قبل 5 أيام من إقامته نفدت تذاكر حفل الفنان عمرو دياب المقبل، والمقرر إقامته يوم الجمعة 18 يونيو/حزيران الجاري على مسرح "جدة سوبر دوم" (JSD) مقابل ملعب الجوهرة في مدينة جدة، ضمن موسم حفلات صيفية ترعاها هيئة الترفيه السعودية.

كان عمرو دياب قد نشر البوستر الإعلاني للحفل قبل نحو أسبوعين، وطُرحت تذاكر الحفل التي تتراوح ما بين 490 ريالًا (130 دولارا أميركيا) و2875 ريالًا (770 دولارا أميركيا) نفدت جميعها خلال 10 أيام فقط.

موسم ترفيهي قوي

يعد حفل عمرو دياب هو أول الأنشطة التي تقام على مسرح جدة سوبر دوم، الذي تم افتتاحه مطلع يونيو/حزيران الجاري، ليكون مخصصًا لاستضافة فعاليات ترفيهية، وتم تسجيلها بموسوعة غينيس للأرقام كأكبر قبة بلا أعمدة في العالم.

موعدنا مع حفل النجم محمد حماقي @Hamaki في مدينة جدة 🎶 ⏰يبدأ بيع التذاكر غداً .. الساعة 7م

https://t.co/7jl79FXEg7 pic.twitter.com/PRyWWBnajb — عـيشها (@Enjoy_Saudi) June 13, 2021

المسرح الجديد يعد مؤشرًا على توجه السعودية نحو السياحة الترفيهية، إذ يبدأ في اليوم التالي لحفل "الهضبة" طرح تذاكر حفل آخر للمغني المصري محمد حماقي، والذي سيقام على المسرح نفسه في الجمعة التالية يوم 25 يونيو/حزيران الجاري.

حفلات أخرى في الرياض

بالإضافة لحفلات جدة، تحضر الرياض كوجهة ثانية على خريطة الترفيه السعودية، بموسم حفلات أسبوعية، إذ استضافت الرياض عدة حفلات لمطربين عرب منهم محمد عبده ونجوى كرم وماجد المهندس، ونبيل شعيل، كما سيقام في نهاية الأسبوع الجاري يومي الخميس 17 يونيو/حزيران حفل إليسا ووائل كفوري، والجمعة 18 يونيو/حزيران حفل راشد الماجد.

عودة بحذر

تسعى السعودية إلى إعادة الأنشطة الترفيهية والجماعية، لكن بعدة اشتراطات احترازية، فقد أعلنت الشركة المنظمة للحفل عدة اشتراطات صحية ملزمة للحضور، مثل الاقتصار على دخول المحصنين والذي يوضحه تطبيق "توكلنا" الذي لا يمكن الحضور دونه، كما يُمنع حضور الأطفال، ويفضل عدم حضور كبار السن (65 سنة فما فوق)، والتأكيد على وجوب ارتداء الكمامات والخضوع لفحص درجات الحرارة عند الدخول وأخيرًا الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

مواسم عن سنتين

وتعويضًا عن السنة الماضية والتي ألزمت سكان العالم بالبقاء في منازلهم، تم الإعلان عن عودة مواسم الترفيه في السعودية تحت شعار "مواسم عن سنتين"، والتي من المتوقع أن تضم فعاليات أكثر تنوعًا من المواسم السابقة، ومن المقرر أن تعود المواسم في الربع الأخير من العام الجاري 2021.