شاركت في افتتاح منتدى قطر الاقتصادي.. تعرّف على أوركسترا قطر الفلهارمونية

لم تخل مناسبة قطرية من حضور أوركسترا قطر الفلهارمونية فيها، فهي غالبا ما تكون في افتتاح المؤتمرات والمنتديات التي تنظمها الدولة أو تشارك فيها.

الفرقة شاركت في حفل افتتاح منتدى قطر الاقتصادي أمس الاثنين بمقطوعة موسيقية حازت على إعجاب المشاركين، وامتزجت بين الموسيقى التقليدية في قطر والموسيقى الكلاسيكية الجديدة، وهي من تأليف الفنانة القطرية دانة الفردان.

أوركسترا قطر الفلهارمونية تشجع وتؤدي الموسيقى الغربية والعربية على حد سواء، من أجل إلهام الأطفال والكبار من قطر والعالم العربي تأليف الموسيقى والاستمتاع بها، وهي تسعى من خلال تمازج الثقافات هذا لتوجيه رسالة سلام إلى العالم.

تأسست أوركسترا قطر الفلهارمونية عام 2007 كمركز تابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وهي تتألف من 101 عازف محترف تم اختيارهم من خلال تجارب أداء بمعايير دولية أقيمت في أوروبا والعالم العربي، واعتمدت في انتقاء العازفين على المهارة والامتياز في العزف.

بذور الموسيقى

وتسعى الأوركسترا التي أقيم حفلها الافتتاحي في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2008، بقيادة المايسترو لورين مازل، لتزرع بذور الموسيقى السمفونية في المنطقة العربية، كما تشكل أيضا منصة للموسيقى من كافة انحاء العالم.

وشملت العروض العالمية الأولى التي أدتها الأوركسترا في 2011-2012 سمفونية "العائد" لمارسيل خليفة، وكونشرتو الكمان لجان شارل غاندريل، وكونشرتو العود لعبد الله المصري، و"فوضى" للبيانو والأوركسترا لرامي خليفة وكونشيرتو البيانو" ملاك النور" لهتاف خوري.

حفل موسيقي خاص لأوركسترا قطر الفلهارمونية (الجزيرة)

وتقدم أوركسترا قطر الفلهارمونية -التي شاركت قبل أيام أيضا في منتدى سان بطرسبورغ بروسيا- ما يقارب 40 حفلا موسيقيا في العام، وذلك في دار الأوبرا بالحي الثقافي "كتارا" التي افتتحت في ديسمبر/كانون الأول 2010 مع العرض العالمي الأول لكونشرتو الربابة، للفنان مارسيل خليفة.

وقد نالت أعمال الفنانة القطرية دانة الفردان -التي ألّفت مقطوعة افتتاح منتدى قطر الاقتصادي- شهرة على مستوى العالم، فضلا عن مختلف الأعمال الموسيقية المميزة التي أنتجتها وأحدثها المسرحية الموسيقية "الأجنحة المتكسرة" من إنتاج "وست إند" في لندن، كما تعتبر الفردان رائدة أعمال، وقد تم تعيينها مؤخرا بمنصب المؤلفة الموسيقية الرسمية لموسيقى الخطوط الجوية القطرية.

اعتبرت الفنانة القطرية دانة الفردان المقطوعة الموسيقية التي افتتح بها منتدى قطر الاقتصادي، أنها تعد تكريما للموسيقى التقليدية في بلادها قطر، والتي تمتزج بتفسيراتها الخاصة للموسيقى الكلاسيكية الجديدة، مما يدل على الطبيعة المترابطة للوعي الثقافي بالمنطقة، معبرة عن الامتنان لكل من ساعدها لخروج المقطوعة الموسيقية بهذا الشكل الرائع.