ها قد حلّ الصيف، وانتهت سنة دراسية أخرى صعبة فرضت على الطلاب المكوث طويلا في منازلهم والتعامل الاحترازي مع المقربين منهم، وهو ما جعل الجميع وخاصة الصغار في أمسّ الحاجة للترويح عنهم بشتى الطرق الآمنة. وربما تجد بعض الأسر ضالتها في مشاهدة محتوى ممتع عبر منصة البث "ديزني بلس" التي وعدت مشاهديها بالعديد من الأعمال المميزة والشائقة خلال يونيو/حزيران، مؤكدة أنها تضع الأطفال والمراهقين على رأس قائمة جمهورها.

أسطورة آسيوية تجمع بين المغامرة والفانتازيا

"رايا والتنين الأخير" (Raya and the Last Dragon) فيلم رسوم متحركة من فئة الأعمال الملحمية والفانتازية، إذ تدور أحداثه في عالم آسيوي خيالي اعتاد أن يعيش فيه البشر والتنانين سويا في سلام. وحين تهدد قوى شريرة أمن الجميع، تضحي التنانين بنفسها في سبيل إنقاذ العالم وإعادته لصورته التي يعرفونها.

لكن، بعدها يتفرق الشمل وتُقسَّم البلدان ومن ثمّ تنشأ العداوات، ثم بعد 500 عام يحاول أحد الحكام إعادة توحيد الجميع قبل أن يغدروا به ويعود الشر لفرض سيطرته. فما يكون من ابنة ذلك الحاكم إلا آخذ قرار بإحياء التنين الأخير والمحاربة بصحبته وصحبة آخرين -يؤمنون برسالتها وينضمون إليها خلال الرحلة- من أجل إنقاذ العالم للمرة الأخيرة وإلا ستكون النتيجة نهاية بني البشر بأكملهم.

هدية ديزني لعشاق عالم مارفل

أما عشاق الأعمال التي تتمحور حول أبطال عالم "مارفل" فهم على موعد مع مسلسل جديد بعنوان "لوكي" (Loki) سيبدأ عرضه في 9 يونيو/حزيران الجاري بمعدل حلقة أسبوعيا.

العمل من بطولة توم هيدلستون وأوين ويلسون وساشا لاين، وآخرين، وهو يدور بالأساس حول شخصية "لوكي" الأخ بالتبني للبطل الخارق"ثور" وعدوه اللدود، والمعروف عنه العناد والمشاغبة. إلا أن فرصة جديدة تُقدم له على طبق من ذهب، فهل يستغلها ويتغير موظفا جهوده وولاءه لصالح العالم أم تغلب عليه طباعه القديمة الشريرة؟

دليلك لصيف بلا هموم

"لوكا" (Luca) فيلم رسوم متحركة سيبدأ عرضه في 18 يونيو/حزيران، سيجمع بين المغامرة والكوميديا، وهو فيلم أميركي إنتاج مشترك بين ديزني وبيكسار، أسند الآداء الصوتي الخاص به إلى جايكوب تريمبلاي وجاك ديلان غرازر.

الأحداث تدور في الريفيرا الإيطالية بخمسينيات القرن الماضي، حيث تنشأ صداقة قوية وإن كانت غير متوقعة بين واحد من بني البشر واثنين من وحوش البحر اللذين يستطيعان التنكر بهيئة بشرية كلما خرجا من المياه، ويحاول جميعهم الاستمتاع بفصل الصيف والابتعاد عن الهموم، والأهم الحرص على ألا يكشف أمر حقيقتهما أحد، وهو ما يجري في إطار من الكوميديا والمغامرات الشائقة.

السن مجرد رقم

رغم أن فيلم "نحن مرة أخرى" (Us Again) ينتمي لفئة الرسوم المتحركة القصيرة، فإن دقائقه القليلة جاءت كافية للغاية كي تحكي قصة ملهمة ومؤثرة، تتمحور حول عجوز وزوجته يعيشان في مدينة نابضة بالحياة والحركة طوال الوقت، وهو الأمر الذي يُشجعهما على عدم الاستسلام للعَجَز، والإصرار على استعادة شغفهما القديم بالرقص وإحياء ذكرياتهما القديمة السعيدة، مستمتعين بكل لحظة هم فيها على قيد الحياة طالما كان ذلك في طاقتهما.

الرواية الأكثر مبيعا

وأخيرًا مع مسلسل جديد سيبدأ عرضه في 25 يونيو/حزيران، ويحمل اسم "مجتمع بندكت الغامض" (The Mysterious Benedict Society) وهو يجمع بين الدراما والمغامرة والكوميديا معتمدا على البطولة الجماعية لعدة أطفال.

يذكر أن حبكة العمل مقتبسة عن رواية بالاسم نفسه كتبها ترينتون لي ستيوارت ورسمها كارسون إليس، وصدرت عام 2007 قبل أن تنجح بأن تكون الأكثر مبيعا. أما أحداثها فأبطالها مجموعة من الأيتام الذين يتم إدخالهم خُفية في مدرسة داخلية بهدف إحباط مؤامرة شائنة تُهدد العالم بأسره.