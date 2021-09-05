البث الحي
فن|صين

اختفاء إحدى أشهر ممثلات الصين من شبكات التواصل وحذف أفلامها.. هل علاقتها بمؤسس علي بابا هي السبب؟

حذّر تلفزيون الصين الحكومي من أن "الهفوات الأخلاقية وانتهاكات القانون التي يرتكبها الفنانون قد جذبت منذ فترة طويلة اهتمام المجتمع".

لم تغض بكين الطرف عن تجاوزات نجوم الترفيه واتهمت بعضهم بإفساد الشباب والترويج للمادية والنزعة الاستهلاكية (مواقع التواصل الاجتماعي)
لم تغض بكين الطرف عن تجاوزات نجوم الترفيه واتهمت بعضهم بإفساد الشباب والترويج للمادية والنزعة الاستهلاكية (مواقع التواصل الاجتماعي)
5/9/2021

بعد أسبوع من غيابها عن منصات التواصل الاجتماعي، يزداد الغموض الذي يحيط باختفاء الممثلة الصينية فيكي زاو والمعروفة باسم زاو وي الشهيرة الثرية، البالغة من العمر 45 عامًا، حيث لم تظهر على محركات البحث ومواقع التواصل منذ الاثنين الماضي، وقد دفع هذا الأمر الكثيرين إلى التساؤل عما إذا كانت هذه الممثلة تتعرض لحملة من قبل السلطات الصينية، التي تسعى إلى استعادة السيطرة على صناعة الترفيه والثقافة، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة كورييه إنترناسيونال.

وقالت صحيفة "لوبوان" LePoint الفرنسية إنه لم يُقدم أي تبرير رسمي لهذا "الحظر" من الإنترنت، لكن هذا الأمر بدأ يتضح فيما بعد. لعدة سنوات، لم تغض بكين الطرف عن تجاوزات نجوم الترفيه، واتهمت بعضهم بإفساد الشباب والترويج للمادية والنزعة الاستهلاكية.

وحسب راديو فرنسا الدولي، كانت زاو وي تتعامل مع جاك ما، المؤسس المشارك لشركة علي بابا. كما أُدينت سيدة الأعمال صاحبة العديد من مزارع الكروم في فرنسا، بارتكاب جرائم مالية في عام 2017.

من جانبها ألمحت تقارير صحفية أن اختفاء زاو وي مرتبط بـ"شيء أسوأ من التهرب الضريبي"، وذلك بسبب علاقتها الوثيقة بجاك ما، لا سيما أن الأخير اصطدم بالحكومة الصينية بعد انتقاده للأنظمة المالية والمصرفية في الصين.

في عام 2015، قيل إن فيكي وزوجها يولونغ قد دخلا في شراكة مع جاك ما في صفقة أسهم خاصة، وقيل إن الزوجين صرفا النقود فورًا بعد ارتفاع أسعار الأسهم بنسبة 150% في شهر واحد.

لم يُقدم أي تبرير رسمي لحظر زاو وي من الإنترنت (غيتي إيميجز)

" إصلاح" قطاع الفن والترفيه

وتسلط قضية زاو وي الضوء على قضايا أخرى تتعلق بالنجوم الصينيين، فخلال الأشهر الأخيرة أمرت هيئة تنظيم القطاع الصوتي والمرئي الصينية بسحب المسلسل التلفزيوني للممثلة زينغ شوانغ، المتهمة بالتهرب الضريبي والتخلي عن طفليها بعد الانفصال عن صديقها.

وقد أمرت سلطات الضرائب الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا، وتحظى بشعبية كبيرة في الصين، بدفع غرامة قدرها 299 مليون يوان (39 مليون يورو) لعدم الإعلان عن دخلها.

وخلصت الصحيفة إلى أن بكين تبعث رسالة مفادها أنها لن تتسامح مطلقا مع هفوات المشاهير. وحذّر تلفزيون الصين الحكومي -حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية- من أن "الهفوات الأخلاقية وانتهاكات القانون التي يرتكبها الفنانون قد جذبت منذ فترة طويلة اهتمام المجتمع، وهي تدعو إلى إصلاح قطاع الفن والترفيه ليكون صحيا ونزيها".

المصدر : لوبوان

حول هذه القصة

المزيد من فن

وفاة هوليود.. لماذا لم يعد أحد يصور الأفلام في لوس أنجلوس؟

كروز نجح في الضغط على وزير الثقافة البريطاني لإنتاج جزء جديد من فيلم &#34;المهمة المستحيلة&#34; أثناء الوباء (مواقع التواصل)

في حضرة التاريخ.. فنانون يبدعون في بيوت تاريخية مرممة برام الله

أحد المنازل القديمة التي تم تأهيلها في رام الله ليكون متحفا تاريخيا وأثريا (الجزيرة)

“الإنس والنمس”.. شريف عرفة يستعيد جماهيرية هنيدي

أسهمت البطولة الجماعية بفيلم &#34;الإنس والنمس&#34; في نجاحه جماهيريا (مواقع التواصل)

السينما العربية تشارك في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بـ6 أفلام

فيلم &#34;غدا يأتي الحب&#34; من إخراج ركان مياسي (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

سيطرت على بنجشير.. طالبان تعلن انتهاء الحرب في أفغانستان وتستعد لإعلان الحكومة

طالبان بثت صورا لوصول مقاتليها إلى مركز بنجشير (مواقع التواصل)

شاهد- فضيحة ومهزلة.. تفاصيل إيقاف "كلاسيكو الأرض" بين البرازيل والأرجنتين

مسؤولون من الشرطة الفدرالية البرازيلية والسلطات الصحية اقتحموا الملعب وأوقفوا المباراة (رويترز)

الاحتلال استنفر قواته بحثا عنهم.. فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن شمالي إسرائيل

الشرطة الإسرائيلية باشرت عملية تفتيش واسعة بالمنطقة المحيطة بالسجن الذي شهد عملية فرار الأسرى (الأناضول)

وسط تنديد دولي.. انقلاب في غينيا والقبض على الرئيس كوندي وتعطيل الدستور

جنود من القوات الخاصة في غينيا وهم يعتقلون الرئيس ألفا كوندي (مجلة جون أفريك)