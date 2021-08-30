بخلاف توم كروز.. 5 عملاء شاركوا في نجاح المهمة المستحيلة

يلعب توم كروز دور إيثان هانت منذ 25 عامًا، ولا يبدو أنه سيتوقف في وقت قريب، فمن المنتظر أن يظهر في فيلمين متتاليين في العامين القادمين.

إيثان هانت، الذي يجسد شخصيته النجم العالمي توم كروز، هو بطل سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة" (Mission Impossible) وأهم نجومها، إذ سمح له الجمع بين الذكاء والمهارات القتالية بالبقاء على قيد الحياة والاستمرار في عمله بمرونة فائقة، مما جعله أحد أعظم أبطال الحركة في هوليود. ومع ذلك، لم يكن لشخصية إيثان أن تستمر لو لم يكن لبعض زملائه من وكلاء المخابرات دور فاعل في صقل الشخصية وزيادة الإثارة حولها، لتصبح السلسلة واحدة من أشهر وأنجح السلاسل السينمائية على مستوى العالم.

السلسلة مقتبسة في الأصل عن مسلسل تلفزيوني بالعنوان نفسه (Mission: Impossible)، أبدعه الكاتب بروس جيلير، وقُدّمت منه 7 مواسم ناجحة في الفترة بين عامي 1966 و1973.

أما السلسلة السينمائية فانطلقت عام 1996، وعبر 6 أجزاء آخرها حتى الآن فيلم "السقوط" (Mission Impossible: Fallout)، الذي تجاوزت إيراداته 2.9 مليار دولار أميركي، ومع هذا النجاح الكبير فالجمهور ينتظر فيلمين آخرين في 2022 و2023.

وفي ما يلي نستعرض أبرز نجوم سلسلة "مهمة مستحيلة":

ويليام براندت

يعد ويليام براندت أحد الأبطال الرئيسيين الذين برزوا في السلسلة في عدد من الأفلام، على رأسها فيلم "مهمة مستحيلة: بروتوكول الأشباح" (Mission: Impossible – Ghost Protocol)، إذ عدّ النقاد وجود براندت أحد الأسباب الرئيسية في نجاح الفيلم وتقلده مرتبة متقدمة ضمن السلسلة.

أثبت براندت أنه مقاتل عتيد أكثر من مرة خلال الفيلم، وهو ما يقول عنه النقاد إنه الحبكة التشويقية، إذ يظهر بجانب البطل الأول بوصفه بطلا ثانيا يجاريه في القوة ولا يتفوق عليه، مما يعمل على رفع درجة الإثارة؛ فبراندت ليس في ذكاء هانت، إلا أنه الزميل الذي يضفي على هانت روح المنافسة. ويجسد شخصية براندت الممثل الأميركي جيرمي رينر، الذي اشتهر بدور كلينت بارتون "عين الصقر" في عالم مارفل السينمائي.

لوثر ستيكيل

لوثر ستيكيل أحد أقدم أعضاء فريق إيثان، وهو الشخصية المستمرة منذ بداية السلسلة وحتى الآن، ويؤديها الممثل الأميركي فينج رايمس. وجاءت شخصية لوثر ستيكيل لتجسيد معنى الإخلاص بين زملاء العمل، حيث ظل لوثر مخلصًا لإيثان منذ الفيلم الأول، وطوال السلسلة، وساعد الفريق في اختراق الأنظمة المعلوماتية المختلفة، وتجاوز العقبات التقنية. وجسدت شخصيته بعدين: العبقرية في العمل، والتفاني مع رفقاء الكفاح، وهي الثنائية التي يحتاجها الجمهور، حتى يمكن للعمل أن يحقق قيمة لدى مشاهديه.

وطوال السلسلة حرص منتجو العمل على إظهار لوثر كأفضل متسلل في العالم، فدائمًا يساعد إيثان في الوصول لأهم المعلومات، ويمكن وصف شخصية لوثر بالشخصية الباحثة، فدائمًا يبحث عن أكبر التحديات لأنه يتمتع بثقة هائلة في قدراته العقلية في إنجاز المهام.

آلان هونلي

يقول كتاب السيناريو إنه من المهم أن يحرص صناع العمل على تطعيم إبداعهم بكافة الشخصيات، ومن ذلك شخصية هونلي التي يجسدها الممثل العملاق أليك بالدوين، الذي ظهر كأحد أكثر الشخصيات المكروهة في سلسلة "مهمة مستحيلة"، إلا أن هونلي رغم ذلك أثار إعجاب الجمهور بإستراتيجياته التكتيكية وحضوره الملفت، إذ قام من خلال منصب مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA) بعمل جيد، ولعب دورًا أساسيًّا في إسقاط سولومون لين وأوغست ووكر، كما أن أحد أهم أسباب شهرة الشخصية ونجاحها هو أداء الممثل المخضرم أليك بالدوين، بما يمتلكه من شخصية على الشاشة وقبول لدى الجمهور.

إلسا فاوست

يمكن القول إن الممثلة ريبيكا فيرجسون تفوقت على نفسها في أدائها شخصية إلسا فاوست في فيلم "أمة مارقة" (Mission: Impossible – Rogue Nation)، إذ استطاعت مع إيثان أن تجذب الجمهور حول العالم، ليحقِّق الجزء الخامس من السلسلة إيرادات ضخمة.

يتطلب الأمر الكثير من الذكاء للعمل لدى المخابرات البريطانية (MI6)، لكن فاوست استطاعت أن تكون هذه الشخصية، وأن تجسد العميل المزدوج.

يقول النقاد إن اختيار فاوست كان من أنجح الاختيارات لفيلم "أمة مارقة"، إذ بزرت كعنصر نسائي نادر في مهاراته وذكائه، واستطاعت أن تنقذ الفريق أكثر من مرة، فضلا عن جاذبيتها وجمالها الخاطف الذي يعد أحد أسلحة الشخصية والفيلم في آن واحد.

بنجي

لا يمكن لفيلم من سلسلة أفلام المهمة المستحيلة أن يحكم فيه بالموت أو النهاية على شخصية "بنجي" التي يجسدها الممثل الكوميدي سيمون بيج، فشخصيته مثال للفكاهة اللازمة لكسر جمود أفلام الحركة والإثارة، ووجوده معادل منطقي لشخصية جادة لا تمزح كهانت.

ويقول النقاد إن ظهور بنجي في السلسلة بشكله البسيط يصنع دائمًا ابتسامة الجمهور بحسه الفكاهي، فضلا عن أهميته بالنسبة للفريق بما يقدمه من دعم فني.

وأخيرًا، يلعب توم كروز دور إيثان هانت منذ 25 عامًا، ولا يبدو أنه سيتوقف في وقت قريب، فمن المنتظر أن يظهر في فيلمين متتاليين في العامين القادمين 2022 و2023، وذلك بعد النجاح الذي حققه فيلما "أمة مارقة" و"السقوط"، ولهذا ينتظر كثيرون بشغف الجزأين القادمين لمتابعة مهمة جديدة لإيثان هانت وفريقه.