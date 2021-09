على الرغم من أن صناعة السينما والتلفزيون الكوريين تبلغ من العمر حوالي نصف قرن فقط، فإن آخر عقدين شهدا نجاحا كبيرا وتقديرا عالميا كذلك، على رأسها فوز فيلم "طفيلي" (Parasite) بجائزة أوسكار أفضل فيلم 2020، وفوز الممثلة "يوه جونغ يون" بأوسكار أفضل ممثلة بدور مساعد هذا العام.

وفي عالم المسلسلات التلفزيونية كذلك، قدمت كوريا الجنوبية عددا كبيرا من المسلسلات التي استحوذت على انتباه الملايين، وصنعت ما يسمى "كيه-دراما" (K-drama)، ومن أسباب انتشارها هو عرضها على المنصات العالمية مثل نتفليكس.

وهنا نتحدث عن أهم المسلسلات الكورية على نتفليكس، من الرومانسية وحتى الرعب والجريمة والإثارة.

لا بأس إن لم تكن بخير

مسلسل "لا بأس إن لم تكن بخير" (It’s Okay to Not Be Okay)، دراما حول عاملة طبية ذات ماض حزين، تقابل مؤلف كتب أطفال مصاب بمتلازمة نفسية، وبسبب العلاقة التي تبدأ بينهما، يبدآن في التعافي من أحزانهما السابقة والمضي قدمًا في حياتهما.

وقد اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) المسلسل الرومانسي واحدا من أفضل المسلسلات العالمية التي عرضت عام 2020، وحاز على إعجاب النقاد، خاصة السيناريو والتمثيل، وحصل على 8 ترشيحات لجوائز بيكسانغ للفنون السابعة والخمسين.

منزل جميل

مسلسل الرعب "منزل جميل" (Sweet Home) كان رقم 3 في قائمة نتفليكس للأعلى مشاهدة بعد طرحه مباشرة في ديسمبر/كانون الأول 2020. المسلسل ملائم للغاية للذين يحبون نوع الزومبي في الرعب، حيث تدور أحداثه في عالم مستقبلي مخيف، ويتتبع حياة تشا هيون سو الذي انتقل إلى مجمع سكني جديد، بعدما قتلت عائلته في حادثة سيارة، ولكن سريعًا ما يبدأ سكان المدينة في التحول إلى وحوش مرعبة، وبطلنا وجيرانه عليهم النجاة بحياتهم وإنقاذ البشرية في ذات الوقت.

المسلسل مقتبس من قصص مصورة كورية بذات الاسم، وشاهده 22 مليونا حول العالم في أول 4 أسابيع من عرضه، وحظي كذلك باهتمام النقاد لتقديمه شخصية نسائية قوية، وكذلك المؤثرات البصرية الممتازة، وبناء العلاقات بين الشخصيات المختلفة.

المتشرد

مسلسل "المتشرد" (Vagabond) ينتمي إلى عدة أنواع متقاطعة، فهو إثارة وتشويق ممتزجان بالرومانسية، ومن بطولة جي سونغ لي الممثل البديل الذي يجد نفسه متورطًا في شبكة فساد خطرة عندما كان يحاول معرفة ما حدث في حادثة سقوط طائرة قُتل فيها ابن أخيه.

عرضت حلقات المسلسل بالتزامن بين شبكة "إس بي إس" (SBS) الكورية ومنصة نتفليكس، ويتكون من 16 حلقة، كان كل منها من الأعلى مشاهدة.

هبوط طارئ للحب

مسلسل "هبوط طارئ للحب" (Crash Landing On You) واحد من أشهر المسلسلات الكورية، شارك فيه ممثلون من فيلم "طفيلي"، وهو قصة حب درامية حول وريثة غنية، تهبط -خلال تجربتها للطيران الشراعي- بشكل غير مقصود في كوريا الشمالية بعد تعرضها لعاصفة مفاجئة، وهناك تقابل ضابطا في الجيش الكوري الشمالي يحميها من المخاطر التي تحيط بها، وتبدأ بينهما علاقة رومانسية على الرغم من العلاقات السياسية المحظورة بين بلديهما.

حظي المسلسل بـ1.75 مليار مشاهدة، ومن أهم الأسباب وراء هذا الإعجاب هو تصويره للحياة اليومية في كوريا الشمالية. ولكن تم انتقاد تفاصيله، مثل توافر الغذاء، والسلوك اللطيف والدافئ من أفراد الجيش الشمالي وسهولة عبور الحدود بين الكوريتين.

شارك في المسلسل هاربون من كوريا الشمالية كمستشارين خلال عملية الكتابة، حيث أمدوا الكتّاب بالتفاصيل اللازمة لتصوير الحياة، مما أضفى على المسلسل الكثير من المصداقية.

المؤرخة الصاعدة جوو هاي ريونغ

"المؤرخة الصاعدة جوو هاي ريونغ" (Rookie Historian Goo Hae Ryung) مسلسل رومانسي كلاسيكي للغاية، تدور أحداثه في الماضي، حيث نتعرف على الشابة ذات الأصول النبيلة جوو هاي ريونغ، التي تحارب حتى يعترف العالم بقدراتها كمؤرخة، ويدخل حياتها الأمير الوسيم يي ريم الذي يكتب الروايات الرومانسية سرًا تحت اسم مستعار، فهل يجد كلاهما الحب مع الآخر على الرغم من المخاطر الاجتماعية؟

حصل المسلسل ذو الأربعين حلقة على تقييمات عالية، بالإضافة إلى 7 ترشيحات لجائزة "إم بي سي للدراما" (MBC Drama Awards)، فاز بـ4 منها.

عندما تتفتح الكاميليا

مسلسل "عندما تتفتح الكاميليا" (When The Camellia Blooms) بطولة غونغ هيو جين، وهي من أشهر الممثلات في المسلسلات الكوميدية الرومانسية، وهذا المسلسل هو مزيج قصة بين حب رائعة وقاتل متسلسل يجوب المدينة الصغيرة بحثًا عن الضحايا، مما يخلق عملًا رومانسيا ومثيرا في آن واحد.

سريعًا ما أصبح هذا المسلسل الأعلى تقييمًا كمسلسل قصير في 2019، وأشاد به كل من النقاد والمشاهدين، خاصة أداء الممثلين، والحبكة الواقعية، والجمع غير المعتاد بين نوعي الرومانسية والإثارة في عمل واحد، وقد فاز بالعديد من الجوائز.

والدراما الكورية كما انتشرت حول العالم فهي كذلك ذات مكانة عالية لدى المشاهد العربي، ربما حتى من قبل وصولها إلى نتفليكس، عبر القنوات التلفزيونية التي عرضت الدراما الكورية المترجمة والمدبلجة والمواقع المقرصنة، والمسلسلات في هذه القائمة واحدة من الأشهر حول العالم وفي الشرق الأوسط.