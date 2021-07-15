أطلق الغربيون على عروج اسم "بربروسا" التي تعني بالإيطالية "ذو اللحية الحمراء"، وبعدما توفي عروج، ورث خير الدين لقب أخيه وعرف به.

عاد النجم التركي المحبوب إنجين ألتان دوزياتان، المعروف بشخصية أرطغرل في المسلسل الشهير "قيامة أرطغرل"، إلى جماهيره بمسلسل جديد بعنوان "الأَخَوان بربروس" الذي يدور حول حياة القائد البحري خير الدين بربروس وأخيه عروج، البحارة الأشهر في تاريخ الدولة العثمانية.

ترقب وتشوق

بعد أن حقق مسلسل "قيامة أرطغرل" عشرات الملايين من المشاهدات، أعلنت قناة "تي آر تي1″ (TRT1) قبل عام إنتاج مسلسل " الأَخَوان بربروس" من بطولة دوزياتان في دور القائد عروج ويشارك في البطولة الممثل أولاش تونا آستبه في دور شقيق عروج، القائد خضر بن يعقوب، ولقبه خير الدين بربروس.

ونشرت القناة قبل أقل من شهر المقطع الترويجي الأول للمسلسل الذي ينتظره المشاهدون بفارغ الصبر، وحقق المقطع أكثر من مليوني مشاهدة، وقبل أيام، نشرت المقطع الترويجي الثاني الذي يظهر به المزيد من التفاصيل حول المسلسل وطاقم العمل، وحقق أكثر من مليون مشاهدة خلال 3 أيام فقط من عرضه.

"هناك 3 أنواع من البشر، هناك ملوك، والذين يخافون من الملوك، ومن يخوفون الملوك" هذا ما يقوله القائد عروج في بداية المقطع الترويجي حيث يظهر على متن سفينته، ويبدو أن القصة تحمل الكثير من الحماس والتشويق الذي تعود عليه عشاق المسلسلات التركية التاريخية.

ملوك البحار

يروي المسلسل قصة الأخوة عروج وخير الدين وإسحاق وإلياس، الذين تمكنوا من تحويل البحر الأبيض المتوسط إلى بحر الدولة العثمانية بسبب براعتهم التي جعلتهم أشهر البحارة في تاريخ الدولة العثمانية.

وأطلق الغربيون على عروج اسم "بربروسا" التي تعني بالإيطالية "ذو اللحية الحمراء"، وبعدما توفي عروج، ورث خير الدين لقب أخيه وعرف به.

وقالت صحيفة "أكشام" التركية إن بناء السفن التي تُعرض في المسلسل استغرق قرابة شهر، ويعمل ضمن فريق العمل أكثر من 100 شخص على قدم وساق للمضي قدما في إنتاج الحلقات بأقصى سرعة، حيث تم بالفعل تأخير خطة الإنتاج سابقا، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وتم تصوير المسلسل في إسطنبول، وسواحل مرمريس وأنطاليا، ومن المقرر أن يعرض في سبتمبر/أيلول المقبل.

مشاركة عربية

وفي مفاجأة للجمهور العربي والمصري خاصة، يشرف المخرج المصري عادل أديب، شقيق الإعلاميين عمرو أديب وعماد الدين أديب، على مشاهد "الأكشن" والحروب في مسلسل "الأخوان بربروس".

كما أعلنت قناة "تي آر تي" في يناير/كانون الثاني الماضي، أن هناك مباحثات مشتركة بين تركيا والجزائر بشأن تصوير جزء من المسلسل في البلد المغاربي، وقالت السفيرة التركية لدى الجزائر "نعمل على أن تكون الجزائر ضمن سيناريو المسلسل، وأن تصور أحداث منه في البلد المغاربي، لكي يكون جزءا من العمل التاريخي الكبير".

ويهتم صناع المسلسل بمشاركة الجزائر في أحداث الفيلم لما لها من أهمية كبيرة في حياة ملك البحار بربروس، الذي واجه الغزو الإسباني للجزائر في عامي 1516، و1517.

وخاض القائد بربروس حروبا ضد الجيوش الصليبية عندما طلب منه السلطان سليم الأول إنقاذ المسلمين من محاكم التفتيش الإسبانية، وانتصر عليهم، وتمكن ببراعته من نقل 70 ألف مسلم أندلسي في أسطول مكون من 36 سفينة في 7 رحلات عام 1529 إلى الجزائر، حيث تم تأمينهم وتوطنوا فيها.

المسلسل من إخراج المبدع دوغان أوميت كاراجا، المشهور لإخراجه مجموعة من أشهر المسلسلات التركية، من بينها "السلطان عبد الحميد"، و"وادي الذئاب"، و"طائر النمنمة"، و"المحارب".

ويلعب الممثل يتكين ديكنسيلر دور إسحاق، وجانير توبتشو دور إلياس، ويشارك في التمثيل بهادير يني شهيرلي أوغلو، الذي لعب دور تحسين باشا في مسلسل "السلطان عبد الحميد"، وإيغيت أوزشينير، الشهير بجنكيز أطاي في مسلسل "أيزل"، وإسماعيل فيليز، وباتوهان بايار، وبيلين عقيل، وغولجان أرسلان، وميليس باباداغ.