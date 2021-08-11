جوني ديب رغم ما لحق مسيرته الفنية من دمار، جراء فضائحه المتلاحقة والمدوية، بدا وكأنه كان يتنبأ بأن عام 2021 سيكون أكثر إشراقا.

فاجأ مهرجان سان سيباستيان السينمائي الأوساط السينمائية وجمهور السينما حول العالم، بإعلانه منح جائزة الإنجاز مدى الحياة "دونوستيا" (Donostia) في الدورة الـ 69 للمهرجان، المقرر إقامتها في 22 سبتمبر/أيلول القادم، للنجم الأميركي جوني ديب. ليلحق بقائمة من النجوم الفائزين بهذه الجائزة المرموقة، مثل إيثان هوك وسيغورني ويفر وجودي دينش وبينيلوبي كروز وفيجو مورتنسن.

وعلى المنوال نفسه، أعلن مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، في جمهورية التشيك، هو الآخر، عن خطط "لتكريم" ديب في دورته القادمة، التي ستقام في أواخر أغسطس/آب القادم.

المفارقة أن ديب (57 عاما)، رغم ما لحق مسيرته الفنية من دمار جراء فضائحه المتلاحقة والمدوية، بدا وكأنه كان يتنبأ بأن عام 2021 سيكون أكثر إشراقا، عندما كتب لمتابعيه البالغ عددهم 9 ملايين على إنستغرام، بعد أسابيع قليلة فقط من خسارته قضية التشهير الكبرى ضد صحيفة "ذا صن" البريطانية، بقيمة 50 مليون دولار، مُعربا عن توقعاته المتفائلة، بعد عام "صعب" من الخسائر الفادحة، متمنيا "وقتا أفضل في المستقبل".

فضائح مُدمرة

وجاء الإعلانان بعد سلسلة من الفضائح التي اجتاحت مسيرة ديب مؤخرا، على إثر خسارته قضية التشهير الكبرى في لندن، وبعد أن أدانته المحكمة العليا بالاعتداء على زوجته السابقة أمبر هيرد عدة مرات على مدى سنوات، في حكم تاريخي من 127 صفحة. بالإضافة إلى عدم طرح أحدث أفلامه "ميناماتا" (Minamata) 2020، في الولايات المتحدة.

كما طُلب منه التنحي عن دوره في الجزء الثالث من فيلم "وحوش رائعة" (Fantastic Beasts)، من قِبل الشركة المنتجة. ثم "تخلي شركة ديزني عنه، بعد النجاح المنقطع النظير لسلسة أفلام "قراصنة الكاريبي" (Pirates of the Caribbean)". حتى توقع خبراء أن حياة ديب المهنية التي حققت 5 أفلام منها إيرادات بقيمة 4.5 مليارات دولار، وجنى من كل فيلم منها حوالي 55 مليون دولارا، "قد لا تتعافى أبدا".

إدانة فورية

ما أن نشرت إدارة مهرجان سان سيباستيان بيانا على موقعها الرسمي، أشادت فيه بديب باعتباره "أحد أكثر ممثلي السينما المعاصرة موهبة وتنوعا". حتى أدانت مجموعة رائدة من صانعات الأفلام الإسبانيات قرار منح ديب أعلى وسام، قائلة "إنه أعطى الحدث الدولي سمعة سيئة".

وقالت كريستينا أندرو، رئيسة الجمعية الإسبانية لصانعات الأفلام ووسائل الإعلام السمعية والبصرية، لوكالة أسوشييتد برس، إنها "فوجئت جدا" بقرار منح ديب الجائزة الأعلى التي تهدف إلى تكريم إنجازات العمر، معتبرة أن هذا ينقل رسالة مروعة للجمهور مفادها "لا يهم إذا كنت مسيئا، طالما أنك ممثل جيد". وأضافت أندرو أن الجمعية، التي لها صلات وثيقة بمهرجان سان سيباستيان، "تدرس الخطوات التالية".

نوع مختلف من نجوم السينما

جوني ديب، الممثل والموسيقي الأميركي معروف بخياراته السينمائية الانتقائية وغير التقليدية، وحقق أكبر نجاح له في دور الكابتن جاك سبارو في سلسلة "قراصنة الكاريبي". وقالت عنه مؤلفة "هاري بوتر"، جى. كى. رولينغ ، في بيان نشرته على مدونتها الشخصية عام 2017، "إننا سعداء حقا بأن يلعب جوني دور شخصية رئيسية في أفلامنا".

اكتشف لأول مرة في عام 1987، من خلال دوره في المسلسل التلفزيوني الشهير "21 شارع جامب" (21 Jump Street). ليصعد بعدها في التسعينيات -حيث كان "نوعا مختلفا من نجوم السينما، بليغ وفني ورائع، على حد وصف الناقدة السينمائية، هادلي فريمان- إلى النجومية في هوليوود بشخصية "إدوارد سكيسورهاندس" (Edward Scissorhands) 1990.

ويواصل الصعود على مدى العقود التالية، عبر أيقوناته السينمائية مثل فيلم الدراما ""ما الذي يزعج غيلبرت غريب" (What’s Eating Gilbert Grape) 1993، وفيلم الجريمة "دوني براسكو" (Donnie Brasco) 1997، أمام النجم آل باتشينو. ثم فيلم الرعب "سليبي هولو" (Sleepy Hollow) 1999، وينال استحسانا عام 2003، عن دوره في "قراصنة الكاريبي"، الذي رُشح عنه لجائزة أوسكار.

كما رُشح للأوسكار أيضا في العام التالي عن فيلم الدراما العائلية "البحث عن نيفرلاند" (Finding Neverland)، كذلك رُشح للأوسكار للمرة الثالثة في مشواره الفني عن فيلم الرعب "سويني تود" (Sweeney Todd) عام 2007. وحصد 79 جائزة سينمائية، بالإضافة إلى 150 ترشيحا لجوائز أخرى.

لا أحد يسلب موهبتك النقية

لكن ديب بدأ يفقد إعجاب النقاد والجمهور، وفشل في تحقيق إيرادات في شباك التذاكر لـ 3 سنوات متتالية، في عروض جديدة مثل فيلم الرعب والكوميديا "الظلال الداكنة" (Dark Shadows) 2012. وفيلم المغامرات "الفارس الوحيد" (The Lone Ranger) 2013. وفيلم الخيال العلمي"التجاوز" (Transcendence) 2014.

وفي الوقت الذي قالت فيه هادلي فريمان، على صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن ديب "أصبح كليشيها مستهلكا، بعد أن كان هذا هو الشيء الوحيد الذي اعتقدنا أنه لن يحدث أبدا"، قال ديب، تعليقا على تخلي شركة "وارنر براذرز" (Warner Bros)، المنتجة لسلسلة أفلام "وحوش رائعة" عن دوره فيها، "لا أحد يسلب موهبتك النقية".