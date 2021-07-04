يشهد موسم الصيف هذا العام انتعاشة سينمائية لدور العرض، بعد سنوات من تزامن شهر رمضان مع موسم الصيف

القاهرة – بمشاهد متقنة الصنع وجمل غامضة؛ حقق الإعلان الترويجي لفيلم "موسى" تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ليكون واحدا من أهم الأفلام المنتظرة خلال موسم الصيف الحالي ويخوض المنافسة مع أفلام أهم نجوم السينما المصرية حاليا مثل تامر حسني وأحمد عز وكريم عبد العزيز مع عودة نجم الكوميديا محمد هنيدي بعد سنوات من الغياب.

تدور أحداث "موسى" عن طالب في كلية الهندسة يخترع روبوتا ليساعده في أمور شخصية، وكان مخرجه بيتر ميمي قد أعلن عن فيلمه تزامنا مع الإعلان عن تصوير مسلسل الفنان محمد رمضان الذي حمل اسم "موسى" أيضا الصيف الماضي، وتمسك كلا منهما بنفس الاسم، رغم أن العملين من إنتاج نفس الشركة "سينرجي" (Synergy).

انتعاشة

ويشهد موسم الصيف هذا العام (2021) انتعاشة سينمائية لدور العرض، بعد سنوات من تزامن شهر رمضان مع موسم الصيف، مما قلل عدد الأفلام المطروحة في الموسم الأطول سينمائيا، كما تسببت جائحة كورونا في إغلاق دور العرض لشهور العام الماضي، ثم تم إعادة افتتاحها بإجراءات احترازية.

السوق السعودي

ويأمل المنتجون في جني الأرباح بعد طول ركود، خصوصا مع انضمام السوق السعودي لاستقبال الأفلام المصرية، بعد أن حقق فيلم "وقفة رجالة" أعلى إيرادات لفيلم في تاريخ المملكة قبل أشهر.

وقد طرح فيلم "مش أنا" من بطولة وتأليف تامر حسني الأسبوع الماضي، ونفدت جميع تذاكر عرض الفيلم قبل بدء طرحه في دور العرض بالمملكة العربية السعودية بـ3 أيام، وقام موزع الفيلم بفتح صالات عرض إضافية للفيلم، كما حقق أكثر من مليون جنيه في أولى ليالي عرضه بمصر، منعشا إيرادات السينما المصرية في وقت لا تزال تجري فيه امتحانات طلبة الجامعات.

ويحكي الفيلم قصة رجل يصاب بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، ليقع في مواقف محرجة، وتشارك في بطولته حلا شيحة وماجد الكدواني، ومن إخراج سارة وفيق.

أفلام مقبلة

ومن المتوقع أن يزداد الإقبال على دور العرض في يوليو/تموز الجاري، مع بدء إجازة العام الدراسي الصيفية ثم موسم عيد الأضحى، حيث يتم طرح الأفلام للفنانين الأكثر شعبية مثل أحمد عز وكريم عبد العزيز -اللذين نافسا أيضا في موسم رمضان التليفزيوني- ومحمد هنيدي، كما تتنوع هذه الأفلام بين الأكشن والكوميديا.

ويخوض كريم عبد العزيز المنافسة بفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، المنتظر عرضه في السابع من يوليو/تموز الجاري، ويشارك في البطولة دينا الشربيني، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وأحمد فهمي، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، ويقدم الفيلم شخصية إعلامي يعمل على كشف الحقائق متنكرا في شخصيات مختلفة.

وتقرر عرض فيلم "العارف.. عودة يونس"، في 14 يوليو/تموز الجاري، ويلعب بطولته أحمد عز، وأحمد فهمي، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، وتم تصويره الفيلم بين مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، بميزانية إنتاجية ضخمة، ويتناول عالم القراصنة (الهاركز) واختراق وسائل الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

عودة هنيدي

ويعود الفنان الكوميدي محمد هنيدي مع المخرج شريف عرفة للتعاون لأول مرة منذ نجاحهما معا في فيلم "فول الصين العظيم" (2004)، فيقدمان فيلم "الإنس والنمس" الذي يشارك في بطولته منة شلبي، وعمرو عبد الجليل، ويحكي الفيلم قصة موظف حكومي فقير يرث بيت رعب في ملهى، ويقع في قصة حب مع "جنّية" (عفريتة)، ومن المتوقع عرضه هذا الصيف، وإن لم يتم الإعلان رسميا عن موعد طرحه حتى الآن.

استمرار أفلام عيد الفطر

وأعادت أفلام موسم عيد الفطر الماضي الانتعاش لدور العرض، حيث حقق فيلم "أحمد نوتردام" للفنان رامز جلال نحو 18 مليون جنيه حتى الآن، منذ طرحه في مايو/أيار الماضي، ليتصدر منافسيه بفارق كبير عن فيلم "ديدو" لكريم فهمي وحمدي الميرغني (حقق نحو 14 مليون جنيه)، وفيلم "ثانية واحدة" لمصطفى خاطر ودينا الشربينى (أقل من 4 ملايين جنيه).

كما استقبلت دور العرض عددا من الأفلام بعد عيد الفطر، مثل فيلم "للإيجار" بطولة خالد الصاوي، وشيرى عادل، ومحمد سلام، وهو من تأليف وإخراج إسلام بلال، وفيلم "ماما حامل" الذي يشارك فيه أيضا محمد سلام ويشهد عودة ليلى علوي إلى السينما بعد طول غياب، ويشارك بيومي فؤاد أيضا في بطولته وبطولة فيلم "الشنطة" للمخرج أحمد البدري.