هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها والد حسام حبيب في الحديث عن علاقة نجله بشيرين عبد الوهاب.

يبدو أن الشائعات لا تترك المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، فكل عدة أشهر تخرج شائعة متعلقة بحياتها الشخصية، خاصة انفصالها عن زوجها المطرب حسام حبيب.

وخلال الساعات الماضية، نشر أحد المواقع الفنية تسريبا منسوبا لحسين حبيب والد المغني والملحن حسام حبيب، يتحدث فيه بطريقة غير لائقة عن زوجة ابنه المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، ذكر خلاله، أن نجله يخطط للزواج من أخرى، وأن شيرين لا تصلح للإنجاب، وتطرق التسريب أيضا للأمور المالية، حيث أكد أن حسام يتحكم في كل الأمور المالية الخاصة بشيرين، وأن معه جميع حساباتها وأرقامها السرية.

كما تطرق التسريب لعلاقة شيرين بأسرة زوجها، وأن بينهما كرها متبادلا، فوالدة حسام تراها فتاة شعبية لا تليق بمستواهم الاجتماعي، في الوقت الذي ترى فيه شيرين أن والدة زوجها تعيش عالة عليهم.

نفي وإشاعات

وكان التسريب الصوتي قد انتشر بسرعة هائلة، وهو الأمر الذي استدعى نفيا من والد المغني حسام حبيب لوسائل إعلامية مصرية متعددة، كذّب من خلاله ما ورد في التسريب، الذي تطرق إلى خطة نجله للانفصال عن شيرين بعد الحصول على ثروتها المالية، مشيرا إلى أن هذا الصوت ليس صوته، ومؤكدا أن الأمر مفبرك.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها والد حسام حبيب في الحديث عن علاقة نجله بشيرين عبد الوهاب، فقبل زواجهما بعدة أشهر أعلن أكثر من مرة أن شيرين سوف تتزوج من نجله، وهو الأمر الذي أغضب شيرين طبقا لما أكدته جريدة "أخبار اليوم" المصرية، عاد والد حسام حبيب بعد ذلك ونشر صورة تجمع نجله بشيرين عبد الوهاب قائلا "عروسة ابني"، وهو الأمر الذي نفاه حسام كما هاجمته شيرين وقتها مما أدى لإزالة الصورة.

بدأت شائعات زواج شيرين وحسام حبيب منذ الدويتو الذي جمعهما، وأعلنت عنه شيرين في 2016، وفي فبراير/شباط 2018، عندما رافق حسام حبيب شيرين في رحلتها الغنائية بالسويد، على الرغم من أنه غير مشارك في الحفلات، وهو الأمر الذي نفاه كلاهما في هذا التوقيت.

وفي مارس/آذار 2018، خرج حسام حبيب في لقاء تلفزيوني مع الفنانة إسعاد يونس، وتطرق في حديثه للأمر مؤكدا أن والده هو سبب انتشار شائعة زواجه من شيرين، حيث كان يرد على من يسأله على فيسبوك قائلا "أيوا ابني اتجوز شيرين"، وأكد حبيب، أن والده كان يقصد ممازحته هو وأصدقائه، مشيرا إلى أنه كرجل كبير بالسن لا يدرك حجم الشائعات التي تطارد الفنانين، مؤكدا أن الصداقة التي تجمعه بشيرين أقوى من أي شائعة.

وفي أبريل/نيسان من العام نفسه، خرجت شائعة زواجهما مرة أخرى مؤكدة أن حسام لا يعد أكثر من صديق عزيز، كما أنه مدير أعمالها ومستشارها الفني عقب انفصالها عن مدير أعمالها ياسر خليل.

وفي الشهر نفسه وتحديدا يوم 7 أبريل/نيسان، تم الإعلان عن عقد قران حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب بعد قصة حب بدأت في 2016 أثناء تحضيرهما لدويتو، وأكدت صحف ومواقع فنية مصرية أن العلاقة شابها الكثير من التردد خاصة بسبب خوف شيرين من فقد حضانة ابنتيها، وهو الأمر الذي حاول حسام حبيب إصلاحه مع طليق شيرين الملحن والموزع الموسيقى محمد مصطفى، ونجح في ذلك بالفعل.

وفي تلك الفترة ظهر والد حسام حبيب على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من مرة معلقا على ابنه وزوجته وعلى حياتهما الشخصية، وعلق حتى على قدرات زوجة ابنه في الطبخ.

وفي مارس/آذار 2019، طاردت شائعة الحمل شيرين مرة أخرى لتنفيها، وخلال حفلها بالبحرين، ظهرت شيرين وهي تركض على مسرح الحفل، لتقوم بالحديث للجمهور بطريقة كوميدية، وتقول لهم "أنا مش حامل على فكرة"، وهو ما قابله الجمهور بالتصفيق.

وبدأت شائعات الانفصال في يونيو/حزيران 2020، حيث نفى الثنائي انفصالهما عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت في تغريدة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلة "قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة، بحبك يا صاحبي"، ثم أتبعتها بتغريدة أخرى بصورة تجمعها بحسام حبيب معلقة "زي ما أنتو شايفين مبنبطلش خناق".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، نفت شيرين مرة أخرى أنباء انفصالها عن حسام حبيب مؤكدة أنهما بألف خير.

شائعات أكثر غناء أقل

ومن الملاحظ أنه خلال العامين الماضيين، اختفت شيرين عبد الوهاب من الوجود الفني، وهو الأمر الذي علقت عليه مؤكدة أنه بسبب انتشار فيروس كورونا؛ لكن من ناحية أخرى، فإن قلة وجودها وكثرة الشائعات حولها هما الأمران الملاحظان بشدة، خاصة مع التسريب الأخير.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت متزوجة من الموزع الموسيقي مدحت خميس، ثم تزوجت من الملحن والموزع الموسيقي محمد مصطفى في 2007، ولها ابنتان منه هما مريم وهناء، غير أنها انفصلت عنه في 2012، بعد زواج استمر 5 سنوات، وكان آخر ألبوماتها الغنائية هو ألبوم "نسّاي" الذي تم إطلاقه في 2018.

شيرين ليست الأولى

لم تكن شيرين عبد الوهاب هي المطربة الأولى التي تنتشر شائعات عن استغلال زوجها لها والاستيلاء على أموالها، ففي العام الماضي، قامت هيفاء وهبي برفع دعوى قضائية ضد مدير أعمالها، والذي اتضح أنه زوجها أيضا محمد وزيري متهمة إياه بالاستيلاء على 63 مليون جنيه بدون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات. وألقت الشرطة القبض على وزيري بتهمة النصب، وذلك بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات تم القبض عليه.

الأمر ليس متعلقا بالمطربات فقط، فقد قامت الفنانة المصرية رانيا يوسف من قبل بتقديم دعوى في مركز شرطة البرشاء بالإمارات ضد طليقها رجل الأعمال وليد الشبراوي، تدعي فيه قيام طليقها بسرقة أشياء ثمينة تُقدر بآلاف الدراهم من شقتها بالإمارات.

وقد ألقت السلطات الإماراتية القبض عليه بعد فترة، وكشفت أنه متزوج من 9 سيدات في الإمارات، وأغلب هذه الزيجات غير رسمية، كما أكدت الشرطة أنه كان موقوفا على ذمة قضايا أخرى، ومن أهمها قضية هتك عرض فتاة.