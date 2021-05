تزامنا مع الإعلان عن الملصق الدعائي والمقطع الترويجي الأول لبطل مارفيل الخارق "شانغ تشي" (Shang-Chi) وتصدره تريند تويتر العالمي، ينتظر الكثيرون عرض الفيلم ومشاهدته على الشاشة الكبيرة، بعد جملة من التأجيلات صاحبت الفيلم بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).

لكن البعض تساءل عن حقيقة اختيار إنتاج مثل هذا الفيلم، وهل للتبكير بعرضه قبل أفلام مارفيل الأخرى مدلول سياسي، في ظل التوتر بين واشنطن وبكين، أم أن الأمر مقتصر على الفن والترفيه وبعيدًا عن كل ذلك؟

تروي قصة شان تشي، المعروف أيضا باسم سيد الكونغ فو (ماستر أوف كونغ فو) حكاية بطل خيالي خارق ظهر في الكتب المصورة قبل عقود، أعادت شركة مارفيل Marvel مؤخرًا تأكيده من خلال ملصقها الدعائي الجديد والفيديو الترويجي الأول له، ليظهر البطل الخارق شانغ تشي (Shang-Chi) في أسطورة الخواتم العشر (The Legend of the Ten Rings).

وجرى الإعلان عن فيلم "شانغ تشي" لأول مرة في مؤتمر سان ديغو عام 2019، حيث يعد أعظم مؤتمرات الكوميديا السنوية والخيال العلمي والرسوم المتحركة.

