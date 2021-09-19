قالت الدعوى القضائية إنه "في قصة كان من المفترض أن تلهم النساء عن طريق إظهار شابة تتنافس مع الرجال على أعلى مستويات الشطرنج في العالم، أذلت نتفليكس المرأة الحقيقية الوحيدة التي واجهت الرجال وهزمتهم على المسرح العالمي في الوقت نفسه".

في حين يتوقع لمسلسل "مناورة الملكة" (The Queen’s Gambit) أن يفوز بعدة جوائز في منافسات "جوائز إيمي" التي يخوضها هذا العام، من الواضح أنه سيضطر لخوض مناورة قانونية خلال الفترة المقبلة، بعدما رفعت اللاعبة الدولية "نونا غابرينداشفيللي" دعوى قضائية ضد "نتفليكس" (Netflix) تتهمها فيها بالتشهير والافتراء وتطالب بتعويض مالي بملايين الدولارات.

ففي الحلقة الأخيرة من المسلسل القصير الذي اشتهر على نطاق عالمي واسع، يتحدث المذيع الداخلي للعبة الشطرنج في البطولة المقامة في الاتحاد السوفياتي ضمن أحداث المسلسل الخيالية عن البطلة "بيث هارمون" التي تجسدها الممثلة آنيا تايلور جوي، ويقول إن "إليزابيث هارمون ليست لاعبة مهمة على الإطلاق بمعاييرها، الشيء الوحيد غير المعتاد فيها -حقًا- هو جنسها، وحتى هذا ليس فريدا من نوعه في روسيا، فهناك نونا غابرينداشفيلي، لكنها بطلة العالم للنساء، ولم تواجه الرجال أبدًا".

مسلسل خيالي وبطلة حقيقية

المسلسل خيالي، لكن هناك بطلة شطرنج رائدة حقيقية تُدعى نونا غابرينداشفيلي، وهي أول امرأة تحصل على لقب أستاذ كبير للعبة الشطرنج، وتبلغ من العمر 80 عامًا، وتعيش حاليًا بمدينة تبليسي، في جورجيا. ولقد شعرت غابرينداشفيلي بالألم عندما علمت أن المسلسل قد محا نجاحاتها العديدة ضد خصومها الذكور، مما دفعها لرفع الدعوى القضائية حاليًا ضد صناع المسلسل.

وفي مقابلة بالفيديو نظمها محامو السيدة غابرينداشفيلي مؤخرًا، قالت "كانوا يحاولون تقديم هذه الشخصية الخيالية التي تشق الطريق أمام نساء أخريات، في حين أنني -في الواقع- كنت قد شققت الطريق بالفعل وألهمت الأجيال".

وقالت الدعوى القضائية إنه "في قصة كان من المفترض أن تلهم النساء عن طريق إظهار شابة تتنافس مع الرجال على أعلى مستويات الشطرنج في العالم، أذلت نتفليكس المرأة الحقيقية الوحيدة التي واجهت الرجال وهزمتهم على المسرح العالمي في الوقت نفسه".

فلقد واجهت غابرينداشفيلي العشرات من الرجال؛ فوفقًا للدعوى القضائية التي جاءت مذكرتها في 25 صفحة، واجهت اللاعبة 59 رجلا، من بينهم 28 رجلا في مباراة واحدة في الوقت ذاته، بالإضافة إلى 10 من كبار الشخصيات في اللعبة في أثناء الوقت الذي تشير إليه أحداث المسلسل التلفزيوني عام 1968، لتعلق لصحيفة "نيويورك تايمز" بقولها إن "هذه هي حياتي كلها التي تم شطبها، وكأنها ليست مهمة".

بدأت السيدة غابرينداشفيلي الحقيقية اللعب باحتراف، وهي في الـ13 من عمرها، وأصبحت لاحقا بطلة العالم، وكما أشارت الدعوى فهي "أول امرأة في التاريخ" تحصل على رتبة "أستاذ كبير" بعد بطولة في مدينة "لون باين" في كاليفورنيا عام 1977.

بدأت السيدة غابرينداشفيلي الحقيقية اللعب باحتراف، وهي في الـ13 من عمرها (مواقع التواصل)

نتفليكس: سندافع بقوة

وفي تصريح لنيويورك تايمز، ردت نتفليكس بأن البطلة الجورجية "تحظى باحترام كبير لحياتها المهنية اللامعة، لكننا نعتقد أن هذا الادعاء ليس له أي صحة، وسندافع بقوة ضد الدعوى".

وحقق مسلسل "مناورة الملكة" المقتبس عن رواية كتبها والتر تيفيس نجاحا كبيرا، ووصلت أرقام المشاهدة إلى نحو 62 مليون أسرة في غضون شهر من بثه عام 2020. وذكرت نتفليكس أن العمل بات "أكبر مسلسل محدود لدينا على الإطلاق"، كما تم ترشيحه إلى 18 جائزة من "جوائز إيمي"، وفاز المسلسل بجائزتي "غولدن غلوب" في وقت سابق من هذا العام، فهل يفوز في مناورته القضائية الحالية؟