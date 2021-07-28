آخر رقم مسجل لزيارات المصريين إلى تركيا بحسب وكالة الأناضول التركية كان يزيد قليلاً على 100 ألف مصري وذلك عام 2017

وجد نقيب الموسيقيين المصريين المطرب هاني شاكر نفسه في مرمى هجوم عدد من متابعيه على تويتر، بعد نشره صورا عائلية له أثناء قضاء عطلة عيد الأضحى في تركيا.

وتلقى شاكر قبل أيام اتهامات بـ"خيانة البلاد ودماء الشهداء" من عدد من المعلقين على تغريدته التي أرفق بها صورا من منتجعات مدينة بودروم التركية.

وتجاهل المطرب المعروف موجة الهجوم، التي استمرت أياما رغم إدانته لتصريحات المطرب إيمان البحر درويش من تركيا، وهي التصريحات التي بثها درويش عبر فيديو على حساباته بمواقع التواصل منتقدا فيها عددا من سياسات السلطة وخصوصا تجاه قضية سد النهضة.

#هاني_شاكر و زوجتة في اجازتهما في#

مارينا Yalıkavak

جزيرة بودروم في #تركيا 🇹🇷 pic.twitter.com/BrMutU0S12 — Hany Shaker (@HanyShaker) July 18, 2021

فاتورة سياسية

وفي موجة الهجوم، انتقد متابعو هاني شاكر قيام عدد من رموز ونجوم مصر، قضاء عطلاتهم خارجها، بل وفي بلد يعادي بلادهم حسب وصفهم، وتجاوز آخرون الهجوم على ما قام به إلى انتقاد اللون الفني الذي يقدمه دون تطور ولا تغير منذ ظهر مطربا.

وذهب متابعون للمطرب المعروف في ردودهم عليه حد وضع تركيا إلى جوار إسرائيل في سلة واحدة، مؤكدين أن التطبيع السياسي بين الحكومات لا يجب أن يستتبعه تطبيع بين الشعوب.

ودخلت القاهرة وأنقرة في تفاهمات دبلوماسية مؤخرا أدت لتحسن العلاقات السياسية، سعيا لتفاهمات أكبر في عدد من الملفات العالقة التي تخص تقسيم ثروات غاز البحر المتوسط وترسيم الحدود البحرية وتسليم معارضين.

وسخر مغردون من تلقي هاني شاكر للعلاج في المستشفيات المصرية أثناء مرضه قبل أسابيع حينما طلب الاستشفاء، في حين توجه إلى تركيا للاستجمام.

واتسعت قائمة الانتقادات لتشمل كل من سافر إلى تركيا من الفنانين والمطربين والرياضيين مؤخرا.

كنا بنتكلم ونسأل عن الفنانيين

اين دورهم في الوقوف جنب

مصر في أزماتها

ويأتي الرد من هاني شاكر

و منى فضالي من تركيا pic.twitter.com/bucCyCbqR2 — 🚅🌵🇪🇬Ayman 🚅Abdelsalam🇪🇬🌵🇪🇬🌋 (@AymanAb53809364) July 21, 2021

و ينضم الي القائمة بعد هاني شاكر و الأخت منه فضالي و الأخت رانيا ياسين الكابتن عصام الحضري

و تولع مصر بقراها و مدنها السياحية pic.twitter.com/FXleW3nKSi — Maha mahfoz (@jPfqGvyumYeOPHq) July 26, 2021

اي حد بيقول ان الاعلام و الدوله كويسين مع قطر و تركيا

لازم يفهم ان العلاقات السياسيه حاجه و علاقات الشعوب حاجه تانيه

بقالنا 44 سنه صلح مع إسرائيل

هل زيارتها عادي و السياحه فيها عادي

السياسه ممكن تخلي الحكومات تعمل اشياء معينه

لكن الشعوب لا

و الفنانين هم قوتنا الناعمه — Ali Abd El Ghani (@AliMaher1973) July 20, 2021

في المقابل، رأى مغردون وكتاب أن هناك نوعا من المزايدة بالوطنية على بعض الشخصيات التي اتخذت قرارا بالاستمتاع في وجهة سياحية أرخص رغم كونها أبعد، وهي مع رخصها ربما تتساوى مع الوجهات المحلية في قيمتها السياحية إن لم تكن أفضل منها، بينما اعتبر مغردون أن العلاقات بين الشعوب فوق الخلافات السياسية.

