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جراحة جديدة لياسمين عبد العزيز في سويسرا

جاء قرار ياسمين عبد العزيز وأسرتها بالسفر إلى سويسرا، بعد مضاعفات تعرضت لها إثر جراحة خضعت لها قبل أسابيع

حالة ياسمين عبد العزيز الصحية عطّلت مشروعها الفني الجديد الذي كانت تحضر له (مواقع التواصل الاجتماعي)
حالة ياسمين عبد العزيز الصحية عطّلت مشروعها الفني الجديد الذي كانت تحضر له (مواقع التواصل الاجتماعي)
إيمان محمد
11/8/2021-|آخر تحديث: 11/8/202107:23 PM (مكة المكرمة)

غادرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مصر بطائرة إسعاف مجهزة إلى سويسرا من أجل استكمال علاجها بالخارج وذلك بأحد المستشفيات التي لم يعلن عن اسمها، وذلك بعد العملية الجراحية التي أجرتها الشهر الماضي وتسببت في أزمة صحية للفنانة المصرية أعلن عنها زوجها الممثل أحمد العوضي في 11 يوليو/تموز.

عملية جراحية جديدة

جاء قرار ياسمين عبد العزيز وأسرتها بالسفر إلى سويسرا، بعد مضاعفات تعرضت لها إثر جراحة خضعت لها قبل أسابيع، مما استلزم إجراء عملية جراحية تالية ومتابعة صحية دقيقة.

وبحسب مواقع محلية، فإن الممثلة المصرية تعاني من مشكلات صحية في بطانة الرحم، وهو ما اضطرها في الماضي إلى ولادة أبنائها خارج مصر قبل سنوات، وتحت إشراف من أطباء عالميين.

وبالرغم من إعلان العوضي عن تحسن حالة ياسمين الصحية، فإنها ما تزال تعاني أيضا من أزمة نفسية نتيجة ما تعرضت له من غيبوبة الشهر الماضي بجانب عدم نجاح العملية.

ويتابع مسؤولون تطورات الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تتواصل وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد مع أسرتها من أجل معرفة كافة التطورات بشكل دائم وتسهيل الإجراءات اللازمة.

مشروعات فنية معطلة

حالة ياسمين عبد العزيز الصحية عطّلت مشروعها الفني الجديد الذي كانت تحضر له، وهو فيلم سينمائي بعنوان "حظاظا بظاظا" من تأليف خالد جلال وإخراج سامح عبد العزيز، وكانت ترغب في العودة -من خلال الفيلم- للسينما، بجانب تحضيرها أيضا لعمل درامي جديد خاصة أنها استطاعت أن تثبت أقدامها بين ممثلات الدراما في السنوات الماضية، بعد نجاحها في مسلسل "ونحب تاني ليه" و"اللي مالوش كبير".

المصدر : مواقع إلكترونية

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