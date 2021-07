بدأ حفل توزيع جوائز مهرجان كان السينمائي من حيث كان عليه أن ينتهي، وأعلن رئيس لجنة التحكيم المخرج الأميركي سبايك لي عن طريق الخطأ الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية بداية الحفل.

حيث أعلن منذ دقائق رئيس لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي بدورته لعام 2021 عن الفائز بجائزة السعفة الذهبية، وهو فيلم "تيتان" (Titane) وهو درامي فرنسي بلجيكي من تأليف وإخراج جوليا دوكورناو. ومن بطولة كل من فينسينت ليندون، أغاثي روسيل، غارانس ماريلييه، لايس سلامة.

تلا تلك المفاجأة صراخ وعدة لحظات من الارتباك، لكن دوكورناو لم تصعد إلى المسرح لتقبل الجائزة. واستمر الحفل وتم توزيع الجوائز الأخرى في وقت شوهد لي ورأسه بين يديه خجلًا من هذا التصرف غير الصحيح والذي من المتوقع أن يؤدي إلى ضجة عالمية قد تفوق تلك التي حدثت عند الإعلان عن فيلم "لالا لاند" (LaLa Land) كفائز بجائزة أوسكار أفضل فيلم منذ سنوات، بدلًا من الفائز الحقيقي "مونلايت" (Moonlight) واعتبر الأمر حتى الآن فضيحة لا تنسى.

وحدثت هذه الزلة عندما سألت مقدمة الحفل، الممثلة الفرنسية أودري تاتو، لي "هل يمكنك إخباري أي جائزة هي الجائزة الأولى؟" نهض وبدلاً من إخبارها بأن جائزة أفضل ممثل التي من المفترض أن تكون أول جائزة يتم تسليمها، قال "نعم، يمكنني ذلك. الفيلم الذي فاز بجائزة السعفة الذهبية هو "تيتان".

Here’s the wild clip of Spike Lee accidentally announcing the Palme d’Or winner at the very beginning of the closing ceremony pic.twitter.com/l7kD1AP57A

ونتيجة لذلك صرخت زميلة رئيس التحكيم باللجنة ميلاني لوران "لا!" في حين ضحك باقي أعضاء اللجنة أو دفنوا وجوههم في أيديهم في لحظة لن تنسى لسنوات بالتأكيد، خاصة بعد اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخبر خلال ثوانِ، وغطى الأمر على باقي الجوائز التي تم إعلانها بعد ذلك.

وعن هذا الخطأ، قال لي في وقت لاحق من الأمسية السينمائية ""خلال 63 عامًا من حياتي، تعلمت أن الناس يحصلون على فرصة ثانية. لذلك هذه هي فرصتي الثانية. ثم تم الإعلان عن فوز تيتان مرة ثانية ولكن هذه المرة بصورة رسمية".

Julia Ducournau is now the second female director to win the Palme d’Or, after Jane Campion won for THE PIANO in 1993. And technically, Ducournau is the first woman to win it solo, since Campion tied with FAREWELL MY CONCUBINE director Chen Kaige

— Kyle Buchanan (@kylebuchanan) July 17, 2021