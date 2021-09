لطالما كان فن التصوير أكثر بلاغة من الكلمات، لا سيما في الأحداث التاريخية التي لا تنسى، غير أن 11 سبتمبر/أيلول 2001 كان واحدا من أسوأ الأحداث في تاريخ الولايات المتحدة، حتى أن الصور التي التقطت دون ترتيب مسبق ظلت أيقونات تؤرخ الحدث الذي شكل مسار السياسة الأميركية.

كان الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن في زيارة لإحدى المدارس، يجلس وسط الأطفال ويتفحص طبيعة الأحوال التعليمية في ولاية فلوريدا، حينما انحنى نحوه رئيس موظفي البيت الأبيض أندرو كارد هامسًا له بأن مركز التجارة العالمي قد تعرض لهجمات إرهابية.

في تلك اللحظة كان مصور وكالة أسوشيتد برس، يدعى دوغ ميلز، الذي كان حاضرًا لتصوير بوش أثناء جولته، قد لاحظ تعبيرات وجه الرئيس الأسبق التي امتزج فيها الذهول بالصدمة حتى توردت بشرته كمن حلت عليه صاعقة، فما كان من المصور إلا أن التقط صورة ستصبح واحدة من أكثر الصور الأيقونية ارتباطًا بأحداث 11 سبتمبر.

تلك الصورة ليست الوحيدة التي تحولت لأيقونة تُذَكّر باليوم الذي ميّز مطلع القرن الـ21، فقد التقط المصور شون آدير، الذي كان يعمل في وكالة رويترز آنذاك، الصورتين الأكثر انتشارًا للأحداث، ليس في الولايات المتحدة فقط، بل حول العالم أيضًا.

الصورة الأولى كانت في اللحظة التي تحلق فيها رحلة الخطوط الجوية المتحدة رقم 175 على ارتفاع منخفض باتجاه البرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي، قبل وقت قصير من اصطدامها بالهيكل نفسه. في حين كان البرج الشمالي يحترق بعد هجوم سابق لطائرة أميركية مخطوفة هي الأخرى.

تحطمت الطائرة 175 بعد اصطدامها بالبرج وهي على سرعة تقارب 586 ميلاً في الساعة. وفي غضون ثواني كان آدير قد التقط الصورة الثانية التي استقرت في الذاكرة العالمية، باعتبارها الأكثر تعبيرًا عن الحادث، وهي لحظة اندلاع ألسنة اللهب في البرج الجنوبي لمركز التجارة.

شلال الصور الصادمة المتعلقة بالمركز لم ينضب عند هذا الحد، فقد باتت الصورة الجوية التي التقطها إريك جيه تلفورد، ضابط سابق في البحرية الأميركية، لأطلال المبنيين بعد انهيارهما واحدة من الأيقونات المتعلقة بالأحداث.

حتى أن تلك الصورة وغيرها كانت عوامل مساعدة برر بها بوش الابن الغزو الأميركي لأفغانستان والعراق بحجة محاربة الإرهاب.

رغم أن الصور المتعلقة بضرب طائرتين لمركز التجارة العالمي هي الأكثر انتشارًا في البحوث المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر؛ فإن هناك طائرة أخرى اصطدمت بمبنى البنتاجون في العاصمة واشنطن وتسببت في خسائر جسيمة. بينما تحطمت طائرة رابعة، كانت متوجهة إلى مبنى الكابيتول الأميركي، في أحد حقول بنسلفانيا.

وقد مات يومذاك ما يقرب من 3000 شخص، من 57 جنسية مختلفة ومن كافة الديانات، على الأراضي الأميركية أو على متن الطائرات الأربع التي تم اختطافها. في حين كان أكثر من 400 من القتلى من أوائل المستجيبين لنداءات الاستغاثة وهم رجال الإطفاء وضباط الشرطة وفرق الطوارئ الطبية.

وبنحو ما سبق، كانت أحداث 11 سبتمبر واحدة من أكثر الأحداث التي تمت تغطيتها عالميًا. وتأثرت الولايات المتحدة والعالم كله بمسار السياسات الأميركية التي أعقبت ذلك اليوم. حيث وضعت أميركا زعيم القاعدة في تلك الفترة "أسامة بن لادن" نصب عينيها باعتباره رأس الإرهاب.

