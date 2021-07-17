بأرقام خيالية.. حرب الإيرادات تشتعل بين نجوم أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي

لم تمر أسابيع قليلة على بدء عرض أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي حتى انطلقت حرب الإيرادات بين صناع الأفلام، الموسم الذي افتتحه فيلم "مش أنا" للفنان تامر حسني الذي قام أيضا بتأليف الفيلم، تلاه فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم "العارف" لأحمد عز وأحمد فهمي، كما عرض قبلها أفلام مثل "ماما حامل" و"ديدو".

ويشهد الموسم مشاركة ممثلين اعتادوا تحقيق إيرادات كبيرة فيه بعد فترة من الركود بسبب غلق دور العرض السينمائية للحد من انتشار فيروس كورونا ركز خلالها أغلب الممثلين على الدراما، وذلك جعل أغلبهم يسعون إلى الحرص على تحقيق أكبر إيرادات في تاريخ السينما العربية.

حرب الإيردات الوهمية

111 مليون جنيه مصري هو الرقم الذي أعلنه الفنان تامر حسني أنه إيرادات فيلمه الجديد "مش أنا"، وذلك بعد أسبوعين من عرضه في السينما في مصر والوطن العربي، بنشره صورة لشخص من جمهوره، علق تامر حسني عليها فكتب "الحمدلله في الأسبوع الثاني يحقق أيضًا المركز الأول في مصر وجميع الدول العربيه بمجموع إيرادات ما يعادل 111 مليون جنيه مصري (17.5 مليون دولار) رغم تقليل شاشات عرضه منذ يومين لإتاحة الفرص لأفلام أخرى".

والفيلم قدم فيه تامر حسني أول مرة شخصية "حسن" وهو شاب مريض بمرض نادر يورطه في عدد من الأزمات حتى يقابل جميلة التي تجسدها "حلا شيحة" فتغير مسار حياته .

وعقب ذلك بساعات، أطلق الفنان كريم فهمي الذي يشارك أيضا بأول بطولاته السينمائية من خلال فيلم "ديدو"، هاشتاغا على صفحته بتويتر "تنافسوا بشغلكم مش (ليس) بلجانكم"، ليثير الجدل بخاصة أن فيلمه "ديدو" يأتي في المركز الرابع للإيرادات محققا 14 مليون جنيه فقط (900 ألف دولار).

وسبب حالة الجدل الرقم الذي أعلنه تامر حسني،111 مليون جنيه، ليحسمها تامر بعد أن صرح عبر لقائه في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، ويقول إن إيردات فيلمه هي 28 مليون جنيه في مصر (1.8 مليون دولار أميركي).

العارف

ويأتي هاشتاغ كريم فهمي ودعم شقيقه أحمد فهمي في ظل منافستهما في الموسم، إذ يشارك أحمد فهمي في بطولة فيلم "العارف" مع الفنان أحمد عز وهو الفيلم الذي بدأ عرضه حديثا، ويقدم فهمي خلاله شخصية "هاكر" يدعى راضي يقف عائقا أمام تحقيق بطل الفيلم "يونس" مهمته، فيونس الذي يعيش حياة هادئة مع زوجته وابنته التي لم تتجاوز أشهرا من عمرها، حالته المادية المتعثرة تدفعه إلى سرقة كبيرة لأحد أشهر البنوك عبر وسائل تكنولوجية حديثة، وذلك يورطه مع إحدى عصابات المافيا، فيقرر تغيير خطته تماما لينقلب مسار الأحداث رأسا على عقب بعد أن يتراجع يونس عن السرقة.

نجاح في صمت

وعلى العكس فالفنان كريم عبد العزيز يشارك في الموسم بفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الذي تجاوزت إيراداته 8 ملايين جنيه مصري (500 ألف دولار أميركي) في أول أيام عرضه، والفيلم يشارك في بطولته دينا الشربيني وماجد الكدواني وبيومي فؤاد وتدور أحداثه حول العلاقات الزوجية.

تراجع رامز جلال وليلى علوي

مشاركة الفنانة ليلى علوي وعودتها السينمائية جاءت من خلال فيلم "ماما حامل" الذي لم يحقق لها النجاح المتوقع، إذ يحتل الفيلم المركز الأخير فلم تتجاوز إيراداته 5 ملايين جنيه (0.3 دولار أميركي)، والأمر نفسه مع فيلم "أحمد نوتردام" الذي يشارك في بطولته رامز جلال وغادة عادل ولا يزال عرضه مستمرا من الموسم الماضي.

تخوف من المنافسة

وقد قررت الشركة المنتجة لفيلم "موسى" طرحه الشهر المقبل في 11 أغسطس/آب، ويؤدي بطولته كريم محمود عبد العزيز إلى جانب إياد نصار ومن إخراج بيتر ميمي، ليبتعد الفيلم بذلك عن المنافسة القوية هذا الموسم.

ويقدم الفيلم أول قصة روبوت في السينما العربية مع طالب في كلية هندسة يخترع روبوتا ليساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.