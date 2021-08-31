في الساعات الأولى من صباح الأحد 31 أغسطس/آب من عام 1997، فُجعت أسرة رجل الأعمال البريطاني من أصل مصري عماد الدين الفايد الشهير بـ"دودي الفايد" بنبأ وفاته مع صديقته الأميرة ديانا سبنسر دوقة ويلز، في حادثة طريق عُرفت بحادثة نفق جسر ألما.

جنازة مليونية لأميرة القلوب

رغم إقصائها من العائلة الملكية، بعد طلاقها من الأمير تشارلز، قوبلت حادثة وفاة ديانا ودوي بتعابير حزن علنية استثنائية، وحضر جنازتها، في كنيسة "وستمنستر" في 6 سبتمبر/أيلول ما يقارب 3 ملايين مُشيع في لندن، وشوهدت التغطية التلفزيونية حول العالم عبر شاشة التلفاز من قبل أكثر من 2.5 مليار شخص، وبُثّت في 200 بلد تصل إلى 44 لغة.

شاهد واستمع الحشود خارج الكنيسة وفي هايد بارك الإجراءات على شاشات ومكبرات صوت في الهواء الطلق في الوقت الذي ملأ فيه الضيوف المكان، بمن فيهم ممثلون عن العديد من الجمعيات التي كانت ترعاها ديانا. كان من ضمن الحضور السيدة الأولى للولايات المتحدة هيلاري كلينتون وبيرناديت شيراك، زوجة الرئيس الفرنسي جاك شيراك ومشاهير آخرون.

حادث عارض أم اغتيال؟

استنتجت تحقيقات الشرطة الفرنسية والبريطانية إلى أن سائق سيارة دودي الفايد كان يقود السيارة تحت تأثير الكحول والمخدرات، في حين يُعتقد أيضًا أن المصورين الصحفيين الذين كانوا يلاحقون فايد وديانا قد ساهموا في الحادث.

كما زعم والد دودي، رجل الأعمال محمد الفايد أنهما قد تعرضا للاغتيال من قبل عملاء جهاز الاستخبارات البريطاني "إم آي 6" (MI6). وقال مايكل كول المتحدث السابق باسم الفايد إن ديانا ودودي كانا مخطوبين قبل وفاتهما.

إحياء ذكراهما

أقام والد الفايد اثنين من النصب التذكارية يجمعان ابنه وديانا في هارودز. أعلن عن الأول في 12 أبريل/نيسان 1998، ويتكون من صور الاثنين من وراء عرض على شكل هرم به كوب لا يزال به أحمر شفاه من عشاء "ديانا" الأخير، وكذلك خاتم اشتراه دودي الفايد في اليوم السابق لوفاتهما.

والثاني، كُشف النقاب عنه في عام 2005 بعنوان "الضحايا الأبرياء" وهو عبارة عن تمثال برونزي بارتفاع 3 أمتار، يصور الاثنين يرقصان على الشاطئ تحت أجنحة طائر النورس. النصب التذكارية تم تصميمها من قبل بيل ميتشل، وهو صديق مقرب لوالد دودي ومهندس عمل لهارودز لأكثر من 40 عاما.

في يناير/كانون الثاني 2018، تم الإعلان أن التمثال سيزال من هارودز ويعاد إلى أسرة الفايد.

دودي الفايد.. ليس فقط صديق ديانا

ربما وضعت النهاية المأسوية للراحل عماد الدين الفايد توصيفًا مختزلًا لرجل الأعمال المصري البريطاني، كونه صديق ديانا سبنسر الذي جمعتهما نهاية واحدة، لكنه اختزال مخل لشخص حقق نجاحًا مهنيًا، فبالإضافة إلى كونه شريكًا في نجاح إمبراطورية والده، إذ كان مسؤول التسويق لمجموعة شركاته، كان دودي الفايد المنتج التنفيذي لأفلام Chariots of Fire "عربات النار"، وBreaking Glass "كسر الزجاج" وThe Scarlet Letter "خطاب سكارليت" وفيلم "هوك" Hook. كما شغل منصب الملحق الدبلوماسي في سفارة خليجية بلندن بعد تخرجه في معهد لي روزي في سويسرا.

هل يظهر دودي في مسلسل التاج؟

مثلما أثارت الجدل في حياتها وفي حادث مصرعها، فقد أثارت شخصية الأميرة "ديانا" سبنسر دوقة ويلز، وطليقة الأمير تشارلز، الجدل منذ ظهورها في الموسم الرابع من مسلسل "التاج" The Crown، الذي يركز على حياة الملكة إليزابيث الثانية وعائلتها الملكية، لدرجة دفعت وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن إلى أن يطلب من منصة "نتفلكيس" التنويه إلى أن "التاج" هو مسلسل خيالي، موضحًا أن بعض الأحداث التي تم تصويرها في العرض لا ينبغي أن تُؤخذ على أنها حقيقة.

ويرجع سبب الجدل الذي تسبب فيه المسلسل، كون الأميرة ديانا هي إحدى المحاور الرئيسية في الموسم الرابع الذي عُرض منذ فترة، وصور معاناة ديانا مع زوجها، وقصة الخيانات المتكررة بينهما، كما صور معاناة ديانا من مرض "البوليميا" في عدة حلقات، وهو مرض يتسبب في جعل مريضه يتناول كميات كبيرة من الطعام خلال مُدّة زمنية قصيرة، وقد تم وضع علامات تحذيرية على تلك الحلقات مرفقة بتحذير "صحي" قبل بدايتها.

بالتتابع التاريخي للأحداث، من المفترض أن تظهر حادثة مصرع الأميرة المحبوبة، كما ستظهر أحداث طلاقها والمشاكل التي ظهرت بينها وبين زوجها السابق الأمير تشارلز، في الموسم المقبل الذي من المتوقع عرضه في 2022.

ورغم عدم ورود الأنباء حتى الآن حول من سيؤدي دوره في الموسم الخامس، لكن بالتأكيد ستظهر شخصية دودي الفايد باعتباره الضحية الثانية للحادث الذي أودى بحياة ديانا سبنسر، لكن أي الروايات سيتبناها صناع المسلسل؟

تميل الاحتمالات إلى تبني رواية الشرطة الفرنسية والبريطانية التي تشير إلى كونه حادثا عارضا تسببت فيه عوامل عدة، منها وقوع السائق تحت تأثير الكحول، وعدم التزام الضحايا بأحزمة الأمان، إلى جانب مطاردة الصحفيين والمصورين للضحيتين.