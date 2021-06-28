القاهرة – أثار المنشور الذي كتبته الممثلة حلا شيحة -عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام- الجدل عن نيتها اعتزال الفن مجددا، بعدما نشرت صورة جمعتها بزوجها الداعية معز مسعود وعلقت عليها "بحمد ربنا إني أخيرا لقيت التوازن بين أني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا (داخلي) أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة أنه تم تصويره من أكِثر من سنة ونصف وبسبب ظروف كورونا تأخر جدا نزوله وأنا كمان حالي تغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى (مش أنا) وباتمنى التوفيق لكل زملائي".

غياب

وبعد ساعات قليلة نفى والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة -في تصريحات صحفية- نية اعتزال ابنته الفن مرة أخرى، وذكر أن لديها عروضا فنية لا تزال تفكر بها، وأنها لم ترتد الحجاب مرة أخرى، لكن غيابها منذ إعلان زواجها في فبراير/شباط 2021 من معز وظهورها معه في أكثر من صورة مرتدية غطاء رأس كان وراء التكهنات حول اعتزالها، فهي لم تشارك بأي عمل فني جديد، بعد فيلم "مش أنا" الذي صورته قبل عام ونصف العام.

وذكرت مصادر إعلامية أن ثمة اتفاقا بين حلا وزوجها بأن يكون هناك بالفعل أعمال فنية لزوجته من إنتاجه، لكن على أن تظهر بالعمل بصورة ملتزمة، وهو ما اتفق عليه الثنائي بالفعل لكن حلا حتى الآن لم تتعاقد على أي عمل جديد.

يذكر أنه سبق وأن خاض معز تجربة الإنتاج السينمائي من خلال أكثر من عمل، منها المشاركة في إنتاج فيلم "اشتباك" عام 2016، كما شارك أيضا بأسهم في إنتاج مسلسل "السهام المارقة" عام 2018 والذي لعبت بطولته زوجته السابقة الممثلة شيري عادل.

خلافات مع أبطال الفيلم

عدم ظهور حلا في العرض الخاص لفيلم "مش أنا" -الذي تعود من خلاله للسينما بعد غياب 15 عاماً- جعل البعض يتكهن بوجود خلافات بينها وبين بطل الفيلم تامر حسني بسبب ترتيب الأسماء على التتر وأفيش الفيلم، لكن جاء تفسير غيابها عن العرض الخاص بأنها لم تكن موجودة بالقاهرة وقت إقامة العرض الخاص، بجانب رغبتها في الابتعاد عن الساحة الفنية والتفرغ لحياتها الأسرية.

اعتزال 3 مرات

حلا التي بدأت مشوارها الفني مع أواخر التسعينيات وبداية الألفية، استطاعت أن تحصل على البطولة في أفلام مثل "السلم والثعبان، سحر العيون، تايه في أميركا" وكذلك اللمبي" أمام محمد سعد، لكنها عام 2002 شعرت برغبتها في الاعتزال وارتداء الحجاب، إلا أنها سرعان ما عدلت عن قرارها وقدمت فيلم "عريس من جهة أمنية" أمام الممثل عادل إمام وظهرت من خلاله بدون حجاب، وشاركت بعده أيضا بأعمال قليلة منها "غاوي حب".

لكنها عام 2006، فاجأت جمهورها مرة أخرى بظهورها بالحجاب في فيلم "كامل الأوصاف" أمام عامر منيب، وأعلنت عقب انتهاء الفيلم اعتزالها وزواجها من أحد أعضاء فريق وسط البلد الفنان هاني عادل، وهو الزواج الذي انتهى سريعا، وبعدها بفترة بسيطة تزوجت من الكندي يوسف هرسن الذي اعتنق الإسلام، وارتدت النقاب، وعاشت في كندا 12 عاما، أنجبت خلالها 4 أبناء.

عام 2018، فاجأت حلا الوسط الفني بخبر خلعها للحجاب وعودتها للتمثيل من خلال مسلسل "زلزال" أمام الممثل محمد رمضان، والذي عرض عام 2019 في شهر رمضان، وشاركت يسرا في بطولة مسلسل "خيانة عهد" وأثارت الجدل وقتها لتغيير شكلها بعد خضوعها لعمليات تجميلية قبل أن تشارك في فيلم "مش أنا".