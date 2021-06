قبل 5 أيام من إقامته نفدت تذاكر حفل الفنان عمرو دياب المقبل، والمقرر إقامته يوم الجمعة 18 يونيو/حزيران الجاري على مسرح "جدة سوبر دوم" (JSD) مقابل ملعب الجوهرة في مدينة جدة، ضمن موسم حفلات صيفية ترعاها هيئة الترفيه السعودية.

#Jeddah, see you all next Friday 🙌🏼 pic.twitter.com/Wzc2rU7T38

— Amr Diab (@amrdiab) June 13, 2021