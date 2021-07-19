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خطأ طبي يتسبب في غيبوبة ياسمين عبد العزيز

أثارت إصابة ياسمين عبد العزيز حالة من الحزن لدى جمهورها وزملائها في الوسط الفني الذين حرصوا على الدعاء لها

ياسمين عبد العزيز واحدة من النجمات اللاتي اشتهرن في نهاية التسعينيات بعد أن عرفها الجمهور من خلال الإعلانات (مواقع التواصل الاجتماعي)
ياسمين عبد العزيز واحدة من النجمات اللاتي اشتهرن في نهاية التسعينيات بعد أن عرفها الجمهور من خلال الإعلانات (مواقع التواصل الاجتماعي)
إيمان محمد
19/7/2021-|آخر تحديث: 19/7/202111:56 AM (مكة المكرمة)

تعرضت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز لأزمة صحية، فقد أصيبت بغيبوبة تامة نتيجة لخطأ طبي بعد عملية جراحية خضعت لها قبل يومين، وأعلن زوجها الممثل أحمد العوضي عبر صفحته على الفيسبوك عن تعرضها لأزمة صحية طارئة وطلب من الجمهور الدعاء لها.

تسمم بكتيري

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد تعرضت ياسمين عبد العزيز الفترة الماضية لبعض المشكلات في الرحم نتيجة وجود ورم ليفي، وأثناء الجراحة وقعت مشكلة أخرى، فاضطر الطبيب إلى استئصال جزء من الأمعاء، وبسبب دخول الفضلات إلى المعدة حدث تسمم بكتيري في الدم أدى إلى تعرضها للغيبوبة لساعات طويلة خضعت خلالها للمراقبة الطبية بأحد المستشفيات الكبرى.

وقد أعلن الإعلامي سيد علي في برنامجه "حضرة المواطن" بأن حالة الممثلة قد تحسنت وأفاقت من الغيبوبة.

وقالت الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "العاصمة" إنها تواصلت مع الفنان أحمد العوضي الذي لم يقل لها سوى "ادعيلها، هي في الرعاية الآن".

وبمجرد الإعلان عن حالة ياسمين الصحية انتشرت شائعات عن تدهور حالتها الصحية، وهو ما رفضه زوجها أحمد العوضي الذي طلب عدم نشر أي تفاصيل تخص حالتها لم يعلن عنها على صفحته.

صدمة

أثارت إصابة ياسمين عبد العزيز حالة من الحزن لدى جمهورها وزملائها في الوسط الفني الذين حرصوا على الدعاء لها عبر صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وتمنى لها السيناريست عمرو محمود ياسين الشفاء العاجل.

وكتب الفنان صلاح عبد الله -الذي شاركها في أعمال فنية سابقة- "في كل الظروف الصحية التي مررت بها من 2010 كانت دائما بجواري، أرجوكم في هذا الفجر الطيب المبارك أن تدعوا من قلوبكم لابنتي الغالية الأصيلة المخلصة الطيبة ياسمين عبد العزيز..".

وشاركت المطربة أنغام بالدعاء لياسمين عبد العزيز قائلة "يا رب، بحق اسمك الشافي اشف ياسمين عبد العزيز وردها لأولادها وأحبابها سالمة، أنت قادر يا رب".

وكتبت الإعلامية وفاء الكيلاني "اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي ياسمين عبد العزيز وتمدها بالصحة والعافية، إنك على كل شيء قدير، رب، إنه مسها الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، وردها لأولادها وزوجها وأهلها ردا جميلا يا أرحم الراحمين".

بينما كتبت الممثلة السورية كندة علوش عبر حسابها الرسمي على تويتر "يا رب، اشف محبوبة الجميع ياسمين عبد العزيز شفاء لا يغادر سقما، وطمن قلب أهلها وأحبابها عليها..".

ياسمين ليست الأولى

ياسمين عبد العزيز ليست الفنانة الأولى التي يتسبب خطأ الطبي في تعرضها لغيبوبة تامة كادت تودي بحياتها، فلا تزال الإعلامية إيمان الحصري حتى الآن تخضع للعلاج بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة خطأ طبي أثناء جراحة خضعت لها قبل شهرين، وقد لجأت بعدها بالفعل لأكثر من جراحة، لكن حتى الآن لم تتحسن حالتها ولم تعد للشاشة مجددا.

البطلة الكوميدية

تعتبر ياسمين عبد العزيز واحدة من النجمات اللاتي اشتهرن في نهاية التسعينيات بعد أن عرفها الجمهور من خلال الإعلانات، وكان أول ظهور لها من خلال مسلسل "امرأة من زمن الحب" في عام 1998، لتشارك بعدها في مجموعة من الأفلام، منها "رشة جريئة"، و"قلب جريء"، و"صايع بحر"، و"فرحان ملازم آدم".

وقد تميزت ياسمين عن باقي بنات جيلها بخفة الظل والشقاوة، مما جعلها تتجه لتقديم اللون الكوميدي حتى في أعمال البطولة المطلقة التي قدمها في عام 2008 بفيلم "الدادة دودي"، و"الثلاثة يشتغلونها"، و"الآنسة مامي"، و"أبو شنب"، و"الأبلة طم طم"، وانتقلت للبطولات الدرامية في 2017 بمسلسل "هربانة منها"، وبعدها قدمت "ونحب تاني ليه"، وشاركت في الموسم الرمضاني بمسلسل "اللي مالوش كبير"، والذي شاركت في بطولته أمام الفنان أحمد العوضي.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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