بعد أيام قليلة من عرض حلقة لم شمل المسلسل الأميركي "الأصدقاء" (Friends)، استغل فنان الغرافيك والمصمم بيرتون موريس الزخم الذي أحدثه العرض ليعلن عن نيته عرض بعض أعماله الفنية التي ظهرت في المسلسل للبيع في صيغة "رموز غير قابلة للاستبدال" (NFTs).

ومن بين الأعمال صورة رسمة تمثال الحرية في خلفية مقهى "سنترال بيرك" الشهير، بالإضافة إلى شعار فنجان القهوة الذي يمكنك ملاحظته في الخلفية ذاتها.

ما الرمز غير القابل للاستبدال (NFT)؟

هو أصل رقمي قابل للتحصيل والبيع والتبادل، يحمل قيمة كشكل من أشكال العملة المشفرة مثل "بيتكوين وإيثيريوم" لكنه يحتوي كمّا أكبر من البيانات والتي تجعله يحمل مواد فنية وشكلًا من أشكال الفن أو الثقافة.

ويُعد الرمز امتدادًا لسوق الفن الملموس لكن في سوق العملات الرقمية، غير أنه وعلى عكس العملات الرقمية المعتادة، فإن "إن إف تي" (NFT) رمز فريد، لا يمكن استبداله، لكن يمكن تبادله.

ويمكن أيضا اعتباره شهادة ملكية رقمية، إذ إن هذه الرموز يمكنها تخزين معلومات إضافية، غير القيمة التي تحملها العملات المشفرة المعتادة، ما يمكّنها من أخذ شكل قطعة فنية رقمية أو ملف موسيقى أو أي شيء فريد يمكن تخزينه رقميا ويُعتقد أنه يحمل قيمة.

بشكل أساسي هي مثل أي قطعة فنية أخرى لهواة الاقتناء، وبدلاً من شراء لوحة زيتية على القماش لتعليقها على الحائط، يمكن أن تحصل على نسخة أصلية مشفرة من مصممها لكن في صيغة ملف "جيه بي جي" (JPG).

ويمكن شراؤها وبيعها تمامًا مثل الأنواع الأخرى من الفنون، وكما هي الحال مع الفنون التقليدية، يتم تحديد القيمة إلى حد كبير من خلال سوق العرض والطلب. لكن هذا لا يعني أن هناك نسخة رقمية واحدة فقط من فن "إن إف تي" (NFT) متاح في السوق. وبالطريقة نفسها التي يتم بها صنع المطبوعات الفنية الأصلية واستخدامها وشراؤها وبيعها، تظل نسخ "إن إف تي" قطعا فنية صالحة للبيع ومعترفا بها من سوق العملات المشفرة "بلوك تشين".

ربما تفكر أنك تستطيع اقتناء اللوحة بالنقر على الصورة وحفظها بجودة فائقة، حسنًا ستقتني نسخة عالية الجودة من العمل الفني لكن هذا لن يجعلك مليونيرا، لأن الملف الذي تم تنزيله لن يحتوي على الشفرة غير القابلة للاستبدال التي تجعله جزءًا ذا قيمة في سوق عملات "إيثيريوم بلوك تشين".

مسلسل الأصدقاء حلقة لمّ الشمل (مواقع التواصل)

هل يمكن بيع أي عمل فني بصيغة "إن إف تي"؟

يمكن لأي عمل فني سمعي أو بصري أن يتم إثبات ملكيته الرقمية وأن يُعرض للبيع على منصات العملات الرقمية وأبرزها بلوك تشين، من الموسيقى إلى الصور الفوتوغرافية إلى تصاميم الغرافيك، بشرط أن يثبت صاحبه ملكيته، وقد تصل أسعار هذه الأعمال إلى مئات الآلاف من الدولارات، حسب قواعد العرض والطلب بالطبع.

ففي سبتمبر/أيلول 2018، اشترى شخص ما تصميما فنيا للقطة "دراغون" ضمن مجموعة تصميمات رقمية تحمل اسم "كريبتو كيتي" (CryptoKitty)، عبر سوق العملات المشفرة، اشترى ذلك المجهول ذو الاسم المستعار "رابونو" تصميما (بشفرة غير قابلة للاستبدال) لقطة وردية بعيون كستنائية بمبلغ 172 ألف دولار أميركي، أو ما يعادل حينها 600 إيثير على وجه الدقة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، باعت شابة أميركية تدعى زوي روث نسخة رقمية غير قابلة للاستبدال لصورة فوتوغرافية لها بمبلغ 473 ألف دولار أميركي، اكتسبت الصورة شهرتها بعد تحولها لميم واسع الانتشار عالميا تحت اسم "فتاة الكارثة"، حيث صور ديف روث -وهو مصور هاو- ابنته أمام منزل يحترق، السر في الصورة يكمن في الابتسامة التي تعلو وجه الطفلة الصغيرة ذات الأربعة أعوام، والتي بلغت العام الجاري 21 عامًا وجمعت قرابة نصف مليون دولار أميركي بعد بيع صورتها الرقمية الشهيرة في مزاد.

لا يقتصر الأمر على بيع التصاميم والأعمال الفنية فحسب، فقد باع جاك دورسي أحد مؤسسي تويتر أول تغريدة له عبر نظام التشفير "إن إف تي" (NFT) بمبلغ 2.9 مليون دولار، في مزاد علني لصالح الأعمال الخيرية، في حين أعلن إيلون ماسك عن نيته بيع مقطوعة موسيقية إلكترونية بالطريقة ذاتها، إلا أنه تراجع عن هذه الفكرة لاحقًا.

أغلى عمل فني بصيغة "إن إف تي"

وفي مارس/آذار الماضي تم الإعلان عن أكبر صفقة لبيع لوحة فنية بالصيغة الرقمية غير القابلة للاستبدال عبر دار كريستيز للمزادات، إذ باع فنان الغرافيك الإنجليزي مايكل وينكلمان تصميمه "كل الأيام: الخمسة آلاف يوم الأولى"(Everydays: the First 5000 Days) بأكثر من 69 مليون دولار.

واللوحة الرقمية تضم 5 آلاف صورة مصغرة صممها وجمعها الفنان واشتراها مبرمج مقيم في سنغافورة اسمه فيجنش ساندارسان مقابل 42329 إيثيرا أو ما يعادل 69.4 مليون دولار، لتصبح أغلى لوحة رقمية تباع حتى الآن.