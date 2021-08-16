لم تمض سوى ساعات قليلة على عرض مسلسل نتفليكس الأصلي والأردني "مدرسة الروابي للبنات" حتى احتل مرتبة متقدمة بالأعمال الأكثر مشاهدة عبر المنصة في مختلف الدول العربية من جهة، ومن جهة أخرى أثار جدلا عريضا -خاصة في الأردن- بسبب محتواه الذي وجده البعض جريئا ومخالفا لعادات وتقاليد المجتمع الأردني.

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مسلسل أصلي جديد من Netflix من اخراج وكتابة تيما الشوملي وشيرين كمال! مرحبا ب مدرسة الروابي للبنات#AlRawabiSFG https://t.co/jXhhVhSKcA — Netflix MENA (@NetflixMENA) April 13, 2019

التنمر قنبلة موقوتة.. إياك ونزع فتيلها

تدور أحداث العمل في مدرسة للبنات المراهقات، حيث تمارس مجموعة من الفتيات التنمر على الأخريات الأضعف منهن، وبسبب نفوذ والد إحداهن يستطعن الإفلات من العقاب.

لكن، مع تماديهن في إيذاء إحدى الفتيات وخوف البقية من مساندتها تقرر الانتقام لنفسها وكرامتها ولجميع المستضعفات الأخريات فتضع خطة لتلقين المتنمرات درسا قاسيا لن ينسينه أبدا، وهو ما يجري في إطار يجمع بين الدراما والتشويق.

وهي الحبكة التي استعرض صناع العمل من خلالها بعض القضايا الملهمة ومعالجتها بطريقة عصرية، من بينها تأثير منصات التواصل الاجتماعي على حياة الشابات وثقتهن بأنفسهن، وكيف يمكن للبعض استغلال القُصَّر عبر تلك المنصات، إضافة إلى التحرش الجنسي، والوصم المجتمعي للعلاج النفسي، والتفكك الأسري، وتنمر الأهل بأولادهم، وانغلاق بعض المراهقات على أنفسهن مفضلات الوحدة، وغيرها من الموضوعات المهمة.

واقع معاصر أم محاولة للتشويه؟

أثار تسليط الضوء على مثل تلك القضايا الشائكة غضب المتابعين، إذ قدم المسلسل قضايا انحلال بعض الشباب والشابات، وكيف صار الكثيرون يتصرفون بجرأة وينجرفون وراء تيار الانفتاح والتحرر الجنسي، هو ما أزعج البعض الذين اعتبروا ذلك وصما للمجتمع الأردني، أو على الأقل من شأنه أن يفتح أعين أبناء الطبقات المحافظة، خاصة الفتيات، ويستهدف إفساد براءتهن.

حتى لو موجود في الواقع لكن لا يمثل الاردنيين وحسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص ساهم بهذا العمل المشين #مدرسه_الروابي_للبنات — hatemabuorabi (@hatemabuorabi2) August 13, 2021

لا يمثل الشعب الأردني ولا عادتنا ولا تقاليدنا#مدرسه_الروابي_للبنات — علاء الكنجي | Ala'a Al-kenji (@al_kenji) August 13, 2021

لكن في الوقت نفسه، هناك شريحة أخرى من المشاهدين وجدوا في المسلسل تجسيدا لقضايا مجتمعية واقعية شائكة، وهي كذلك لا تمثل جميع الشرائح الاجتماعية في الأردن.

مسلسل مدرسة الروابي للبنات مسلسل توعوي ومسلسل واقعي لانه في كثير من مدارسنا مدارس خاصه ومدارس حكوميه فيها المواضيع المطروحه بالمسلسل

فالمسلسل ناجح وجميل#مدرسه_الروابي_للبنات — najd.Alabadi🇯🇴 (@NAlhwarat) August 13, 2021

يا جماعة

مسلسل تيما الشوملي على نت فليكس "مدرسة الروابي للبنات" لا يمثل جميع المدارس الاردنية للبنات

لكن تناول شريحة موجودة و كثير منكو بعرفها و درس بينهم في مدرسة تشبه الروابي

ليس هذا تعميم ان بنات الاردن مالهم اشي ولا عندهم مشكلة

لكنه طرح مشكلات مراهقات حقيقية و تحدث… — momen.alzoubi🇯🇴 (@momen_alzoubi1) August 13, 2021

اجتهاد بلا روح

بدوره، أشاد المحرر والناقد خليل حنون عبر حسابه على فيسبوك بالمجهود الفني والإنتاجي المبذول، مؤكدا تميز العمل مقارنة بأعمال مخرجته تيما الشوملي السابقة التي جاءت في معظمها كوميدية ومتواضعة، كذلك أبدى إعجابه بالممثلات الرئيسيات اللاتي لديهن خبرة بالتمثيل.

