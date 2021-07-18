عودة "شركة المرعبين المحدودة".. ديزني تعود بمسلسل لإضحاك الأطفال بدلا من إخافتهم

"أنا مش مصدق نفسي، أنا طلعت في التلفزيون"؛ يحفظ عشاق فيلم "شركة المرعبين المحدودة" (Monsters, Inc) هذه العبارة وغيرها من العبارات الشهيرة لـ"مارد وشوشني" المعروف باسم "كورتي البعبع"، رغم مرور حوالي 20 عاما على إنتاج أول جزء منه.

وفي مفاجأة سارة لمحبي "مارد وشوشني" و"شلبى سولفان" و"روز" ومديرهم أستاذ "أبو عنكبوت"؛ أنتجت منصة "ديزني بلس" (Disney Plus) مسلسلا جديدا مشتقا من الفيلم الشهير "المرعبون في العمل" (Monsters at Work)، وبدلا من مشاهدة "المرعبين" لمدة 90 دقيقة فقط؛ يتكون المسلسل الجديد من 10 حلقات.

مغامرات شلبي ومارد

يعرض مسلسل "شركة المرعبين المحدودة" قصة وحوش يعملون في مصنع لتوليد الطاقة من صراخ الأطفال عن طريق استخدام أبوابا سحرية يتم فتحها على غرف نوم الأطفال، ويحاول الوحوش تخويف هؤلاء الأطفال وهم نائمون لتخزين صراخهم في أسطوانات تستخدم في إضاءة المدينة.

ولكن ذات يوم يحدث ما لم يتوقعه أحد؛ عندما يكتشف "شلبي سولفان" -أو كما يسمى في النسخة الإنجليزية "جيمس سوليفان"- وصديقه "مارد وشوشني" (مايكل وازوفسكي) أن الطفلة "بو" خرجت من أحد أبواب الأطفال، وتسللت للمصنع عن طريق الخطأ، فتتحول حياتهما إلى سلسلة من المحاولات لإعادة "بو" إلى غرفتها.

وفي هذه الأثناء، ومع الكثير من العقبات بسبب الموظف "أندل" الذي يحاول خطف الطفلة بدلا من إعادتها، يعرف "شلبي" و"مارد" أن الأطفال ليسوا مؤذيين كما كانوا يتخيلون، وتنشأ بينهم وبين "بو" علاقة قوية، ويتوصلون إلى أن إضحاك الأطفال ينتج 10 أضعاف الطاقة التي تنتج من إخافتهم.

"المرعبون" أصبحوا "المضحكين"

وعلى عكس العمل الوحيد الذي اشتق من الفيلم الأصلي عام 2013، والذي كان بعنوان "جامعة المرعبين" (Monsters University)، وكان بمثابة مقدمة للفيلم الأصلي، تدور أحداث المسلسل الجديد من حيث توقف "شركة المرعبين المحدودة" لتوضح لنا ماذا حدث بعد اكتشاف فعالية الضحك بدلا من الصراخ للحصول على الطاقة، وبعد إلقاء القبض على "أبو عنكبوت".

وفي بداية المسلسل الجديد، يظهر "المخوفاتيه" وهم في حالة من التخبط والقلق، فقد تغيرت حياتهم ومهنتهم التي مارسوها طوال حياتهم، حيث أصبح عليهم إضحاك الأطفال بدلا من إخافتهم، وبدلا من العبارة الشهيرة في إعلان الشركة "براءة الأطفال تتناقص وإخافتهم لم تعد سهلة"، يبحث "مارد" عن شعار جديد للشركة.

ويتلقى أحد حديثي التخرج من "جامعة المرعبين" -يدعى "تايلور توسكمون"- جوابا لتعينيه "مُخوّفا" في "شركة المرعبين"، ولكن عندما ذهب لاستلام وظيفته، تخبره إحدى الموظفات أن النظام تغير، وعليه حضور المحاضرة التوجيهية للموظفين الجدد.

وفي المحاضرة يعرف الموظفون أن الشركة لم تعد تخيف الأطفال بعد الآن، بل تضحكهم، وأن فريق "المرعبين" أصبحوا "المضحكين" وأن أستاذ "أبو عنكبوت" لم يعد المدير التنفيذي للشركة، وأصبح بدلا منه "شلبي" و"مارد" مسؤولين عن إدارة الشركة، وأن الطاقة أصبحت تولد من الضحك بدلا من الصراخ.

وتعرض الحلقة الأولى قصة "تايلور" الذي كان من أوائل صفه وحطم الرقم القياسي الذي حققه "شلبي"، ووضعت عائلته جميع مدخراتها من أجله كي يدرس في "جامعة المرعبين"، ويصبح من أشهر الوحوش، ولكن تتبدل حياته ويصبح عليه التخلي عن طموحه والتأقلم مع التغيير الجذري الذي نفذته الشركة، واكتشاف كيف سيكون "مهرّجا" بدلا من "مخوفاتي".

وقد عرضت أول حلقتين من المسلسل في بداية يوليو/تموز الجاري، وتعرض حلقة جديدة كل أربعاء.

ويؤدي الممثل الأميركي الكوميدي بيلي كريستال دور "مارد"، ويشارك جون غودمان في دور "شلبي"، وبن فيلدمان في دور الموظف الجديد "تايلور".