"معرفش مين دي! مش عندي!" بهذه الجملة رد نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي على خبر رحيل الفنانة المصرية سحر كامل بعدما وافتها المنية يوم 5 يوليو/تموز الجاري إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وكتب الفنان المصري محمد علي رزق عبر صفحته الشخصية في فيسبوك "توفيت إلى رحمة الله صديقتي وأختي الكبيرة وأول من ساعدتني لأكون ممثلا".

وسحر كامل واحدة من الفنانات اللواتي اشتهرن بأداء أدوار صغيرة في الأفلام والمسلسلات المصرية، حيث شاركت في ما يقارب 75 عملا فنيا بين سينما وتلفزيون ومسلسلات إذاعية، ومن أشهر أدوارها زوجة اللمبي في فيلم "الناظر"، ودورها في فيلم "وش إجرام" لمحمد هنيدي.

وكانت سحر كامل تعاني من اكتئاب قبل وفاتها، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بتاريخ 30 أبريل/نيسان الماضي "حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد افترى، ربنا على الظالم".

وبتاريخ 26 يونيو/حزيران الماضي كتبت "الكلاب تعوي والقافلة تسير، وعلى الأصل دوّر بس بلاش تدوّر على النت".

ورفض زوج الفنانة الراحلة توضيح أسباب ما كتبته، مؤكدا أنها كانت تصور فيلما قصيرا وعادت للمنزل ونامت وحينما حاول إيقاظها وجدها فارقت الحياة إثر أزمة قلبية.

ليست الأولى

ولم تكن وفاة سحر كامل وعدم معرفة نقيب الممثلين بها هي المرة الأولى، ففي العام 2013 غيب الموت الفنان المصري حسن عبد السلام الشهير بـ"حسن كفتة" صاحب جملة "متقدرش" الشهيرة مع الفنان محمد صبحي في مسرحية "الهمجي".

وكان عزاء حسن كفتة في العام 2013 خاليا تماما من الفنانين والمعزين أيضا، حيث نشرت جريدة اليوم السابع المصرية بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 تقريرا مصورا من عزاء حسن كفتة وكانت القاعة خالية تماما من المعزين.

من ليلى الإسكندرانية إلى نادية العراقية

وفي مارس/آذار الماضي كتبت الفنانة الراحلة نادية العراقية نعيا للفنانة الراحلة ليلى الإسكندرانية والدة الماكيير الشهير علاء التونسي، وهو الخبر الذي أكده رئيس جمعية الكومبارس والأدوار الثانوية في مصر إبراهيم عمران، وبعدها بشهرين توفيت الفنانة نادية العراقية بفيروس كورونا، ولم تحصل كلتا الفنانتين على التكريم اللائق عقب وفاتهما.

ليلى الإسكندرانية هي صاحبة العبارة (الإفيه) الشهيرة في فيلم "غبي منه فيه": "الله يخرب بيتك يا إسماعيل بوظت الواد".

غاندي الشهير بـ"إيتو"

وفي مايو/أيار 2020 توفي الفنان المصري عبد النبي السيد الذي اشتهر بأداء دور غاندي في فيلم "الحرب العالمية الثالثة"، ويبدو أن عبد النبي السيد -وكانت شهرته إيتو- كومبارس في مماته كما كان في حياته، فلم ينعه أي من الفنانين الذين شاركهم بطولة أعمالهم فرحل في صمت، حيث أعلن رئيس جمعية الكومبارس نبأ وفاته.

وكان سبب شهرته بلقب "إيتو" ظهوره مع الفنان محمد هنيدي في مشهد من فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" حينما طلب منه هنيدي كلمة تبدأ بحرف الهمزة المكسورة فرد عليه "إيتو".

منسيون

وفي مارس/آذار الماضي توفي الفنان المصري عبد الوهاب خليل بعد غياب طويل عن الشاشات، ليؤكد عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية الفنان منير مكرم أن الوفاة كانت طبيعية ولم تكن بسبب فيروس كورونا.

وكتبت الفنانة نادية العراقية -واسمها فاتن فتحي- عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك "المحزن كنت أعتقد أنه مات منذ سنين طويلة"، منتقدة عدم الاهتمام بحياة الفنانين ونسيانهم.

الفن ليس كفاية

وكشف الفنان حسن أبو الحجاج الشهير بدور أشرف في مسلسل "الكبير" ولؤي في فيلم "صعيدي بالجامعة الأميركية" أن الفن "مبيأكلش عيش"، وأنه ما زال يعمل في ورشة الكاوتش (الإطارات) التي افتتحها في العام 1985 بمدينة بني مزار في محافظة المنيا، وهي مصدر رزقه الأساسي، مؤكدا أنه لو اعتمد على الفن لما كان يستطيع أن يصرف على أبنائه.

يرحل الممثلون الكومبارس بصمت رغم أنهم الضرورة اللازمة لصناعة الصورة الكبرى للعمل الفني، ولولاهم لما اكتملت الأعمال الفنية ولصارت صورتها مشوهة، يرحلون في صمت ويكملون مسيرتهم ككومبارس حتى بعد الوفاة.