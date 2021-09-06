بعد 7 سنوات من عرضه تحولت مشاهد المسلسل الفلسطيني "الروح" -الذي عرض في عام 2014- إلى واقع بعد تمكن 6 فلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة.

من الدراما إلى الواقع

تمكن السجناء الستة من حفر نفق أسفل مغسلة في حمام السجن استطاعوا العبور من خلاله، مما شكل صدمة للسلطات الإسرائيلية، إذ يصنف سجن جلبوع واحدا من أكثر سجون العالم حراسة، وقد نشرت مصلحة السجون الإسرائيلية صورا ومقاطع فيديو تظهر النفق.

ما حدث في الواقع فجر الاثنين كان أحد مشاهد المسلسل الفلسطيني "الروح" حين قام الأسرى في السجن بحفر نفق لتحرير أنفسهم.

أثار الحدث دهشة المتابعين عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حيث ربط البعض بين ما حدث من تحرير الأسرى الفلسطينيين لأنفسهم في سجن جلبوع وبين مسلسل "الروح".

#نفق_الحريه

بين التمثيل والواقع "الله اكبر الله اكبر "♥️✌️

مشهد درامي من مسلسل "الروح" عام 2014،* يحاكي عملية هروب 6 أسرى من السجن من خلال نفق تم حفره داخل حمام في السجن الإسرائيلي.#نفق_الحرية ✌️❤️🇵🇸 pic.twitter.com/W6eQmEpH13 — Ayah S Asuos 🇵🇸❤️🦋🙈 (@SAsuos) September 6, 2021

وقالت إحدى المتابعات عبر تويتر إن الأسرى أثبتوا على أرض الواقع أنه لا يوجد شيء اسمه خيال.

ايام بث مسلسل الروح ماكنت مصدقة انه في أسرى ممكن يهربوا وإنه تمثيل ودراما بس اليوم أسرانا أثبتوه على أرض الواقع ومافي شي اسمه خيال pic.twitter.com/rArCuXo8XQ — safaamh (@Safaa_mah) September 6, 2021

وقال آخر "بهذه المناسبة، أحب أن أذكركم بمسلسل قديم اسمه "الروح" يتناول قصصا حقيقية من القضية الفلسطينية".

بهاي المناسبه .. بحب اذكركم انه في مسلسل قديم اسمه ( الروح ) بنتاول قصص حقيقيه من القضيه الفلسطينيه وفي هروب أسرى برضوا احضروا واسمتعوا بطعم الحريه والعز 🥰💚 #نفق_الحرية#سجن_الجلبوع#نفق_الأمل pic.twitter.com/9qVKVZVyGp — ahmad_mihdawi (@Ahmad_Mihdawi) September 6, 2021

لكن مسلسل "الهروب من السجن" (Prison break) الأكثر شهرة كان أول ما ورد في أذهان الجميع بعد انتشار خبر هروب الأسرى.

المقاومة

مسلسل "الروح" -الذي أخرجه عمار التلاوي- هو عمل تراجيدي وطني ركز على الاحتياطات الأمنية التي يقوم بها المجاهدون أثناء عملهم، حيث يقع بطل المسلسل خالد في شباك العدو وينقل إلى الزنزانة.

كما تناول العمل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسلط الضوء على شريحة الشباب المقاومين والمحبين للوطن.