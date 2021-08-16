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نتفليكس تثير الجدل بالأردن مجددا.. "مدرسة الروابي للبنات" واقع معاصر أم محاولة للتشويه؟

صُنف العمل لمن هم فوق الـ16 بسبب محتواه الدرامي الجريء وبعض الألفاظ التي جاءت على لسان شخصياته

مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" عمل درامي قصير من 6 حلقات (مواقع التواصل)
مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" عمل درامي قصير من 6 حلقات (مواقع التواصل)
ريتا فؤاد
16/8/2021-|آخر تحديث: 16/8/202104:21 PM (مكة المكرمة)

لم تمض سوى ساعات قليلة على عرض مسلسل نتفليكس الأصلي والأردني "مدرسة الروابي للبنات" حتى احتل مرتبة متقدمة بالأعمال الأكثر مشاهدة عبر المنصة في مختلف الدول العربية من جهة، ومن جهة أخرى أثار جدلا عريضا -خاصة في الأردن- بسبب محتواه الذي وجده البعض جريئا ومخالفا لعادات وتقاليد المجتمع الأردني.

التنمر قنبلة موقوتة.. إياك ونزع فتيلها

تدور أحداث العمل في مدرسة للبنات المراهقات، حيث تمارس مجموعة من الفتيات التنمر على الأخريات الأضعف منهن، وبسبب نفوذ والد إحداهن يستطعن الإفلات من العقاب.

لكن، مع تماديهن في إيذاء إحدى الفتيات وخوف البقية من مساندتها تقرر الانتقام لنفسها وكرامتها ولجميع المستضعفات الأخريات فتضع خطة لتلقين المتنمرات درسا قاسيا لن ينسينه أبدا، وهو ما يجري في إطار يجمع بين الدراما والتشويق.

وهي الحبكة التي استعرض صناع العمل من خلالها بعض القضايا الملهمة ومعالجتها بطريقة عصرية، من بينها تأثير منصات التواصل الاجتماعي على حياة الشابات وثقتهن بأنفسهن، وكيف يمكن للبعض استغلال القُصَّر عبر تلك المنصات، إضافة إلى التحرش الجنسي، والوصم المجتمعي للعلاج النفسي، والتفكك الأسري، وتنمر الأهل بأولادهم، وانغلاق بعض المراهقات على أنفسهن مفضلات الوحدة، وغيرها من الموضوعات المهمة.

واقع معاصر أم محاولة للتشويه؟

أثار تسليط الضوء على مثل تلك القضايا الشائكة غضب المتابعين، إذ قدم المسلسل قضايا انحلال بعض الشباب والشابات، وكيف صار الكثيرون يتصرفون بجرأة وينجرفون وراء تيار الانفتاح والتحرر الجنسي، هو ما أزعج البعض الذين اعتبروا ذلك وصما للمجتمع الأردني، أو على الأقل من شأنه أن يفتح أعين أبناء الطبقات المحافظة، خاصة الفتيات، ويستهدف إفساد براءتهن.

لكن في الوقت نفسه، هناك شريحة أخرى من المشاهدين وجدوا في المسلسل تجسيدا لقضايا مجتمعية واقعية شائكة، وهي كذلك لا تمثل جميع الشرائح الاجتماعية في الأردن.

اجتهاد بلا روح

بدوره، أشاد المحرر والناقد خليل حنون عبر حسابه على فيسبوك بالمجهود الفني والإنتاجي المبذول، مؤكدا تميز العمل مقارنة بأعمال مخرجته تيما الشوملي السابقة التي جاءت في معظمها كوميدية ومتواضعة، كذلك أبدى إعجابه بالممثلات الرئيسيات اللاتي لديهن خبرة بالتمثيل.

وإن كان وجد أن العمل يحاكي مسلسلات هوليود التي تناولت الصراعات نفسها والتنمر بين طالبات المدارس الثانوية، الأمر الذي نتج عنه افتقاد المسلسل للروح الأردنية، وهو ما علق عليه، مصرحا بأن العمل كان يحتاج إلى جهد أكبر بالكتابة وتفاصيل أكثر عن دوافع الشخصيات وخلفياتها الاجتماعية والأسرية.

في حين صرحت مخرجة المسلسل لبعض المواقع الفنية بأن هذا العمل هو الأقرب إلى قلبها كونه يتناول مشكلات الشابات العربيات من منظور يتهرب الكثيرون من طرحه بشفافية وصدق، موضحة أنه ليس هناك أفضل من طرح قضايا نسائية بعيون امرأة مثلهن، وعبر تعاون ثري وضخم مع منصة شهيرة مثل نتفليكس.

نتفليكس والمحتوى الأردني

يذكر أن هذا العمل ليس الأردني الأول الذي يعرض عبر منصة نتفليكس، فقد سبقه "جن" الذي كان المسلسل العربي الأول الذي تعرضه المنصة وصدر في 2019، وتمحورت قصته حول مراهقين ينجحون في استدعاء أحد الجان، ثم تتوالى الأحداث في إطار فانتازي-درامي.

وقد أثار المسلسل وقتها ضجة ضخمة منذ اليوم الأول لعرضه، إذ اتهمه الجمهور بخدش الحياء نظرا لما تضمنه من ألفاظ ولقطات جريئة منافية للآداب العامة، وهو ما ترتب عليه أمر المدعي العام بوقف عرضه فورا في العاصمة عمّان، بالتزامن مع تصريح مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية بأن المسلسل بمثابة انحدار أخلاقي ولا يمثل عادات الأردنيين ولا التعاليم الإسلامية.

ولذلك، فإن كل من شاهد العملين استطاع إدراك الفارق الكبير بين التجربتين الأردنيتين السابقة والحالية، ملاحظا التطور بنوعية الدراما المطروحة، وإن كان ذلك لا ينفي وجود معترضين على هذا وذاك.

الدراما العربية للجميع

مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" عمل درامي قصير من 6 حلقات، تميز بموسيقاه التصويرية والأغنيات التي اختيرت بعناية لإبراز الأحداث، وكذلك نهايته الصادمة التي تحتمل التأويل، وهو من إخراج تيا الشوملي وتأليفها بالاشتراك مع شيرين كمال، أما البطولة فجماعية، إذ أسندت إلى أندريا تايه، وركين سعد، ونور آل طاهر، وسلسبيلا، وجوانا عريضة، ويارا مصطفى.

وقد صُنف العمل لمن هم فوق الـ16 بسبب محتواه الدرامي الجريء وبعض الألفاظ التي جاءت على لسان شخصياته، كما ترجم إلى 32 لغة ليصبح متاحا للعرض في أكثر من 190 دولة حول العالم، بل إنه متوفر كذلك بالوصف النصي لضعاف السمع، والوصف الصوتي باللغة العربية، سواء للمكفوفين أو ضعاف البصر.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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