عن عمر يناهز الـ59 توفيت اليوم السبت الفنانة الكويتية انتصار الشراح، وهي من رائدات الفن في الكويت في المسرح والدراما والبرامج التلفزيونية.

وقد أعلنت المذيعة الكويتية مي العيدان -عبر صفحتها على إنستغرام- خبر وفاة الشراح، وكتبت "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى الغالية انتصار الشراح بعد صراع مع المرض بالعاصمة البريطانية بمستشفى وليستون عزاءنا إلى عائلتها ولكل محبيها رحلت بنت شارد بن جمعه من نفس الأرض التي رحل منها شارد".

نعي وزارة الثقافة الكويتية

وفور إعلان وفاتها، حرصت وزارة الإعلام الكويتية على نعيها، وقالت المتحدثة الرسمية للوزارة إن الفنانة الراحلة منذ بدايتها قدمت مسرحيات خالدة بداية من "باي باي لندن" مع الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا، لتستكمل مسيرتها المميزة بتقديم مسرحيات مميزة.

أزمة صحية

تعرضت انتصار الشراح لأزمة صحية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وخضعت للعناية المركزة بمستشفى الأميري بعد خضوعها لجراحة في الأمعاء، ولكنها عانت بعدها من نقص الأكسجين وبكتيريا في الدم.

وبعد أشهر نقلت إلى أحد المستشفيات في العاصمة البريطانية لندن، لكن ساءت حالتها لتفارق الحياة اليوم، وقد خيم الحزن على زملائها في الوسط الفني لكونها محبوبة في الخليج العربي؛ فنعاها عدد منهم مثل الفنانة هيفاء حسين التي كتبت "لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله.. والله التعزية مؤلمة لكن ما نقول إلا الله يرحمها ويغفر لها وعزائي لأسرة الغالية أم سالم ولكل الوسط الفني الخليجي والكويتي بشكل خاص، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعتها الفنانة إلهام الفضالة على صفحتها، بقولها "إنا لله وإنا إليه راجعون الله يغفر لك ويرحمك ويسكنك فسيح جناته".

أما الفنان داود حسين فقد كتب على إنستغرام "إلى جنات الخلد أختي العزيزة.. لا أجد كلمات توفي حقك خلال سنوات علاقة الأخوة والزمالة والابتسامة التي جمعتنا.. اعذريني لا أجيد التعبير في أوقات الصدمات.. لا أصدق أنني أنعيك وأطلب لك الرحمة والمغفرة من العلي القدير، وأن تكوني في جناته مع الصديقين والأبرار والشهداء.. أم سالم أختي الغالية.. يرحمك الباري ويثبتك عند السؤال.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفاتحة على روحها الطاهرة".

وكتب الفنان عبد العزيز المسلم "أسأل الله أن يرحم انتصار الشراح وأن يعفو عنها ويغفر لها وأن يثبتها عند السؤال، وأن يوسع مدخلها ويكرم نزلها، ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة بإذن الله تعالى".

بداية مع الفرق الغنائية

وانتصار الشراح -التي ولدت في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 1962- كانت بدايتها مع الفرق الغنائية في أواخر السبعينيات من القرن الـ20 الماضي، ولكنها في عام 1980 قدمت أول تجربة تمثيل لها من خلال مسلسل "خرج ولم يعد"، والتحقت بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرجت فيه عام 1985 وقدمت مسرحيتها "باي باي لندن" والتي اشتهرت من خلالها بتعبير "أي أي أي"، حيث اشتهرت بالأداء الكوميدي.

ومن أعمالها المسرحية أيضا "سندريلا" و"تسمع تضحك" و"أرض وقرض" و"لولو الصغيرة" و"نصب واحتيال" و"لولاكي" و"زواجي بالفاكس" و"الطنطل يضحك"، وفي الدراما قدمت "إلى من يهمه الأمر" و"عائلة فوق تنور ساخن" و"أبو الفلوس" و"خد وخل" و"عش الزوجية".

ومع الألفية الجديدة استمرت في أعمالها الفنية مع جيل الشباب، لتقدم "عداني العيب" و"بيت بيوت" و"جنة هلي"، وظهرت ضيفة شرف في مسلسل "مطر صيف"، وشاركت أيضا في مسلسل "دينار نصيب مختار" والذي لم يعرض بعد، ليمتد مشوارها لأكثر من 41 عاما لم تترك خلالها التمثيل حتى بعد ارتدائها الحجاب في عام 2002، ولكن قلّت أدوارها وقيل وقتها إنها تعرضت للحرب من المنتجين.

3 أبناء

بجانب الرصيد الفني، كانت تعيش حياة عائلية مستقرة مع زوجها مازن سالم التميمي، وهو من الشخصيات البارزة في مجال الاقتصاد والتجارة، ولها 3 أبناء دلال وعلي وسالم.