وقّع عدد كبير من الموسيقيين والفنانين العالميين -بينهم فرق موسيقية معروفة مثل "ريج أغينست ذا ماشين" (Rage Against The Machine) و"بينك فلويد" (Pink Floyd)‏ و"رن ذا جيويلز" (Run The Jewels)- رسالة مفتوحة دعوا فيها إلى مقاطعة إسرائيل ثقافيا ودعم القضية الفلسطينية.

وفي تقرير -نشرته مجلة "فاراوت" (Far Out) البريطانية- يؤكد الكاتب جاك وايتلي أن الرسالة التي وقّع عليها أيضا المغنيان الأميركيان جوليان كازابلانكاس وجوزيف مور، والثنائي الكندي المعروف بـ"كروميو"، وطالبت بـ"تحقيق العدالة والكرامة والحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني وجميع الذين يواجهون التهديد بالتهجير القسري والعنف في جميع أنحاء الكوكب".

وانتقدت الرسالة الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين، ووصفتها بـ"التطهير العرقي"، مطالبة "جميع الحكومات بالتوقف عن تمويل كافة الموارد والتقنيات التي تدعم الدولة الإسرائيلية وجرائم الحرب التي ترتكبها".

ودعت المجموعة جميع الموسيقيين أن يضمّوا أصواتهم من خلال "رفض تقديم العروض في المؤسسات الثقافية الإسرائيلية المتواطئة، والوقوف بحزم لدعم الشعب الفلسطيني وحقه الإنساني في السيادة والحرية. نعتقد أن هذا أمر حاسم للعيش في يوم من الأيام في عالم خال من الفصل العنصري".

ويضيف الكاتب أن المغني البريطاني "روجر ووترز" ومؤسس الفرقة التي تحمل اسمه؛ معروف منذ فترة طويلة بتأييده لمقاطعة إسرائيل ثقافيا، لكن عدد الموقعين على هذه الرسالة لدعم المقاطعة لم يسبق له مثيل.

وجاء في الرسالة أن "الصمت يعد شكلا من أشكال التواطؤ مع جرائم الحرب الإسرائيلية، واليوم لم يعد الصمت خيارا. الصمت ليس خيارا، فالقصف الإسرائيلي الوحشي على غزة المحاصرة أودى بحياة أكثر من 245 شخصا في الأسابيع الماضية. الصمت ليس خيارا لأن سكان الشيخ جراح في القدس المحتلة يُرغمون باستمرار على ترك منازلهم"