهروب منه أشبه بمهمة مستحيلة، قبل أن ينضم إلى مصلحة السجون الأميركية عام 1934 حيث كان يُحتَجز فيه أعتى المجرمين وأكثرهم خطرا لضمان عدم فرارهم.

تلك الأسطورة الضخمة، حطمها فرانك موريس -أحد أذكى المجرمين على الإطلاق- بمطلع الستينيات، إذ نجح بالهرب برفقة اثنين آخرين، معتمدين على بعض معاطف المطر والصابون وورق المراحيض وشَعر مسروق من الحلاق بالإضافة إلى محرك تكييف، في سبيل تنفيذ خطتهم الغريبة والجهنمية والتي كانت تنص على الهرب عبر فتحة التهوية وصولا إلى السطح ومن ثمّ استخدام غطاءات الأَسِّرة للنزول إلى البحر.

يذكر أن حتى يومنا هذا لم يعثر على الثلاثة الهاربين، وبسبب ذلك الحادث تم إغلاق "إلكتراز بمنتصف 1963، بعدها تحوّل إلى مزار سياحي يجذب ملايين الزوار من كافة أنحاء العالم سنويا. أما القصة نفسها فألهمت المخرج دون سيغل لتحويلها إلى فيلم بعنوان "الفرار من إلكتراز" (Escape from Alcatraz) لعب بطولته كلينت إيستوود.

الخطة الأكثر عبقرية

أما من الدراما فلا يمكننا إغفال المسلسل الأميركي "الهروب من السجن" (Prison Break) الذي صدر عنه 4 مواسم بين 2005 و2009 أما الموسم الخامس فصدر في 2017. وقد حظي العمل بنسبة مشاهدة مرتفعة وتقييمات جماهيرية عالية رغم اختلاف الآراء حول نهاية موسمه الرابع، وإن كان ذلك لم يؤثر على نسبة مشاهدة موسمه الخامس.

قصة المسلسل دارت حول رجل حُكم عليه بالإعدام ظلما في جريمة لم يرتكبها، فما كان من شقيقه إلا أن وضع خطة شديدة العبقرية لمساعدة أخيه على الهرب، قبل أن يرتكب إحدى الجرائم للدخول إلى السجن وبدء تنفيذ خطته.

ومع أن الشقيقين ينجحان بالهرب بالفعل، فإن المسألة لا تنتهي عند هذا الحد، فالهروب لا يُزيد حياتهما إلا تعقيدا، خاصة أن بعض المجرمين الحقيقيين العنيفين يتمكنون من الفرار معهما، لتبدأ الشرطة بمطاردة الجميع، وهو ما يتزامن مع وقوع البطل بحب طبيبة السجن، وتتوالى الأحداث.

الفرار على الطريقة الحديثة

وأخيرا مع دراما نسائية والمسلسل الإسباني "سجينة" (Vis a Vis) أو كما عُرف بالإنجليزية (Locked Up)، وقد عُرض العمل على مدار 4 مواسم انتهت في 2019.

وهو بطولة جماعية تدور أحداثه في سجن للنساء، إذ تنضم للسجينات شابة ساذجة تُدعى "ماكرينا" تقع ضحية علاقة حب مع مديرها بالعمل، يترتب عليها اتهامها بالسرقة بعد إثبات تلاعبها بالحسابات، قبل أن يُحكم عليها بالسجن 7 سنوات.

وهناك تجد نفسها وسط عالم لا تعرف عنه شيئا مليء بالقسوة والجريمة، لتبدأ مع الوقت الإفاقة من سذاجتها على الواقع البغيض. وحين تحاول التأقلم مع العالم الموحش من حولها وتبدأ المساومة في سبيل الحصول على البراءة أو حتى الحصول على حكم مخفف، تجد نفسها مجبرة على المشاركة بعملية هروب تقودها السجينة الأكثر فظاظة وإلا ستدفع ثمن المعرفة، الموت.