إذا كنت ممن يخشون مشاهدة أفلام الرعب، قد يقنعك البعض بأنها من وحي خيال المؤلف وأنها لا تمت للواقع بصلة ولا عليك أن تخاف، ولكن ما الحال إذا كنت تشاهد فيلما مليئا بالأحداث المرعبة واكتشفت أنه مستوحى من الواقع وهناك من عاشوا حقا هذه المشاهد؟!

عليك أن تحذر قبل مشاهدة آخر أفلام الرعب من إنتاج شبكة نتفليكس "عواقب ما جرى" (Aftermath).

تبدأ أحداث الفيلم بمكالمة هاتفية غامضة لسيدة تستغيث بالشرطة، ولكن قبل أن تفصح عن مكانها يعثر عليها القاتل ويطلق عليها النار قبل أن يقتل نفسه أيضا، ثم تنتقل الأحداث لزوجين يبدوان سعيدين، لكن يكشف لاحقا أنهما ليسا سعيدين على الإطلاق بعد أن خانت الزوجة زوجها مع رجل آخر.

وفي محاولة لإنقاذ زواجهما يذهب كيفن وناتالي إلى مستشارة للعلاقات الزوجية، وهي من تخبرهما أن زواجهما الأول قد انتهى، وللمضي قدما عليهما اعتبار أنهما في علاقة جديدة، وتنصحهما بالانتقال إلى منزل جديد لتجديد زواجهما.

وخلال رحلة كيفن، الذي يعمل كمنظف لمسارح الجريمة، للبحث عن منزل جديد، يتمكن من الحصول على عرض متميز لشراء أحد المنازل التي قام بتنظيفها، والذي تبين أنه المنزل التي وقعت به جريمة القتل الغامضة أول الفيلم، وبسبب ذلك وافق مالكا المنزل على بيعه بثمن زهيد.

هنا تبدأ الأحداث في اتخاذ منحدر آخر، فلم يكن سعر البيت زهيدا دون عقبات وراء ذلك، وبدلا من إنقاذ زواج كيفن وناتالي، تتفاقم الأمور أكثر فأكثر بعد أن بدأت ناتالي في ملاحظة أشياء غريبة ومرعبة في المنزل، ولا يمكن تصديقها، ولذلك يتهمها كيفن بأنها تعاني من الهلوسة.

AFTERMATH

(On Netflix in the US on August 4) pic.twitter.com/6bPOQiTOYW

— NetflixFilm (@NetflixFilm) August 1, 2021