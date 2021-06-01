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النجم البريطاني سايمون كاول يلغي مشاركته في النسخة الإسرائيلية من "ذا إكس فاكتور"

النجم البريطاني سايمون كاول (رويترز)
النجم البريطاني سايمون كاول (رويترز)
1/6/2021

أعلن النجم البريطاني، سايمون كاول، عن إلغاء مشاركته في الموسم الجديد من برنامج "ذا إكس فاكتور" (The X Factor) في نسخته الإسرائيلية، الذي كان مقررا أن يبدأ تصويره خلال الصيف الحالي.

في تقرير نشرته مجلّة "بيبول" (People) الأميركية، تقول الكاتبة كاتي كامبيوني إن النجم التلفزيوني ألغى مشاركته، التي كانت مقررة، في الموسم الرابع من النسخة الإسرائيلية من برنامج اكتشاف المواهب "إكس فاكتور"، وفقا لما صرّح به متحدث باسم شركة "ريشيت" الإعلامية المنتجة للبرنامج في بيان لمجلّة فارايتي (Variety).

ووفق التقرير، لم يردّ المتحدث باسم كاول في البداية على طلب مجلّة بيبول للتعليق على القرار؛ لكن متحدثا باسم "ريشيت" (Reshet) صرّح للمجلّة أن إلغاء كاول مشاركته في البرنامج يرجع إلى "أسبابه الخاصة".

وأكّد ممثّل كاول لاحقا لوسائل الإعلام أن مساعديه تواصلوا مع ريشيت الأسبوع الماضي، وعبّروا عن "مخاوف مشروعة" بشأن مشاركته في البرنامج، رغم أن كاول لم يكن قد اتخذ قراره النهائي حينها.

ووفقا لمجلة فارايتي، وقّع كاول في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي عقدا للعمل ضمن لجنة تحكيم الموسم الرابع من برنامج "ذا إكس فاكتور" في نسخته الإسرائيليّة، وكان من المقرر أن يبدأ التصوير خلال الصيف. ووفق فارايتي، فإن ريشيت لم تذكر إلى الآن ما إذا كان كاول سيشارك في البرنامج بمهمة مختلفة.

وكان كاول قد أطلق برنامج "ذا إكس فاكتور" لأول مرة في المملكة المتحدة عام 2004، حيث عمل منتجا وحكما في المواسم السبعة الأولى قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة لإنتاج النسخة الأميركية، وأصبح البرنامج يُعرض اليوم في 56 منطقة حول العالم.

وأشارت ريتشيت إلى أن ظهور كاول في البرنامج بنسخته الإسرائيلية كان سيمثّل "المرة الأولى التي يشارك فيها ضمن لجنة التحكيم في بلد آخر باستثناء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

المصدر : الصحافة الأميركية

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