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فن|عراق

تشارلي تشابلن وغاندي.. شاهد- عراقي يحوّل الحديد إلى لوحات فنية

صلاح حسن بابان
25/9/2021-|آخر تحديث: 25/9/202105:11 PM (مكة المكرمة)

على الرغم من خشونة أصابعه منذ نحو نصف قرن لعمله بمهنة الحدادة، فإنه ابتكر أسلوبا فنيا فريدا استطاع من خلاله الحداد العراقي فؤاد عثمان (67 عاما) أن يرسم الشخصيات السياسية والأدبية والفنية منها المحلية وأخرى العالمية، لكن باستخدام الحديد وليس بالفرشاة والألوان والخشب والأوراق.

لا تختلف أشكال الشخصيات المرسومة بتقنية فنية عالية عند النظر إليها عن تلك التي تُرسم بالفرشاة، وهذا ما جعل هذا الأسلوب متميزا دون منافس تقريبا على الأقل على مستوى العراق، ولم يستطع أحد أن يقلّده حتى الآن على الرغم من وجود محاولات أخرى.

بدأ الحداد العراقي الذي يعيش في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، التّعمق في الأسلوب الفني الجديد منذ ربع قرن تقريبا، وأبرز الشخصيات التي استطاع أن يرسمها وبتفاصيل دقيقة هي نجم الأفلام الصامتة الإنجليزي تشارلي تشابلن، والزعيم الهندي إبان حركة الاستقلال مهاتما غاندي، بالإضافة إلى الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الراحل مصطفى البارزاني والكثير من الشخصيات السياسية والأدبية.

يشكو الحداد العراقي من عدم تلقيه أي دعم من الجهات المعنية للمشاركة في المعارض الفنية المحلية والعالمية، وما زال الوصول لتلك المحافل هدفه الأسمى وهو في هذا العمر، ليُعرّف العالم بفنه الجديد.

المصدر : الجزيرة

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