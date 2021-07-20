تستعد دور السينما لتنعش الجمهور بمجموعة متنوعة من الأفلام المصرية بين الخيال العلمي والكوميديا، بعد الركود الفني بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويتميز موسم العيد بطرح عدد من الأفلام المهمة لكبار النجوم، وبعودة الفنان محمد هنيدي إلي شاشات السينما، والثنائي كريم عبد العزيز وماجد الكدواني بعد غياب سنوات، كما تضم الأفلام مجموعة مميزة من ضيوف الشرف منهم عمرو دياب ونيللي كريم، واستعان المنتجون بالتأثيرات البصرية القوية، ومصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

الإنس والنمس

يعود هنيدي إلى شاشات السينما بعد غياب دام 4 سنوات، حيث كانت آخر أعماله في السينما "عنترة بن شداد" عام 2017. وسنلقاه أخيرا في العيد بفيلم فريد من نوع الرعب الكوميدي حيث سيأخذك المؤلفان كريم حسن بشير وشريف عرفة في مغامرة مع هنيدي لمواجهه عالم الزومبي وربما كائنات أخرى.

يبدو أن الفيلم يحتوي الكثير من التأثيرات البصرية بجودة عالية. تشارك في البطولة منة شلبي، ويشارك في الفيلم مجموعة من أبرز الممثلين منهم صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول في دور والدة هنيدي.

العارف

فيلم أكشن من بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، محمد ممدوح، يحكي قصة يونس الذي يحاول سرقة أحد البنوك عبر الإنترنت ولكن لسوء حظه يقع في صراع مع إحدى العصابات.

تم تصويره في 4 دول: مصر، إيطاليا، بلغاريا، ماليزيا. ويعد من أضخم الأعمال حاليا حيث استعانت الشركة المنتجة بـ 4 مصممين أكشن عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة مع تغيير مواقع التصوير حول العالم واختيار نجوم ذوي أجور ضخمة. يشارك في الفيلم محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد خالد صالح، كارمن بصيبص، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وﺇﺧﺮاﺝ أحمد علاء الديب.

موسى

يبدو أن عالم التكنولوجيا والتطور يأخذ مكانه أخيرا بالسينما العربية، بالإضافة لفيلم العارف وعالم تكنولوجيا المعلومات يليه في العيد فيلم "موسى" الذي تدور أحداثه في إطار خيال علمي عندما يخترع الشاب يحيى أول روبوت ليكون صديقا له ويطلق عليه اسم موسى، ولكن تنقلب الأمور ضده. الفيلم من بطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أحمد مالك، سارة الشامي، كاظم نبيل، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.

قمر 14

فيلم جديد يحمل نفس الاسم لفيلم أبيض وأسود قُدم عام 1950، وكان من بطولة كاميليا ومحمود ذو الفقار، وعلى الرغم من تكرار الاسم فإن قصة الفيلم الجديد مختلفة عن الفيلم القديم، حيث يدور حول 5 قصص حب مختلفة وتأثير ليلة اكتمال القمر على العلاقات الإنسانية.

يشارك في بطولة "قمر 14" خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، خالد أنور، أحمد حاتم، شيرين رضا، غادة عادل، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، ياسمين رئيس، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

فيلم كوميدي تدور أحداثه حول تجربه الزواج والطلاق، ويطرح تساؤلات في إطار كوميدي منها: إذا استطاع الأزواج العودة بالزمن، فهل سيتزوجون زوجاتهم مرة أخرى؟

من خلال الفيلم يعود الثنائي كريم عبد العزيز وماجد الكدواني للعمل معا بعدما كونا ثنائيا ناجحا على مدار السنوات الماضية في العديد من الأفلام أشهرها "حرامية في كي جي تو" و"حرامية في تايلند". كما كان آخر تعاون لهما في فيلم "نادى الرجال السري" تشاركهما البطولة دينا الشربيني، مع مجموعه من أشهر الكوميديين، منهم بيومي فؤاد، أحمد فهمي، شيماء سيف، كما ننتظر ظهور نيلي كريم والفنان عمرو دياب كضيوف شرف.

السرب

فيلم حربي يتناول واقعة الغارات الجوية التي شُنت من قَبل القوات الجوية المصرية على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية، حيث أصدر التنظيم في 12 فبراير/شباط 2015 تقريرا يتضمن اختطاف 21 من الأقباط المسيحيين المصريين وعرض صورهم وهدد بقتلهم، وبعد 3 أيام قُتل الرهائن وتم عرض ذلك في مقطع فيديو، وخلال ساعات ردت القوات المصرية بضربات أسقطت 64 من مقاتلي التنظيم، وفقا لما ذكر حينها.

وحصل العرض التشويقي للفيلم على أكثر من 5 ملايين مشاهدة في أسبوع فقط من طرحه على فيسبوك، وأكثر من مليون مشاهدة على يوتيوب.

الفيلم من بطولة أحمد السقا، منى زكي، شريف منير، آسر ياسين، قصي خولي، محمود عبد المغني، كريم فهمي، دياب وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم ومن إخراج أحمد نادر جلال.