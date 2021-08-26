تعاون الموسيقار الراحل مع عدد من المغنين العرب وقاد لفترة طويلة الفرقة الموسيقة للمطرب كاظم الساهر وقام بتوزيع ألحان الكثير من أغانيه

غيب الموت الموسيقار العراقي فتح الله أحمد مساء أمس الأربعاء في أحد المستشفيات الإماراتية التي نقل إليها منذ عدة أشهر بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 64 عاما.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين الموسيقار الراحل، كما نعاه العديد من الفنانين والكتاب العراقيين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

الدكتور فتح الله أحمد، الملحن والموزع الموسيقي ورفيق الدرب في ذمة الله. رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا اليه راجعون. Posted by ‎Kadim Al Sahir كاظم الساهر‎ on Thursday, 26 August 2021

اليوم أسلم الروح؛

بالرغم من توقعي لخبر رحيل الفنان الصديق والأخ فتح الله أحمد، فإن ذلك لن يخفف من حزننا الشديد لرحيله.

رحمك الله صديقي الكبير. لترتاح روحك. ذهبت جسدا لكنك ستبقى موجودا معنا دوما.

نصير شمه pic.twitter.com/ZbuujrTPr7 — Naseer Shamma (@NaseerShamma) August 25, 2021

وكانت إشاعات عن وفاته انتشرت مؤخرا، لكن نجله والمقربين منه نفوا ذلك.

يمكنكم أن تقولوا الآن: رحل الموسيقار الكبير فتح الله أحمد، الموزع المبتكر لأغاني الفنان كاظم الساهر، بعد صراع بطولي مع مرض كورونا.

خالص العزاء لأهله ومحبيه. pic.twitter.com/MhENk0Jico — حامد المالكي (@hamed_almaliki) August 25, 2021

ولد أحمد بمدينة كركوك في يوليو/تموز 1957 لأبوين تركمانيين، وانضم إلى الفرقة القومية التركمانية التي كان لها أكبر الأثر في مشواره الفني ثم الفرقة السيمفونية العراقية عازفًا على آلة التشيللو عام 1977.

عمل بدائرة الثقافة والسياحة العراقية وكان يحاضر في العديد من الجامعات، كما شغل في السابق منصب عميد معهد الدراسات الموسيقية بالعراق.

تعاون مع عدد من المغنين العرب وقاد لفترة طويلة الفرقة الموسيقة للمطرب كاظم الساهر وقام بتوزيع ألحان كثير من أغانيه، ويعد أول عراقي يؤسس التوزيع الموسيقي للأغنية على مستوى البلد.

ومن أشهر الأغاني التي وزعها للساهر "سلامتك من الآه" و"في مدرسة الحب" و"زيديني عشقا" و"قولي أحبك" و"حبيبتي والمطر" و"المحكمة".