شهدنا العام الماضي صعود نجم أصحاب الأدوار الثانوية بمسلسلات رمضان، مثل إسلام إبراهيم ودنيا ماهر وشريف دسوقي وغيرهم، وقد نتج نجاحهم وقتئذ من قدرتهم على التنافس -على قدم وساق- مع نجوم الكبار.

أما العام الحالي، فلوحظ تراجع شعبية أغلبية نجوم الصف الأول، إذ جاء أداؤهم ضعيفا ودون المستوى، بل إن بعضهم أساء إلى تاريخه الفني باختيارات درامية ضعيفة أثارت تجاههم موجات من السخرية، في حين استطاع الممثلون الجدد وأصحاب الأدوار الثانوية لفت الانتباه، ليصبحوا حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي.

المتابع لمنصات التواصل سيجد أن مسلسل "لعبة نيوتن" هو الأشهر والأكثر متابعة، ليس من الجمهور فحسب بل كذلك من نجوم الفن والإعلام، وتتبع كل حلقه مناقشات دسمة بسبب الموضوع الشائق وشخصيات الأبطال التي جاءت من لحم ودم بديع الصنع.

وكما هي العادة في أعمال المخرج والكاتب تامر محسن، فقد نجحت بعض الوجوه الجديدة بفرض نفسها على الساحة، أولها آدم الشرقاوي صاحب الحضور الطاغي الذي قدم شخصية "بيغ زي أو زياد"، الشاب المصري الذي تلتقيه البطلة مصادفة في أميركا وبسببه تفقد رحلة الطائرة فتنقلب حياتها رأسا على عقب إذ تقرر البقاء هناك.

وعلى الرغم من البداية السيئة لهما معا، فإنه سرعان ما يكسب ثقتها ويصبح ملاذا آمنا لها في الغربة. يذكر أن آدم الشرقاوي يعمل ممثلا في هوليود بجانب التأليف والإخراج، لكنه من أصل مصري، وذلك جعله يتقن دور الشاب الذي عاش بعيدا عن وطنه مدة طويلة حتى باتت لغته العربية غير متقنة.

كذلك برزت آلاء سنان ذات الملامح الأوروبية والجمال اللافت، وهي تؤدي دور سارة زوجة الشيخ مؤنس، ومع أن ذلك هو عملها التمثيلي الأول، إلا أنها نجحت في إظهار معالم الشخصية ومخاوفها.

15 حلقة فقط هي مدة عرض مسلسل "بين السما والأرض" الذي انتهى قبل أيام، والمقتبس من قصة بالاسم نفسه للروائي المصري الراحل نجيب محفوظ سبق أن قُدّمت فيلما عام 1960. العمل ينتمي لفئة البطولة الجماعية، ومن النجوم الذين شاركوا فيه هاني سلامة وأحمد بدير وسوسن بدر وندى موسى ودرة ونجلاء بدر.

غير أن المفاجأة الكبرى تمثلت في دوري محمد ثروت ومحمود الليثي، فمع أنهما اعتادا تقديم أدوار كوميدية متخمة بالضحك وحس الفكاهة الطازج، لكنهما قررا تغيير جلدهما تماما هذه المرة وتقديم شخصيات درامية بعمق.

أولا مع ثروت الذي قدم دور مهندس يسرق المسؤولون مشروعه وحين يحاول فضحهم يودعونه في مصحة نفسية، فلا يلبث أن يضطرب وأثناء وجوده بين ركاب المصعد نشهد أداء عبقريا يُظهر فيه ضعفه وانكساره.

وثانيا مع الليثي الذي قدم شخصية تمرّ بتحولات، فبعدما عاش شبابه يحاول دخول عالم الفن بأغاني المهرجانات، تتسبب زوجته في حبسه، ليخرج وقد تغيرت نظرته إلى الحياة، وصار أقرب إلى منشد بالتزامن مع نيته الانتقام من طليقته الحبيسة معه في المصعد.

