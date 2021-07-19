من قلب مكة.. كيف نقلت هوليود شعيرة الحج عبر السينما؟

"داخل مكة" (Inside Mecca) هو أحد الأفلام الوثائقية التي أنتجتها قناة ناشيونال جيوغرافيك (National Geographic) عام 2003، وجاء توثيقا لرحلة الحج لـ3 حجاج من ماليزيا وجنوب أفريقيا وحاجة من الولايات المتحدة.

لم تكن أغنية المطربة والممثلة المصرية ليلى مراد "يا رايحين للنبي الغالي هنيا لكم وعقبالي" مجرد مقطع موسيقي داخل السياق الدرامي في فيلم "ليلى بنت الأكابر" عام 1953، بل باتت الحالة الغنائية الأبرز التي تذيق القلوب حنينا لزيارة البيت الحرام، رغم أنها لم تحتل مساحة زمنية ودرامية محورية في الفيلم، الذي لم يكن يتناول شعيرة الحج بصورة أساسية. وإن كانت هناك بعض الأفلام الوثائقية التثقيفية التي حاولت تسليط الضوء على قدسية مكة بشكل عام وموسم الحج بشكل خاص.

وثائقي نادر

من تلك الأفلام الوثائقية فيلم قديم يعود إلى عام 1937، وأنتجته شركة مصر للتمثيل، مدة الفيلم 9 دقائق فقط، وأنتج بدعوة من الملك عبد العزيز آل سعود، وتخللت بداية الفيلم النادر كلمة مسجلة للملك عبد العزيز خصّ بها مصر.

وتناول الفيلم رحلة الحجاج المصريين لمكة، مستعرضا أهم شوارعها "شارع التجار"، مرورا برحلة الطواف وحتى باب السلام وانتهاء الرحلة عند القبة الخضراء.

أفلام عالمية

لم تكن هناك أفلام عربية تحدثت بشكل خاص عن فريضة الحج وسط أحداث درامية مرتبطة به بشكل أساسي، وإن كان هناك فيلم وحيد نادر تحدث عنها، كما وجدت بعض الأفلام العالمية التي تحدثت عن الشعيرة الكبرى للمسلمين.

رحلة إلى مكة

تم إنتاج فيلم "رحلة إلى مكة" (Journey to Mecca) عام 2009، ويشرح رحلة ابن بطوطة (شمس الدين زنون) الذي غادر منزله في طنجة عام 1325 في رحلة ملحمية محفوفة بالمخاطر للوصول إلى مكة المكرمة، على بعد 4800 كيلومتر إلى الشرق.

مخرج الفيلم المسيحي الكاثوليكي تاران ديفيز كرس نفسه لتصوير أفلام عن الإسلام، وحسب نيويورك تايمز فإن أفلامه هدفها محاولة الوصول لآلية فهم الآخر.

مالكوم إكس

يتناول الفيلم قصة حياة المفكر الإسلامي الأميركي "مالكوم إكس" (Malcolm X)، ونشأته في أحد الأحياء الفقيرة، وانضمامه لإحدى العصابات، ثم دخوله السجن واعتناقه الإسلام بعد ذلك. وتتناول الأحداث زيارته لمكة لأداء فريضة الحج، وكيف تغير بعدها إلى اغتياله عام 1965.

عرض الفيلم عام 1992، وهو التعاون الثالث بين الممثل الأميركي دينزل واشنطن مع المخرج سبايك لي، وكان أداء واشنطن المذهل بمثابة التحول الحاسم في حياته المهنية.

ربما يكون خسر أوسكار لأفضل ممثل أمام آل باتشينو ذلك العام، ولكنه لم يكن أفضل أداء عام 1992 فحسب، بل يظل الأفضل في حياة واشنطن الرائعة، وما زال مثيرا للجدل كأحد أهم الأفلام التي جسدت الثورية في الإسلام.

الرحلة الكبرى

"الرحلة الكبرى" (Le Grande Voyage)، فيلم مغربي للمخرج إسماعيل فروخي، من بطولة المغربي محمد مجد والفرنسي ذي الأصل الجزائري نيكولا كازالي. ويحكي قصة أب مغربي فرنسي قرر أن يصطحب ابنه الذي نشأ في فرنسا لأداء فريضة الحج، ويقرر أن تكون رحلتهما بالسيارة وسط رفض من الابن، لكنه أصر لتتوطد العلاقة بينهما، ويحاول الأب تعريف الدين الإسلامي للابن المتشبع بالثقافة الغربية البعيدة عن تقاليد أجداده.

بلغت ميزانية هذا العمل نحو مليون يورو، وحاول إلقاء الضوء على اختلاف أجيال المهاجرين المغاربة إلى أوروبا والفروق بين الأجيال المتعاقبة.

داخل مكة

"داخل مكة" (Inside Mecca) هو أحد الأفلام الوثائقية التي أنتجتها قناة ناشيونال جيوغرافيك (National Geographic) عام 2003، وجاء توثيقا لرحلة الحج لـ3 حجاج من ماليزيا وجنوب أفريقيا وحاجة من الولايات المتحدة، ويعدر الفيلم مصدرا لكل باحث عن المعاني الروحانية في شعيرة الحج وأهميتها للمسلمين.