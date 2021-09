عرض في مهرجان فينيسيا السينمائي مؤخرا فيلم المخرج بول شريدر الجديد "ذا كارد كاونتر" أو "عداد البطاقات" (The Card Counter) من بطولة أوسكار إيزاك وتيفاني هاديش وتاي شيريدان وويليام ديفو.

وحقق الفيلم تقييمات عالية نسبيا وصلت إلى 87% على موقع "الطماطم الفاسدة" (Rotten tomatoes)، ويُعرض حاليا بصورة تجارية حول العالم، ليقدم لنا على عكس عنوانه فيلما ليس عن مقامر غشاش، بل هو شهادة جديدة ضد سجن أبو غريب.

تدور أحداث "عداد البطاقات" حول ويليام تيل المقامر المحترف، الذي يعيش حياته متنقلا بين المدن الصغيرة، يحيا في النزُل الحقيرة، ويقامر في الكازينوهات المتخصصة، ويكسب مكاسب متواضعة لا تجذب إليه الأنظار، ثم يغادر إلى المدينة التالية وهكذا، يحيا بلا روح ولا حماس ولا حتى طموح في الثراء، حتى يقابل في إحدى جولاته شابا يدعى كيرك ليصبح المفتاح الذي يجعلنا نلقي نظرة على الماضي المرعب لتل.

جمع بين ويليام ووالد كيرك ماض مشترك، حيث عمل كلاهما في سجن أبو غريب مجنديْن في الجيش الأميركي، وقاما بالفعل بتعذيب السجناء بوحشية بالغة. وعند افتضاح أمر أبو غريب حول العالم قدما ككبشي فداء للقادة الكبار، وسجنا في سجن عسكري لعدد كبير من السنوات، ليجترا خلالها شعورهما بالذنب ومواجهة النفس، فيخرج والد كيرك ليعذب ابنه وزوجته بالضرب ويدمن على الكحول ثم ينتحر، ويقرر ابنه الشاب ملاحقة القائد العسكري جون جوردون الذي فلت من الفضيحة والسجن -على الرغم من كونه المحرض الرئيسي على التعذيب- لينتقم منه.

ومن هنا تبدأ نقطة اللقاء بين كيرك والكهل بيل تل، الذي يحاول تحسين مسار حياة الشاب، ووهبه المال اللازم لبدء مستقبل أفضل بعيدا عن مصيره ووالده، وخلال ذلك نتعرف على قصة جنود أبو غريب.

ارتكز الفيلم على وجهة نظر جديدة لما حدث في سجن أبو غريب، فعلى عكس الشائع فإن تجاوزات الجنود وحوادث التعذيب والاعتداءات ليست عمليات فردية، بل نتيجة لتمارين من قادة الجيش، الذين دربوا المجندين على طرق الضغط على المساجين حتى أخرجوا أكثر ما يمكن من وحشية لديهم.

شرح ويليام لكيرك هذه العملية بما أسماه "Tilt"، وهو تعبير في اللغة الإنجليزية يعني الانحدار أو الانجراف، مفسرا الضغوط التي تعرض لها الجنود، وكيف انجرفوا تحت عبء هذه التمارين والضغط والغضب، فاتحين الباب لأكثر جوانب نفوسهم توحشًا من دون أي رادع أو رقيب، مما حوّلهم إلى حيوانات ضارية مُعَذِبة.

لم يحاول بيل تل التطهر من أفعاله حتى بعدما سُجن لأجلها، كان عقابه الذي اختاره لنفسه العيش تحت عبئها وجلد الذات بسببها، ولكن في الوقت ذاته يدين القيادات التي مرّنته على القيام بها، والحكومة الأميركية التي كافأت هؤلاء القادة وحافظت على سريتهم.

