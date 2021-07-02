أصدر المغني المصري هاني شاكر، بصفته نقيب الموسيقيين، قرارا وجهه لجميع المنشآت السياحية، والبواخر النيلية والملاهي الليلية والمطاعم، "بعدم التعامل مع ما يطلق عليهم مطربي المهرجانات". وأفاد بأنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف هذا القرار".

تتصاعد أزمة مغنيي المهرجانات المصريين مجددا، بعد الخطوة التي اتخذتها نقابة المهن الموسيقية المصرية -أمس الخميس- بشأن منع حمو بيكا من الغناء في الحفلات، لعدم حصوله على تصاريح عمل تسمح له بالغناء.

وأعلنت النقابة تعليمات جديدة، لمتابعة تنفيذ قرار منع حمو بيكا من الغناء، وقررت مخاطبة بعض الجهات -ومنها موقعيّ يوتيوب وفيسبوك- لمنع تعاونهم مع بيكا وعدد من مطربي المهرجانات.

النقابة ستلاحق حمو بيكا

وأكد المتحدث باسم نقابة الموسيقيين طارق مرتضى، عزم النقابة على ملاحقة بيكا وبعض المطربين، ببلاغات رسمية حال خرقهم للقرار الصادر، وأضاف أن كل من يخالف القرار سيتعرض للمساءلة القانونية، وكذلك كل من يتعاقد معهم لإحياء حفلات.

وأشار إلى أن النقابة أرسلت خطابات رسمية بالفعل، لإدارتيّ يوتيوب وفيسبوك لمنع التعامل مع حمو بيكا وعدد من مطربي المهرجانات، بعد قرار إيقافهم ومنع التعامل معهم.

هاني شاكر: لا أعترف بمصطلح "المهرجانات"

وقال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن قرار إيقاف مطربي المهرجانات ليس قرارا تعسفيا، وإنما يهدف إلى توفيق أوضاعهم مع النقابة من خلال المشاركة في امتحان للغناء، والحصول على ترخيص وفقا للقانون.

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" أنه لا يعترف بوجود شيء اسمه "مهرجانات"، وقال "هناك غناء شعبي، ونحن نحاول تنظيم المنظومة الشعبية التي سببت صداعا كبيرا للنقابة، بسبب نشاط البعض دون ترخيص في مخالفة للقانون".

وأشار نقيب الموسيقيين إلى النصيحة التي وجهها إلى مطرب المهرجانات حمو بيكا "بالتوقف عن الغناء" خلال هذه الفترة وتلقي دروس مع أحد مدربي الموسيقى، قبل المشاركة في الامتحان المقبل، مضيفا "أنا لست ضد أحد، والنقابة ليست ضد أحد، وحمو بيكا مؤدب جدا، وأنا بحبه (أحبه) ويهمني (أن) يتحسن مستواه في الامتحان".

حمو بيكا ملتزم بقرار النقابة

من جانبه قال محمد حلمي، مدير أعمال حمو بيكا في تصريح نقله موقع "مصراوي" إن "حمو بيكا ملتزم بالقرار، وقد قدم بالفعل أوراقه لدخول اختبارات النقابة، وفي انتظار تحديد موعد عقد اللجنة".

كانت نقابة الموسيقيين المصريين، أصدرت قرارا بمنع مطرب المهرجانات حمو بيكا و4 مغنيين آخرين هم: نور التوت وعنبة ومسلم وأحمد موزة، من الغناء ووقف إصدار أي تصاريح عمل لهم في مصر، بما في ذلك إحياء الحفلات الغنائية، وذلك بسبب عدم حصولهم على تصاريح مشتغلين أو منتسبين إلى النقابة.

جاء القرار بعدما أحيا بيكا حفلا غنائيا، يوم الخميس قبل الماضي، بأحد الشواطئ في منطقة الساحل الشمالي، من دون حصوله على أي تصاريح بالغناء، بحسب صحف مصرية محلية.

القرار الأخير يعد حلقة في سلسلة منازعات طويلة، تراوحت بين المنع وتوفيق الأوضاع بين نقابة المهن الموسيقية ومغنيّ المهرجانات، ففي فبراير/ شباط 2020 وصف بيان صادر عن نقابة الموسيقيين هذا اللون من الغناء بأنه "نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات "الزار" (طقوس شعبية على وقع إيقاعات موسيقية لطرد الأروح الشريرة)، وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثير منه. وأفرزت ما يسمى بمستمعي الغريزة. وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي".

منع وتقنين أوضاع

وفي السياق نفسه، أوضح شاكر أنه "يسعى لتدشين شعبة (راب شعبي) في النقابة تختص بـ(أغنيات المهرجانات)، في أسرع وقت"، وأنه وضعها بالفعل ضمن برنامجه الانتخابي الأخير.

وتابع أن الفكرة "لم تخرج عن طور الدراسة، لأن إدخال شعبة جديدة على نقابة الموسيقيين ليس أمرا سهلا ويحتاج إلى دراسة جيدة".

وأصدر المغني المصري هاني شاكر، بصفته نقيب الموسيقيين، قرارا وجهه إلى جميع المنشآت السياحية، والبواخر النيلية والملاهي الليلية والمطاعم، بـ"عدم التعامل مع ما يطلق عليهم مطربي المهرجانات"، وأفاد بأنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف هذا القرار".

لا غناء بدون تصريح من النقابة

أتى هذا القرار بعد حفل أحياه المطربان حسن شاكوش وعمر كامل، بغناء أغنيتهم الأشهر حالياً "بنت الجيران" بنسختها الأصلية، التي أثارت جدلاً بسبب مقطعها "أشرب خمور وحشيش". وعليه، بادر شاكر بإصدار بيانه وقرار منع التعامل مع فناني المهرجانات.

وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت النقابة أنها تدرس منع المطرب الشعبي حمو بيكا من الغناء على "يوتيوب"، مؤكدة أنه رسب في اختبار الأصوات بالنقابة. وبحسب تصريحات تلفزيونية، أكد طارق مرتضى أن "كل من يعتلي مسرحا أو يغني في حفل زفاف، لا بد له أن يحصل على إجازة أو تصريح من نقابة المهن الموسيقية".