البث الحي
فن

معاذ العلوي.. سُجن في غوانتانامو فكان الفن ملاذه في محبسه

قضى العلوي نحو نصف حياته في السجن، ويقول إن أعماله الفنية كانت تجعله ينسى حقيقة أنه لا يزال مسجونا.

مجسم صنعه معاذ العلوي (رويترز)
مجسم صنعه معاذ العلوي (رويترز)
7/7/2021

لم يُتّهم معاذ العلوي قط بارتكاب أي جريمة لكنه مع ذلك أمضى أكثر من 19 عاما في معسكر الاعتقال العسكري الأميركي في غوانتانامو بكوبا. وفي فيلم وثائقي قصير جديد، يتحدث العلوي عن أعماله الفنية الإبداعية وأهمية منحه فرصة مشاركتها مع العالم.

وفي تقريرهما الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قالت الكاتبتان دارا كيل وفينا راو إنهما صادفتا أعمال معاذ العلوي الفنية أول مرة عندما سمعتا عن معرض في كلية جون جاي للعدالة الجنائية بعنوان "قصيدة للبحر"، عرض أعمالا أنجزها معتقلون حاليون وسابقون في غوانتانامو. وعندما شاهدتا نموذج سفن معاذ العلوي، ذُهلتا بمدى دقتها وجمالها الخلاّب لا سيما بالنظر إلى محدودية المواد المتاحة داخل السجن.

وكان العلوي يعتمد إلى حد كبير على المواد المتاحة في السجن، وفي كثير من الأحيان كان يطلب من زملائه الآخرين وحتى الحراس أشياء مختلفة يمكنه تحويلها إلى عناصر فنية.

وقال العلوي إنه كان يعمل أحيانا يومين متواصلين دون نوم، مصمما على المضي قدما في تحقيق رؤيته.

قضى العلوي نحو نصف حياته في السجن، ويقول إن أعماله الفنية كانت تجعله ينسى حقيقة أنه لا يزال مسجونًا.

وفي أعقاب افتتاح المعرض في كلية جون جاي، منع البنتاغون الأعمال الفنية التي صنعها السجناء من مغادرة خليج غوانتانامو. وتقول الكاتبتان إن حقيقة أن العلوي لم يعد مسموحًا له بمشاركة أعماله مع العالم الخارجي كانت سببًا في إصدارهما هذا الفيلم، وباعتبارهما من صانعي الأفلام الوثائقية المستقلين، فإنهما تؤمنان بأن قوة عملهما تتحقق بالكامل فقط عندما تتمكنان من مشاركته مع الجمهور.

ويصادف العام المقبل الذكرى الـ20 لافتتاح السجن، وسيكون العلوي بذلك قد أكمل عامه الـ20 هناك أيضا. وبإنتاج هذا الفيلم، برز العلوي باعتباره أحد المتعاونين الفنيين، على الرغم من أنه لم يُسمح لهما مطلقا بلقائه أو التحدث معه مباشرة.

المصدر : نيويورك تايمز

حول هذه القصة

المزيد من فن

قطع منهوبة وتصميم فريد.. هتلر وهوس أكبر متحف في العالم

لوحة منسوبة لهتلر تظهر شارعا بالحي القديم في فيينا مع أشخاص يرتدون ملابس القرنين 18 و19 (الفرنسية)

بعد التوقف بسبب الجائحة.. مهرجان كان يعود بمجموعة من أهم الأفلام العالمية

الملصق الدعائي لمهرجان كان 2021 (مواقع التواصل الاجتماعي)

لحماية الأطفال من المحتوى غير المناسب.. استخدم هذه التصنيفات العمرية

تصنيف &#34;يو&#34; (U) ملائم لسن 4 أعوام وأكثر (غيتي)

دلال عبد العزيز.. أم واقعية في الدراما يتشوق جمهورها لسماع أخبار سارة حول شفائها الأيام القادمة

دلال عبد العزيز اختارت المصداقية في تقديمها شخصيات راهنت عليها أواخر الثمانينيات (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

“أنت كاذب”.. ماذا حدث بين كيليني وألبا قبل ركلات الترجيح بين إيطاليا وإسبانيا؟

هاييتي.. رئيس الوزراء يصف اغتيال رئيس البلاد بالوحشي والدومينيكان تغلق حدودها

رئيس هاييتي مع زوجته في إحدى المناسبات الرسمية (الأوروبية)

كورونا.. أكثر من 4 ملايين وفاة في أنحاء العالم وارتفاع الإصابات يجبر 12 وزيرا هنديا على الاستقالة

فيروس كورونا تسبب في وفاة أكثر من 400 ألف شخص في الهند (الفرنسية)
logo

السر الأكبر.. لِمَ نشأت الحياة على الأرض دون غيرها من الكواكب؟