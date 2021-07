أعلن القائمون عن الدورة الـ78 لمهرجان فينسيا السينمائي، التي تقام من 1 وحتى 11 سبتمبر/أيلول المقبل، عن مشاركة فيلم "أميرة" للمخرج المصري محمد دياب.

ويشارك الفيلم في مسابقة "آفاق" (Orizzonti)، وسيكون المهرجان نافذة العرض العالمي الأول للفيلم.

وتدور أحداث الفيلم حول مراهقة فلسطينية تدعى أميرة ولدت بعملية تلقيح نتاج تهريب حيوانات والدها المنوية من السجن حيث كان سجين المعتقلات الإسرائيلية، وتخوض رحلة لمعرفة المزيد حول هويتها، وتتكتم الشركة الموزعة للفيلم عن تفاصيله لحين عرضه بالمهرجان.

Amira by director Mohamed Diab; will land it’s world premiere at the 78th Venice International Film Festival, competing within the Orizzonti section

فيلم أميرة للمخرج محمد دياب في عرضه العالمي الأول بمهرجان فينسيا السينمائي الدولي.. وينافس الفيلم ضمن مسابقة آفاق pic.twitter.com/Q1ucCgdBGC

— FilmClinic (@FilmClinic) July 26, 2021