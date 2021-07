أثيرت حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي في مصر قبل ساعات، بسبب منشور كتبته إحدى الفتيات تشكو فيه رفض القائمين على تنظيم حفل فرقة "شارموفرز" -المقرر إقامته اليوم الجمعة بالساحل الشمالي في مصر- حضورها مرتدية الحجاب التقليدي، والتشديد على أنها إذا كانت تريد حجز تذكرة والحضور فعليها الاكتفاء بارتداء "التربون" وليس الحجاب المتعارف عليه، مؤكدين أن ذلك شرط أساسي للدخول.

فما كان من الفتاة سوى أن رفضت تلك السياسة غير العادلة -من وجهة نظرها- والأسلوب غير المهذب الذي عوملت به، ومن ثمّ قررت تصعيد الأمر ليصبح مطروحا للنقاش على منصات التواصل على مرأى ومسمع من الجميع، مهددة بإبلاغ شرطة السياحة وهو ما أبدى منظمو الحفل استخفافهم به، قبل أن يقوموا بإلغاء حجزها دون تردد ومنعها من القدوم.

أثار هذا الحادث ردود أفعال متفاوتة بين الجمهور، فمن جهة تعاطف البعض مع الفتاة مؤكدين أن ثمة اتجاها دائم الهجوم والتنمر ضد المحجبات، بل إن مثل تلك الحوادث صارت معتادة في مصر وخاصة في فصل الصيف، ودافع آخرون عن حرية الجميع لارتداء ما يتوافق مع قناعاتهم الشخصية، سواء كانت تلك الملابس تتفق مع الحجاب أو تتنافى معه، مؤكدين أنه لا يحق لأي فريق التقليل من شأن الفريق الآخر لأي سبب.

ومن جهة أخرى، ظهر تيار مضاد رأى أن أي مكان له الحق بأن يضع "قواعد الملابس" (Dress Code) التي تتناسب معه، ومثلما توجد أماكن لا تقبل دخول المحجبات هناك أماكن أخرى تمارس العنصرية نفسها على غير المحجبات، والدليل فتاة "الفستان"، تلك الطالبة الجامعية بطنطا التي تعرضت الشهر الماضي للتنمر من المراقبات بسبب ارتدائها فستانا خلال الامتحان.

In Egypt a woman got bullied for wearing a dress in the university #فتاه_الفستان pic.twitter.com/QMrfKsXCMO

— Miral & Nouran (@miralmokhtar) June 27, 2021