أكدت الفنانة المصرية روبي أنها ترفض الغناء في مساحة تمنع المحجبات.

حالة من السخرية الممزوجة بالجدل؛ كانت رد فعل مستخدمي الشبكات الاجتماعية المصريين على الشروط السبعة التي أعلنتها المغنية المصرية روبي لحضور حفلها الصيفي بالساحل الشمالي المصري.

ونشرت المغنية الشابة -التي أحاطها الجدل منذ ظهورها مطلع الألفية- الإعلان الرسمي لحفلها المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة، وحمل الملصق الدعائي 7 شروط أساسية كان بعضها غريبا وغير منطقي بحسب رأي كثير من المعلقين، بدءا بأسعار التذاكر التي تصل إلى 20 ألف جنيه (نحو 1274 دولارا) لحجز طاولة تتسع لـ10 أفراد، وحتى ضوابط الملابس المسموح بارتدائها.

وفي أول رد فعل للمغنية المصرية روبي على حالة الجدل التي أثيرت بشأن اشتراطات حفلها؛ نفت وجود حظر على دخول المحجبات، مؤكدة أنها ترفض الغناء في مساحة تمنع المحجبات، موضحة أن ما أثار هذه الشائعة هو خطأ في الترجمة.

الخطايا السبع في نظر القائمين على الحفل

جاءت الشروط الواجب اتباعها لحضور حفل روبي أشبه بالخطايا السبع؛ لكن بدلا من أن تقتلك فإنها تمنعك من حضور الحفل المقام على بعد دقائق من ساحل البحر المتوسط.

وتضمنت القائمة وضع 25 عاما كحد أدنى لعمر من يسمح له بالدخول، على أن يقتصر الحضور على حضور "الثنائيات فقط"، مع ضرورة ارتداء ملابس باللون الأبيض، ولا يسمح بارتداء ملابس رياضية أو شورت قصير، ويسمح للسيدات بارتداء "التوربون" (غطاء الشعر).

وإذا استوفى الجمهور الشروط كافة، يحق لمنظمي الحفل منع أي شخص من الدخول إذ تخضع جميع الحجوزات لمراجعة واختيار الحراس على بوابات الدخول.

وإضافة لكل ما سبق، تضمنت القائمة شرطا آخر وهو ألا يسمح باستخدام العنف.

الخمور مسموح بها والمحجبات غير ممنوعات

وتعليقا على الجدل المثار حول الحفل، نقل موقع مصراوي الإخباري عن سيلينا ميخائيل -منظمة الحفل- أن "أغلب المثار حول الحفل من وحي الخيال، وتم تحديد 25 عاما كعمر أدنى للحضور، وفقا لتعليمات وزارة السياحة، لأن المكان يقدم خمورا".

وأضافت "فيما يخص شرط حضور الثنائيات، ما الخطأ في ذلك؟ مع العلم أنه عُرف معمول به في أماكن عديدة وليس جديدا؛ لن نسمح بدخول شباب منفردين حتى لا يثير ضيق أحد".

وبيّنت ميخائيل أنه "لا توجد لدينا أية مشكلة في حضور المحجبات، ولم يصدر عنا أية إشارة لمنع المحجبات عن الحضور".

فيما نشر حساب "معا لدعم الحجاب" (Stand for Hijab) رسالة منسوبة لروبي تؤكد فيها السماح للمحجبات بدخول الحفل، وتنفي ما تردد عن منعهن، مؤكدة أنها ترفض الغناء في مساحة تمنع المحجبات، موضحة أن ما أثار هذه الشائعة هو خطأ في الترجمة.