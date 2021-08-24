على خطى كبار كُتّاب الدراما والسينما، جاء السيناريست عبد الرحيم كمال بأعمال ذات طابع صوفي، مثل "الخواجة عبد القادر"، كما عاد مسلسله "القاهرة.. كابول" مؤخرا إلى الواجهة رغم عرضه في رمضان الماضي، وذلك مع عودة حركة طالبان لحكم أفغانستان، فالعمل قدم قراءة تاريخية متعلقة بالتنظيمات المسلحة، وهو جزء من اهتمام المؤلف المصري.

قضية تجديد الخطاب الديني

وأبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعجابه بأفكار الكاتب عبد الرحيم كمال خلال مداخلة لبرنامج "صالة التحرير" مع المذيعة عزة مصطفى.

وثمّن السيسي اهتمام "كمال" بتجديد الخطاب الديني وحديثه عن الأعمال التاريخية، وقال السيسي خلال المداخلة "على مستوى الدولة، أنا داعم لكتاباتك لتقديم أعمال ليس شرطا أن تستهدف الربح، لكن تكون بحشد الموهبة والفهم، وذلك لتجديد الخطاب الديني وتنوير الشباب بأعمال تاريخية".

وأضاف السيسي "جهز اللي أنت عايزه (الذي تريده) وأنا معاك (معك)". وشدد الرئيس المصري على دعمه للأعمال الفنية التي تستهدف بناء الوعي الديني لتحصين الصغار والشباب في مصر، حتى لو كانت تلك الأعمال لا تستهدف الربح فطبيعي ألا تقدم شركات الإنتاج أعمالا غير ربحية ولكن على الدولة دعم القضايا في الأعمال الفنية.

وقال الرئيس المصري خلال المداخلة "كلنا ولدنا المسلم مسلم وغير المسلم غير مسلم ببطاقة الهوية، لكن ندرك أن علينا إعادة صياغة فهمنا للمعتقد الذي نتبعه".

وهي ليست المرة الأولى التي يهتم خلالها السيسي بالأعمال الفنية، فقد سبق وأشاد بالأعمال الدرامية التي تبرز تضحيات "شهداء الشرطة والجيش"، وضرورة زيادة هذه الأعمال التي تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما اهتم أيضا في الأسابيع الماضية بإطلاق اسم الفنان الكبير الذي رحل قبل أشهر قليلة سمير غانم على كوبري جديد تم إنشاؤه تكريما له على عطائه الفني.

النزعة الصوفية والتاريخ

وعقب المداخلة وفي تصريحات صحفية، أكد عبد الرحيم كمال أنه سيبدأ على الفور في كتابة أعمال عن قضية الوعي، معتبرا ما قاله الرئيس المصري تكريما له.

مؤلف مسلسل "القاهرة.. كابول" الذي بدأ مشواره كسيناريست مع أوائل الألفية الجديدة وقدم 17 عملا بين الدراما والسينما، حملت كتاباته التي اعتمد خلالها على طريقة الحكي والسير نزعة صوفية وأيضا تاريخية، فحصل على شهرة واسعة حين قدم "الرحايا حجر القلوب" للفنان نور الشريف في عام 2009.

وبعدها بعام واحد، قدم مسلسل "شيخ العرب همام" ليحيى الفخراني، وتلاه "الخواجة عبد القادر" الذي أبحر خلاله في الصوفية، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه، ليصبح عبد الرحيم كمال شريك نجاح للفخراني، والذي تعاون معه في "دهشة" و"ونوس" و"نجيب زاهي زركش"، وفي السينما كتب سيناريو فيلم "الكنز"، وفي السنوات الأخيرة قدم المؤلف المصري أعمالا مثل مسلسل "أهو ده اللي صار".