وإن كان وجد أن العمل يحاكي مسلسلات هوليود التي تناولت الصراعات نفسها والتنمر بين طالبات المدارس الثانوية، الأمر الذي نتج عنه افتقاد المسلسل للروح الأردنية، وهو ما علق عليه، مصرحا بأن العمل كان يحتاج إلى جهد أكبر بالكتابة وتفاصيل أكثر عن دوافع الشخصيات وخلفياتها الاجتماعية والأسرية.

في حين صرحت مخرجة المسلسل لبعض المواقع الفنية بأن هذا العمل هو الأقرب إلى قلبها كونه يتناول مشكلات الشابات العربيات من منظور يتهرب الكثيرون من طرحه بشفافية وصدق، موضحة أنه ليس هناك أفضل من طرح قضايا نسائية بعيون امرأة مثلهن، وعبر تعاون ثري وضخم مع منصة شهيرة مثل نتفليكس.

الليلة على نتفلكس ، بتمنى يكون عمل فني جيد وما يكون على نفس سيناريو مسلسل جن pic.twitter.com/M4ASV08aEf — Berlin° (@belal_abdeen_) August 12, 2021

نتفليكس والمحتوى الأردني

يذكر أن هذا العمل ليس الأردني الأول الذي يعرض عبر منصة نتفليكس، فقد سبقه "جن" الذي كان المسلسل العربي الأول الذي تعرضه المنصة وصدر في 2019، وتمحورت قصته حول مراهقين ينجحون في استدعاء أحد الجان، ثم تتوالى الأحداث في إطار فانتازي-درامي.

وقد أثار المسلسل وقتها ضجة ضخمة منذ اليوم الأول لعرضه، إذ اتهمه الجمهور بخدش الحياء نظرا لما تضمنه من ألفاظ ولقطات جريئة منافية للآداب العامة، وهو ما ترتب عليه أمر المدعي العام بوقف عرضه فورا في العاصمة عمّان، بالتزامن مع تصريح مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية بأن المسلسل بمثابة انحدار أخلاقي ولا يمثل عادات الأردنيين ولا التعاليم الإسلامية.

ولذلك، فإن كل من شاهد العملين استطاع إدراك الفارق الكبير بين التجربتين الأردنيتين السابقة والحالية، ملاحظا التطور بنوعية الدراما المطروحة، وإن كان ذلك لا ينفي وجود معترضين على هذا وذاك.

الناس الي بتحبط كل محاولة فنية بتصير عنا بالاردن صديقي الاردن دولة مافيها فن ومغنيين العصر الحديث بالاردن قضوا مسيرتهم المهنية يغنوا للآمن العام والدفاع المدني والتعداد السكاني والمساكن ، فياريت نحترم اي محاولة إنتاج بتصير بالمنطقة ومن مسلسل جن لمسلسل مدرسة الروابي في تحسن ملحوظ — 𝐄𝐘𝐀𝐃 𝐀𝐙𝐎𝐔𝐍𝐈© (@eyadazouni) August 13, 2021

الدراما العربية للجميع

مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" عمل درامي قصير من 6 حلقات، تميز بموسيقاه التصويرية والأغنيات التي اختيرت بعناية لإبراز الأحداث، وكذلك نهايته الصادمة التي تحتمل التأويل، وهو من إخراج تيا الشوملي وتأليفها بالاشتراك مع شيرين كمال، أما البطولة فجماعية، إذ أسندت إلى أندريا تايه، وركين سعد، ونور آل طاهر، وسلسبيلا، وجوانا عريضة، ويارا مصطفى.

The ending of مدرسة الروابي للفتيات is the definition of “you either die a hero or live long enough to become the villain”. This show was remarkable and touched on many sensitive subjects that girls in the Middle East face! Highly recommended. Kudos to the female Arab creators!👏🏼 pic.twitter.com/E8EruFOIQy — دودة الكتب هند🪴 (@BluetoTheEye) August 13, 2021

وقد صُنف العمل لمن هم فوق الـ16 بسبب محتواه الدرامي الجريء وبعض الألفاظ التي جاءت على لسان شخصياته، كما ترجم إلى 32 لغة ليصبح متاحا للعرض في أكثر من 190 دولة حول العالم، بل إنه متوفر كذلك بالوصف النصي لضعاف السمع، والوصف الصوتي باللغة العربية، سواء للمكفوفين أو ضعاف البصر.