اى رغى مابتصدقوا تمسكوا حد

طب احنا بنحب هانى شاكر❤ ومحدش يزايد عليه pic.twitter.com/2U2JRfp0tt — نووووووررر Noooor (@Klobtayaba) July 20, 2021

الناس اللى بيتطا؛؛ولوا على الأستاذ هانى شاكر علشان راح يصيف فى تر*كيا بيفكرونى باللى بيتهموا السادات بالخيا"نه علشان زار

اسر؛؛ائيل مع الفارق طبعا ،اهدوا شويه ،هانى شاكر راجل وطنى ومحترم ،ثم أنه ما راحش لارد^وجان ولا له صله به يعنى،، ده بين الشعب التر"كى اللى عمرنا ماسمعنا pic.twitter.com/5TxsGHKmCf — 🇪🇬 HEND 🇪🇬 𓉔𓇋𓈖𓂧 🇪🇬 (@hendjijiovixkgw) July 20, 2021

منافسات سياحية

وانتقد إعلاميون عدم تقديم عروض محلية منافسة تجذب السياح المصريين للداخل بدلاً من ذهابهم إلى تركيا.

وقال المذيع عمرو أديب -في برنامجه قبل أيام- إنه يمكن قضاء رحلة ممتعة للفرد والأسرة بسعر مناسب في أرقى مناطق إسطنبول، لافتا إلى أن شركات السياحة المصرية نفسها باتت تتنافس في تقديم العروض الأرخص والأفضل لقضاء العطلات في تركيا.

وأكد أديب، أن مصر تتمتع بأماكن سياحية رائعة، مناشدا مصر للطيران تخفيض أسعار تذاكر الطيران لمدينتي شرم الشيخ والغردقة.

وبحسب مواقع سفر وسياحة، تتراوح السياحة في تركيا للمصري ما بين 7 آلاف و12 ألف جنيه ( 450 إلى 750 دولارا)، شاملة السفر ذهابا وعودة والإقامة لأسبوع بوسط إسطنبول والتنقلات والجولات السياحية.

ويقل هذا الرقم كثيرا عن تكلفة الاصطياف لنفس المدة بالساحل الشمالي، وهو من أرقى مناطق الاصطياف بمصر، وفق ما أكده أديب في برنامجه.

وتشير الأرقام الرسمية الصادرة مؤخرا إلى انخفاض الزيارات للمناطق السياحية المصرية عموما، وتراجع عدد السياح الواصلين إلى 3.7 ملايين سائح عام 2020 مقابل 13 مليونا عام 2019، بنسبة تراجع 72%.

وأرجع وزير السياحة خالد العناني -في تصريحات صحفية- هذا الانخفاض لجائحة كورونا التي أوقفت حركة السياحة والسفر عالميا خلال ذلك العام، متوقعا عودة معدلات السياحة إلى طبيعتها في خريف 2022.

بينما يرى الرئيس السابق للاتحاد العام للغرف السياحية إلهامي الزيات، أن عودة السياحة لطبيعتها لن تكون قبل عام 2024.

ولم تتوافر أرقام حديثة عن السياح المصريين الذاهبين إلى تركيا، وآخر رقم مسجل لزيارات المصريين إلى تركيا بحسب وكالة الأناضول التركية، كان يزيد قليلاً على 100 ألف مصري وذلك عام 2017.