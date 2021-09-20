على هامش انتقاده احتكار الدولة صناعة الدراما في مصر، واعتباره انتقاصا من حرية الفن والدراما؛ جدد الفنان المصري محمد صبحي هجومه على ما أسماها الأعمال التافهة التي تقدم المرأة في صورة "عاهرة" أو "تاجرة مخدرات".

وهاجم صبحي -في بث مباشر على صفحته الشخصية بفيسبوك، الذي وصفه بالنادر- قبل يومين تقديم القنوات التلفزيونية أعمالا درامية تافهة، وعزوفها عن تقديم الأعمال الهادفة والمحترمة والقيمة.

وطالب -خلال كلمته- "بعمل رقابة تمنع الإسفاف والعهر والبلطجة، وتمنع أن تظهر المرأة في كل المسلسلات إما خائنة يا إما عاهرة يا إما تاجرة مخدرات، إيه اللي بنقدمه ده يا إخوانا".

يأتي هجوم صبحي على الأعمال الفنية التي تظهر المرأة المصرية في غير صورتها الحقيقية، أو بتناول الجزء السلبي منها فقط، ضمن حملته التي تبناها منذ سنوات ضد هذا الاتجاه، الذي أصبح عاما في الفن المصري.

وكرس الفنان المصري جزءا كبيرا من أعماله الفنية لدعم المرأة وتصحيح المفاهيم المغلوطة أو الصورة المشوهة التي يحرص المنتجون على تقديمها لجني المال على حساب قيمة المرأة ومكانتها في المجتمع الشرقي مؤخرا.

كانت من آخر تلك الأعمال مسرحية "أنا والنحلة والدبور" نهاية عام 2019، وأعرب صراحة عن استيائه الشديد من طريقة تناول المرأة، واتهم الإعلام بأنه ينفذ ما يرغب فيه الأعداء، ومن خلال النيل منها ومن المعلم ومن القدوة".

#محمد_صبحي ينتصر للمرأة في عرض «أنا والنحلة والدبور»: «السيدة في الفن إما عاهرة أو تاجرة مخدرات» pic.twitter.com/9KCYLHbg4j — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) November 27, 2019

وأكد في كلمة له أن "الفن يقدم أسوأ صورة للمرأة على مدى سنوات طويلة، وهي صورة مشوهة، وأخجل عندما أقابل أصدقاء عربا لم يزوروا مصر، ويظنون أن هذه صورة المرأة، إما عاهرة أو مدمنة أو شاذة".

وهاجممحمد صبحي بعض الأعمال التي تعرض في القنوات المصرية، وقال: "بيذيعوا الأعمال التافهة المسفة، اعمل رقابة تمنع العهر والإسفاف والبلطجة، وتمنع إن المرأة تطلع في كل المسلسلات إما خائنة يا إما عاهرة يا إما تاجرة مخدرات، إيه اللي بنقدمه ده يا إخوانا". — صلاح بديوي (@Salah_Bediwy) September 20, 2021

ولا يمل محمد صبحي من أهمية الحديث عن الحفاظ على دور المرأة في المجتمع كعنصر أساسي وقيم في الارتقاء بالمجتمع، ويتفاعل المغردون مع نظريته الخاصة حول "أركان هدم المجتمع"، التي تكون من خلال تدمير المرأة والتعليم والقدوة الصالحة.

كلام خطير وواقعي للفنان محمد صبحي هدم المجتمع يبدأ من تفكك الأسرة الصغيرة

إذا أردت أن تهدم حضارة فهناك ثلاث وسائل

1هدم الأسرة 2هدم التعليم 3 اسقاط القدوة

ولكي تهدم أسرة فعليك بتغييب دور الأمّ اجعلها تخجل بوصفها ربّة منزل 👇🏻👇🏻#رهف_القنون pic.twitter.com/0PJCNaeINK — ﮼محمد ﮼الزياني ⚖️ (@Mohamed_Srag1) January 16, 2019

وأكد في لقاءات تلفزيونية وصحفية سابقة أنه ليس من حرية الإبداع تصوير المرأة المصرية على أنها "عاهرة أو تاجرة مخدرات"، وقال "هذا عيب، لأن الفن يُصدّر إلى الشعوب الأخرى وتعتقد ذلك في نساء مصر".

#بالورقة_والقلم – محمد صبحي: مينفعش نطلع صورة المرأة فى السينما أنها عاهرة .. عيب#TeNTV pic.twitter.com/C6sj4doce5 — برنامج بالورقة والقلم (@blwar2awel2alm) April 18, 2018

احتكار الدولة للفن

واشتكى صبحي في المقطع نفسه من سياسة الاحتكار الفني التي تمارسها الدولة، وأعرب عن رفضه لها تماما، مشيرا إلى تعطل مسلسل له يقوم على إنتاجه منذ 4 سنوات بسبب هذه السياسة.

وقال "أنا بحضر مسلسل منذ 4 سنين، لكن حدث في مصر حالة أنا شخصيا رافضها، رافض احتكار الفن، لما أعمل مسلسل وأكلفه كتير وألف به على القنوات ألاقي (أجد) القنوات كلها في إيد واحدة والمنتج واحد، الدولة هي من تنتج وهي من تمتلك القنوات كلها الآن".

وأعرب صبحي عن حزنه على الحرية التي كانت متاحة، قائلا "الأعمال التي قدمناها خلال 50 عاما كانت هناك حرية كاملة للفنان أن يقدم عملا يتبارى فيه مع زمايله ليقدم الأحسن، لكن الاحتكار جعل كل الشاشات زي بعضها، كلها منهج واحد، رأي واحد، كلها أعمال لها صفة واحدة".

الفنان المصري محمد صبحي: هناك حالة احتكار للفن في #مصر خلال السنوات الأخيرة pic.twitter.com/9pBskUxcbp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 19, 2021

لا حرية ولا إبداع

وأيد الفنان المصري هشام عبد الله ما ذهب إليه صبحي، وأكد أن "الصورة السلبية عن المرأة المصرية في الفن خلال السنوات الماضية لا تنتمي إلى حرية الإبداع، ولكنها تنتمي إلى نظرية هدم القيم الأخلاقية والاجتماعية، والمرأة هي أم المجتمع، وعندما أراد الفنان أن يصور نهوض مصر كان تمثال نهضة مصر، وهو تمثال لامرأة".

وأكد في حديثه -للجزيرة نت- أنه عندما تحدث صبحي عن هدم القيم واحتكار الفن والإعلام من خلال الدولة كما قال، فهي المسؤولة عن تقديم الانحطاط والبلطجة وهدم القيم والثوابت، كما أن المنتجين لا يهمهم سوى زيادة الأرباح، ولا يعنيهم المحتوى الفني.

وفي تعليقه، أكد السيناريست والناقد الفني حسام الغمري أن "الفنان محمد صبحي في معظم أعماله حريص على تقديم صورة إيجابية للمرأة، وتناول قضاياها بما يخدم المجتمع والابتعاد في الوقت ذاته عن الابتذال".